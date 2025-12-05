  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

ماراتن ابتذال در جزیره کیش؛ ضرورت جلوگیری از عادی‌سازی هنجارشکنی‌ها

کیش- برگزاری یک ماراتن ورزشی بدون رعایت هنجارهای جامعه موجب شده است که احساسات عمومی جریحه دار شود.

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: عفاف و حجاب، فراتر از یک الزام شرعی، بخش مهم و جدانشدنی از هویت فرهنگی و تاریخی زن ایرانی است؛ هویتی که در طول قرن‌ها با وقار، نجابت و شأن اجتماعی بانوان این سرزمین گره خورده است. تصور زن ایرانی بدون این مؤلفه تمدنی، نه‌تنها دور از واقعیت تاریخی است، بلکه بی‌توجهی به بخش مهمی از ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.

دشمنان این سرزمین با آگاهی از اینکه «حجاب» یکی از آخرین سنگرهای دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است، سال‌هاست تلاش می‌کنند این ارزش را هدف بگیرند و آن را دچار چالش و تزلزل کنند. تأسف‌بارتر آنکه در این میان، برخی جریان‌ها یا افراد در داخل کشور که گاه مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند با تصمیم‌های نسنجیده، برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و گشودن فضا برای نمایش‌های خارج از چارچوب، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت می‌کنند و لطمه‌های جدی به باورهای عمومی وارد می‌سازند؛ امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به درد می‌آورد.

برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» یکی از همین مصادیق نگران‌کننده است؛ رویدادی که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. این در حالی است که حرفه‌ای‌ترین بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های جهانی، با پوشش کامل و متناسب با قوانین شرعی و ملی، نه‌تنها محدودیتی احساس نمی‌کنند بلکه به عنوان نماد موفق زن مسلمان ایرانی مورد احترام قرار می‌گیرند. اما در مقابل، برخی افراد در این مسابقه با بی‌اعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده‌گرفتن حرمت‌های اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند؛ تصویری که می‌تواند زمینه عادی‌سازی هنجارشکنی و ترویج الگوهای بیگانه را فراهم سازد.

بی‌شک، تقویت ورزش بانوان ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این تقویت زمانی ارزشمند خواهد بود که در مسیر هم‌گرایی با ارزش‌های ملی و دینی حرکت کند، نه در تقابل با آنها. جامعه، مسئولان و برنامه‌ریزان باید هوشیار باشند که هر اقدام فرهنگی یا ورزشی، علاوه بر بعد سرگرمی و نشاط، پیام‌ها و پیامدهای اجتماعی خود را نیز به همراه دارد. کوچک‌ترین غفلت در این حوزه می‌تواند به تغییر ذائقه فرهنگی و تضعیف ارزش‌های بنیادین منجر شود.

ماجرا از چه قرار است؟

ماراتن ابتذال در جزیره کیش؛ ضرورت جلوگیری از عادی‌سازی هنجارشکنی‌ها طبق اعلام فرزاد رادبوی معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، رعایت حجاب مطابق مقررات ضروری بوده است.

اما ظاهراً، هیچ مکانیزمی برای نظارت بر این قانون قرار داده نشده است و برخی‌ها با حضور گسترده و بدون حجاب در این برنامه باعث شده‌اند که تصاویر نامناسب و ناراحت کننده‌ای از این رویداد به سراسر کشور مخابره شود.

نکته حائز اهمیت این است؛ که این اتفاقات در مقابل دیدگان مسئولان برگزاری کننده؛ بوده است و می‌توانستند قبل از اینکه احساسات عمومی جریحه دار شود؛ جلوی برگزاری این رویداد را بگیرند چرا که همان ابتدای صبح وضعیت پوشش بانوانی که قصد هنجارشکنی داشته‌اند مشخص بوده است و می‌توانستند با ایجاد محدودیت‌هایی برای ورود به نقطه آغاز برنامه جلوی این اقدام نامناسب را بگیرند.

آش برگزاری این رویداد، چنان شور شده است که ویدئوی منتشر شده توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش نیز کاملاً مات است و حتی فیلم رسمی از این رویداد هم نتوانستند به صورت شفاف منتشر کنند.

فیلم رسمی منتشر شده توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش

باید دید واکنش مسئولان فرهنگی و قضائی کشور به این هنجارشکنی آشکار و دهن کجی به قوانین رسمی کشور چه خواهد بود.

