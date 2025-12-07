دادرس: گیلان در آبان با کاهش شدید بارش و افزایش قابل توجه دما مواجه شد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اقلیمی استان در آبان‌ماه اظهار کرد: در این ماه مجموع بارش‌های دریافتی گیلان به ۱۷.۷ میلی‌متر رسید که نسبت به میانگین بلندمدت، کاهش ۱۱۴.۸ میلی‌متری را نشان می‌دهد و بیانگر شرایط خشک‌تر از حد نرمال در استان است.

وی افزود: در بین شهرستان‌های استان، شفت با ۳۵ میلی‌متر بیشترین و رودبار با ۴.۷ میلی‌متر کمترین میزان بارش را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به الگوی مکانی بارش در آبان‌ماه خاطرنشان کرد: پهنه پربارش استان از آستارا در شمال آغاز شده و تا جنوب رشت و همچنین شرق استان در محدوده رودسر امتداد می‌یابد که شامل مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای است. به گفته وی، سه پهنه مجزا نیز در دسته کم‌بارش‌ها قرار می‌گیرند؛ شامل ارتفاعات تالش، ارتفاعات جنوب گیلان و دشت جنوبی آن – که شدت کم‌بارشی در این نواحی بیشتر است – و همچنین بخش‌هایی از مناطق ساحلی و جلگه‌ای آستانه‌اشرفیه و لاهیجان.

دادرس با بیان اینکه گیلان در آبان‌ماه از نظر دمایی نیز وضعیتی گرم‌تر از نرمال را تجربه کرده است، ادامه داد: میانگین دمای استان در این ماه ۱۴.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش ۳.۵ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

وی گفت: در میان شهرستان‌ها، صومعه‌سرا با میانگین ۱۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین و تالش با ۱۲.۳ درجه سلسیوس سردترین نقطه استان در آبان‌ماه بوده‌اند.