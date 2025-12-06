دهستانی: دانشگاه دانشجو محور مبدأ تحولات است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست روز دانشجو در دانشگاه علم و هنر یزد با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه‌ها در مسیر توسعه و تحول گفت: دانشگاه علم و هنر باید محیطی پویا و اثرگذار باشد که در آن دانشجو محور اصلی رشد و پیشرفت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی از دغدغه‌های دانشجویان است، افزود: کمبود بودجه در حوزه‌های فرهنگی، نبود خوابگاه متمرکز و خط اتوبوس مناسب برای رفت‌وآمد دانشجویان، از جمله چالش‌های مهمی است که باید با همکاری نهادهای شهری و استانی برطرف شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از دعوت شهردار و معاون حمل‌ونقل شهرداری یزد برای بررسی موضوع حمل‌ونقل دانشجویان خبر داد و اظهار داشت: پیگیری این مسائل از مسیر کمیسیون دانشجویی استان دنبال خواهد شد تا راه‌حل‌های عملی برای بهبود شرایط فراهم شود.

دهستانی در تبیین مفهوم دانشگاه تحول‌گرا گفت: دانشگاه باید کار را به خود دانشجو بسپارد و فضا را برای نقد، مطالبه‌گری و خلاقیت باز کند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در آینده کشور افزود: دانشجویان امروز، آینده‌سازان مدیریت کلان کشور هستند و سپردن مسئولیت‌ها به آنان موجب بروز اتفاقات بهتر و سازنده‌تر خواهد شد.

دهستانی در پایان گفت: فارغ‌التحصیلان دانشگاه علم و هنر در حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی عملکرد موفقی داشته‌اند و توجه بیشتر به آموزش مهارت‌های کاربردی می‌تواند به رقم‌زدن آینده‌ای بهتر برای جوانان و کشور منجر شود.