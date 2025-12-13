ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین روند آماده‌سازی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی پیش از آغاز طرح امداد و نجات زمستانه ۱۴۰۴، از آمادگی کامل نیروها، تجهیزات و پایگاه‌ها برای ارائه خدمات ایمن و سریع به هم‌استانی‌ها خبر داد.

وی اظهار کرد: در بخش توانمندسازی نیروی انسانی، ۱۰ دوره بازآموزی برای ۵۰۰ نفر از نجاتگران و امدادگران برگزار شده است.

همچنین روزانه ۱۱۷ نیروی عملیاتی در طرح زمستانه به‌کارگیری خواهند شد که مجموع عملکرد آنان ۱۰ هزار و ۵۳۰ نفرروز را شامل می‌شود.

محبان با اشاره به تقویت ناوگان عملیاتی افزود: در سال جاری ۸ خودروی کمک‌دار و ۶ دستگاه آمبولانس و ۱۲ خودروی اداری به چرخه عملیاتی استان افزوده شده و در مجموع ۲۳ آمبولانس و ۲۸ خودروی کمک‌دار در طرح زمستانه به‌کارگیری می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: این جمعیت برای پوشش کامل محورهای مواصلاتی در شرایط برف و کولاک، ۳ پایگاه موقت زمستانه فعال کرده و در کنار آن، ۱۹ پایگاه ثابت و ۲۱ مرکز عملیاتی نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای آمادگی در فصل سرد سال گفت: به‌روزرسانی تجهیزات امداد و نجات زمستانی و آماده‌سازی نقاط اسکان اضطراری در سطح استان انجام شده و تیم‌ها آمادگی کامل برای پاسخ‌گویی سریع به حوادث احتمالی را دارند.