قنبرزاده: زلزله ۴.۳ ریشتری اسفراین خسارت جدی نداشت

ابوالفضل قنبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره پیامدهای زمینلرزه اخیر در صفیآباد اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه خسارت جانی و تلفات انسانی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
وی افزود: براساس بررسیهای میدانی صورتگرفته، در روستاهای آققلعه و قوچقر تنها ترکهای سطحی و غیرسازهای در برخی واحدهای مسکونی و مراکز دامداری مشاهده شده و این موضوع خطری برای ساکنان ایجاد نکرده است.
فرماندار بام و صفیآباد تصریح کرد: تیمهای تخصصی ارزیاب هلالاحمر بلافاصله پس از وقوع زلزله به منطقه اعزام شدند و ارزیابی میزان خسارات همچنان ادامه دارد و در صورت نیاز، اقلام و تجهیزات اسکان اضطراری در اختیار خانوارهای احتمالی آسیبدیده قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: دستگاههای امدادی و مدیریت بحران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و جمعبندی نهایی پس از پایان ارزیابیها اعلام خواهد شد.
قنبرزاده با اشاره به اعلام مرکز لرزهنگاری کشور گفت: این زمینلرزه ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه در عمق ۸ کیلومتری زمین و با بزرگی ۴.۳ ریشتر به ثبت رسیده است.