وضعیت پیش آمده باری دیگر یادآور می‌شود؛ که دولت باید وضعیت حکمرانی مناطق آزاد را مشخص کند و به دوگانگی‌های حاکمیتی در این حوزه پایان دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
    نظرات

    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      354 999
      پاسخ
      بد حجابی ، بی حجابی ، بی عفتی ، هنجارشکنی ، .... هر کدام معنا و مفهوم خودش را دارد ، چه در فرهنگ ایرانی و چه در تعابیر شرعی . بنابراین لطفا همه را با یک موضوع مطرح نسازید، چرا که موجب بی نتیجه شدن تلاش ها در جهت اصلاح امور جامعه میشود . قطعا برهنگی گروهی سازمان یافته که از خارج کشور تغذیه میشود با سست حجابی فردی ناشی از نوع برداشت از ضوابط اسلامی ، از زمین تا آسمان متفاوت است .
      • علی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        1083 255
        من که ابتذالی ندیدم
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      393 1466
      پاسخ
      واقعا ای کاش بدونن چه کسانی و دشمنان ما خوشحال میشن از بی حجابی دیگه این کارو انجام نمیدادن مردم عادی ما که قصدی ندارن
      • رضامصورپور IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        10 17
        عده ای اظهار کرده اندکه ما ابتذالی ندیدیم سوالم به این عده اینست ابتذال چه شکلیه ماهم بدانیم.
    • فرزاد IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1527 287
      پاسخ
      اگر فرض کنیم حجاب یکی از مصادیق فرهنگی ایران است آیا به دیگر مصادیق فرهنگی هم احترامی گذاشته می‌شود یا فقط باید به این فرهنگ توجه داشت؟
      • رزا IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        355 1381
        سلام، الان نه مسئله فرهنگ است و نه فرضیات. داریم درباره یک حکم و واجب شرعی و علامت مسلمانی صحبت میکنیم که بصورت سازمان یافته یک روز بعد از دیدار رهبری با زنان موفق و یک هفته قبل از ولادت خانم فاطمه زهرا س و روز زن انجام شده که صاحب نظران میتونند علت برگزاری و نوع و روز انتشار رو بررسی کنند، ولی نمی کنند چون خودشون هم درگیرند طاعونی که خیلی ها رو درگیر کرده بخاطر مسامحه زیاد بخاطر کلاس بودن ولنگاری و بی حیایی...
      • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        90 78
        مثلا؟
      • IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        274 987
        چه قدر ساده و کوته فکر هستی که نمی‌دانی دشمن من و تو میخواد چه بلایی سرت بیاره
      • علی IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        194 427
        بزرگوار این فرهنگ تأثیر زیادی روی دیگر مسائل دارد برای همین روی این قضیه پافشاری میشه مخصوصا خانواده سست میشه آب رو آب بند نمیشه
      • محمود IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        271 94
        حجاب واجب شرعی نیست. یک امر توصیه ای هست . در زمان پیغمبر هم مردم آزاد بودن انتخاب کنند ما الان از پیامبر و نعوذ بالله از خدا هم جلوتریم
      • عماد IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        74 22
        متاسفانه بقیه رو ول کردن و ظاهرا' ازنظر تندروها فقط این یکی اهمیت داره
      • امیر IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        5 3
        درود بر تو فرزاد
      • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        49 14
        باتوجه به تجربه تاریخی کشور آندلس قطعا مهمترین همین مطلب است.مطالب بیشتر به تحقیق بیشتر توسط خودتان برمیگردد
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      533 1121
      پاسخ
      به ابتذال کشیدن جامعه ، هیچ نفعی برای کشور ندارد، جز آنکه در کنار آن خیانت‌های گسترده ، فحشا در کشور گسترش می یابد و جامعه به سمت سقوط اخلاقی و معنوی پیش خواهد رفت
      • منتقد IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        52 11
        امثال شما فقط نظر صد من یه غاز میدید باعث و بانی این فرهنگ کیا هستن ؟ مردم بنا به دلایل بسیار زیاد لج کردن و خلاف هنجار عمل میکنن و کم حجابی که نتیجه لج کردن است داره یک عادت میشه . همین .
      • منتقد IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        95 25
        امثال شما فقط نظر صد من یه غاز میدید باعث و بانی این فرهنگ کیا هستن ؟ مردم بنا به دلایل بسیار زیاد لج کردن و خلاف هنجار عمل میکنن و کم حجابی که نتیجه لج کردن است داره یک عادت میشه . همین .
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      167 427
      پاسخ
      لطفاً منطقه کیش بیشتر مورد توجه قرار بگیره خیلی بی قانونی و هنجارشکنی زیاد شده غیر از این موضوعات ، هنجار شکنی های دیگه هم دیده میشه ورود و خروج به کیش خیلی پر هزینه شده بی حساب و کتاب شده! فیش درست و حسابی هم صادر نمیشه! معلوم نیست هزینه ها کجا میشه! چرا رسیدگی نمیشه!؟ نباید نظارت باشه؟؟
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      383 1022
      پاسخ
      ابتذال و بی هنجاری تو این جزیره بیداد می‌کنه
      • بانو IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        4 22
        ما واقعا از تعریفهایی که از ابتذال کیش شنیدیم جرات نمیکنیم به اونجا سفر کنیم علیرغم اینکه خیلی دوست داریم بریم
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      628 75
      پاسخ
      قیمت ها در کیش اصلا عادی و روی روال نیست انگار وارد یه کشور دیگه شدی! بی قانونی و گرونی و نا هنجاری بیداد میکنه هیچ نظارتی نیست؟ چرا بلیط شاتل تفریحی ساحل مرجانی باید نفری ۸ میلیون باشه برای ۲۰ دقیقه؟؟؟ یعنی تو این جزیره مسئولی و نظارتی نیست؟؟ چرا باید اینطوری باشه؟
      • IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        432 99
        اینا که مهم نیست. فقط حجاب مهمه
      • علیرضا IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        115 329
        جالبه برای پول یا گران بودن نگران هستید ولی بابت عفت و حجب و حیا اصلا
      • GB ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 0
        در این جزیره یا در قشم یا هر جزیره که تفریحی برقرار باشه و اگر یادت بره چیزی رو که بهش احتیاج پیدا می‌کنی رو با خودت ببری یا اگه از روی علاقه فرزندت دلش بخواد یه تفریح کوچیک رو انتخاب و امتحان کنه اون لحظه رو هیچوقت توی زندگیت از یاد نخواهی برد. مبلغ ۲۰۰تومن برای اجاره وسیله ای که قیمتش ۵۰ تومنه ازت میگیرن. تازه باید صحیح و سالم بهشون پس بدی. لطفاً انتخاب کنید که از چه چیزی و قیمتش ناراضی هستید؟ به درخواست شما بخصوص انتقاد شخص شما مسیولین ویژه ارسال و رسیدگی می‌کنن 😅😂😏
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      320 956
      پاسخ
      این چه حاکمیت اسلامی هست که هنجار شکنی ها و بی قانونی و ابتذال و ... در یک جزیره به اوج رسیده!!
      • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        192 609
        حواست باشه دشمن پشت قضیه هستن
      • مهدی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        6 21
        سوال همینه.دنبال راهکارهای برون رفت ازاین معضل باشیم نه هی طرح سوال .دولت بی تفاوت ملت بی تفاوت نتیجه ؟۰ این طرح نظرات میتونه کمکی باشه درادامه به نتیجه ای برسیم.باکمک صاحب نظران وفرهیختگان جامعه درآینده ای که چندان دورازذهن نیست.
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      388 903
      پاسخ
      تفریح سالم دیگه وجود نداره؟ همش شده گناه و بی بند باری و بی قانونی و تجمل گرایی
      • عرفان IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        241 34
        خب اون وقت بفرمایید که اینطرف هنجارشکنی و بی بندوباری و ترویج فساد و ... خب قبول اونطرف چی داریم؟؟؟ این بد،میپذیریم ولی کدوم خوب؟ چی داریم که بجاش به یک ملت دل مرده و غمزده و بشدت ناراحت و عصبانی بدیم؟؟؟ میخام بگم نسخه پیچیدن خوبه ولی جایی باید خودمون و کارشناس معرفی کنیم که اگر درد و تشخیص میدیم درمان هم ارائه کنیم وگرنه تشخیص یک کار زشت اونم با این ابعاد کار سختی نیست،یه نوجوان ۱۰ ساله هم براش قابل درک و فهمه ولی چاره کار کجاست؟؟؟
      • ناشناس IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        133 59
        بله مشکل ما فقط نداشتن چادر روسر زنها است اگر این مشکل حل بشه همه خوش بختن دیگه مشکلی نیست کل دنیا مشکل دارن الا خانمای چادری که نمازشون قضا نمیشه
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      225 630
      پاسخ
      رئیس فدراسیون و رئیس منطقه آزاد دقیقا چکاره اند ؟ قانون و فرهنگ زن مسلمان چی شد نگاه متعالی به زن چی شد؟
    • محمود IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      279 156
      پاسخ
      همش مقصر خود نظام هست از روز اول نتوانستید بستر سازی مناسب کنید که الان شاهد این وضعیت خواهید بود
    • حالا....... IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      289 716
      پاسخ
      متأسفانه و صد متأسفانه خیلی از افراد جامعه ما هویت خودشون رو از دست دادن بی عفتی در جامعه غوغا می کنه
    • احمد IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      562 158
      پاسخ
      تو رو خدا بی خیال شوید
    • محمد IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      292 806
      پاسخ
      زنان بی حیا مردان بی غیرت به روایت تصویر
      • Nv DE ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        283 86
        تو با حیا و باغیرت باش همینو بس
      • کارگر CO ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        280 67
        دوست عزیز،اینقدر راحت به ملت تهمت نزن ،شما از کجا میدونی اون زن و مرد بی حیا و بی غیرت هستن؟؟؟؟
      • میلاد IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        4 1
        احسنت . چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
    • امید IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      90 347
      پاسخ
      همه کسانی که این بی بندوباری وفسادروبه جامعه به ارمغان آوردندبایدبه اشدمجازات برسندوهمه زنان ودختران که عکس وفیلمشان منتشرشده ومسئولین کیش بایدمحاکمه ومجازات شوند
      • رضا IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        46 86
        خدا لعنت کنه اون رضا خان قلدر بی دین گوربه گوری رو که سنگ بنای بی حجابی و بی حیایی رو در این مملکت گذاشت پدر و پسر رو هم صد سال حکومت نکردن ولی تمدن هفت هزارساله ی ایرانی رو جوری خراب کردند که چندصد سال طول میکشه درست بشه
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1002 233
      پاسخ
      من چیز غیر شرعی در این راهپیمایی ندیدم که اینقدر شما بزرگش کردین
      • بنده خدا IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        10 44
        تو یا آزاده و مسلمان نیستی یا اهل بی حجابی هستی اگر مسلمان باشی و به آموزه های دینی آگاه باشی خواهی فهمید خیلی وقت است این بی حجاب های بی حیا به حزب شیطان ملعون پیوسته اند اللهم العنهم جمیعا
      • IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        80 107
        الان شما کارشناس دینی هستید یا پیامبر دین جدید هستید که مغایرت با شرع جدید شما دیده نشده ؟؟؟؟
      • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        79 165
        زنه سر لخت داره میدوئه حضرتعالی چیز غیر شرعی ندیدی؟!!!!
    • بنده خدا IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      220 668
      پاسخ
      بله دیدم بی حجابی و وقاحت را باید مسئولان کیش همه عوض بشن و قانون حجاب اجرا بشه در تمام کشور باید قانون حجاب اجرا شود
      • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        10 6
        زن بدون روسری کجاش بی عفتی است قلب انسان باید پاک باشه.
    • بنده خدا IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      202 491
      پاسخ
      کیش شده مرکز فساد
      • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        25 8
        شما نگاه نادرستتو درست کن . اینکه یه سری پیر و جوان ، سالم و معلول اومدن دویدن رو اینطوری میبینی جای تاسف داره .
    • رر IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      55 105
      پاسخ
      دم علما گرم چقدر کارفرهنگی قوی کردند که این خانمها تربیت شدند جوانهای ما رو بدبخت کردند دیگه نمی تونیم درستشون کنیم.فساد کم بود این هم اضافه شد.اقای اژه ای خداقوت.
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      172 482
      پاسخ
      چند وقته کم حجابهایی رو دیدم که خودشون از بدحجاب‌ها به ستوه اومدن، به یاری حق این قائله جمع میشه
    • محمد IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      719 182
      پاسخ
      مشکل جامعه فقط شده تار موی دختران، متاسفانه
      • ناشناس IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        83 209
        شما. به من. بگویید. از تار مو به کجا رسیدیم. رسیدیم به برهنگی . بعد شما میگی مشکل جامعه فقط تار مو است مشکل بی عفتی و بی حیایی. و برهنگی و بد حجابیه و فساد و. فحشا . این حرف شما فقط جهت رواج فساد و ترویج در کشور. دارید جهت عادی سازی برهنگی که به نفع دشمن این حرفها می زنید.
      • کیوان IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        6 6
        به نظر شما آیا با بی حجاب شدن زنان و دختران بقیه مشکلات حل میشه؟ یا یک مشکلی به مشکلات دیگه اضافه شده!؟ شما مثل بعضی آدمایی هستی که در روز ابری عینک آفتابی می زنه. هرکدام از مسائل را باید در جای خودش بررسی کرد. مسئله اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و امنیتی را باهم باید دید نه اینکه بگوییم تا اینو حل نکردی اونو ولش کن.
      • ناشناس IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        85 138
        اولش تار مو بود حالا به اینجا رسیده یه خورده غیرت هم بد نیست
      • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        48 96
        چشمت رو باز کن بهتر ببینی این افتضاحی که در جامعه وجود داره رو با یه تارمو یکی میکنی ؟ کاش تار مو بود . متاسفم برای تو که چنین نظری داری
    • ایرانی زاده IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      723 91
      پاسخ
      کاش این حساسیت روی الودگی و بقیه موارد هم شاهد باشیم
    • یاس IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      167 427
      پاسخ
      اینها کسانی هستند که می خواهند دربین مسلمانان زشتی‌ها رواج پیدا کنه وای به حالشان که نمی دونند گردونندگان این بی حیای چه کسانی هستند وگرنه اینطور حکم خدا رو زیر پا نمی‌گذاشتند
      • سید مهدی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        1 1
        دمت گرم حقیقت و گفتی
      • سید مهدی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        2 1
        دمت گرم حقیقت و گفتی
    • Ahmadi IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      570 127
      پاسخ
      اینا که همه سربند و کلاه دارند و پوششان کاملا مناسبه، یعنی چی آش شور شده و جلوی بازی که با اینهمه هزینه و برنامه ریزی،تعداد زیادی از،مردم قرار بود انجام‌بشه، باید گرفته می‌شد. توروخدا دست بردارید از این افکار
      • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        56 44
        سربند و کلاه را پوشش مناسب میدونید
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      695 119
      پاسخ
      من که هر چی به این ویدئو نگاه کردم چیزی از ابتذال ندیدم. یک عده جوان و همه هم بلوز و شلوار ورزشی داشتن و می دویدن. نه رقص نه مشروب و نه برهنگی .. اگه چیز دیگه ای بوده که در این ویدئو نشون ندادن موضوع فرق می کنه.
      • سعید IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        166 42
        والا منم ندیدم چیزی که بدوزشت باشه همه حجاب دارن
      • ابوالفضل افروشه IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        133 27
        منکه چیزی بد در این ویدئو ندیدم یه برنامه سالم بود
      • سعید IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        والا
      • سعید IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        1 0
        از این فیلمی که گرفتن نیاید هم چیزی معلوم بشه از بس که تاره
    • جعفر ابراهیمی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      117 499
      پاسخ
      سلام بر ملت شریف ایران اسلامی واقعا این مملکت اینقدر بی درو وپیکر شده هرکه هرکار در هر حالی و مکانی دلش خواست انجام دهد حالا به هر اسمی آقایون وزیر ورزش وزیر فرهنگ کجا هستن خدا خیر بده دادستان کیش اگر جلوی این حرکت خطرناک گرفته نشه وبه اشد مجازات برگزار کنندگان این رسوایی محکوم نشن آقای دادستان پیش خدا جواب باید بده محض خدا بعد صداهایی وکارهای بدی داره تو مملکت اسلامی انجام می‌دهند عده ای با برنام ریزی قبلی اگر الان جلو اینا گرفته نشه نمی‌دونم پشت اینا به کی گرمه
      • علی IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        88 10
        دستورات اسلام که مگید باید در همه جا اجرا بشود مانند بر خورد با اختلاصگران گران‌فروشی احتکار وصدها مورد دیگه
    • حسین FI ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      257 50
      پاسخ
      من فیلم را دو بار دیدم ، متوجه نشدم منظورتان از ابتذال چیست ؟! نکنه انتظار دارید در هوای بالای ۳۰ درجه با مانتو ۵کیلومتر بدوند، مرد... خودت میتوانی با تی شرت و شلوارک ۲ کیلومتر راه بروی ....
    • نگهداشته شده CY ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      214 49
      پاسخ
      می خواستید با چادر و مانتو بدوند؟ حجاب چادر و مقنعه فقط زمان نماز خواندن جایز است نه در زمان ورزش و تفریح
      • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        2 6
        با این حساب یعنی فقط خدا در این میان نامحرم است که فقط در موقع نمازباید چادر سر کنند ؟وپیش بقیه ایرادی ندارد چادر هم نداشته باشند مهم نیست ؟
    • حسن IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      56 210
      پاسخ
      مرگ بر بی آبروهای هنجار شکن.
      • مجتبی آل یاسین JP ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        51 10
        چرا نمی‌تونی دیگران رو تحمل کنی ؟ چرا باید دیگران تو را تحمل کنند ؟؟ از دیدگاه شما زندگی یعنی اجبار ؟؟ حتماً می‌گویی اسلام گفته نخیر آقا اسلام نگفته اسلام گفته لا اکراه فی الدین هیچ اجبار در دین نیست
    • ناشناس IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      442 100
      پاسخ
      کجای این کار بد حجابی بود
      • مهدی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        3 4
        وا پس بی حجابی به چی میگن نکنه باید اون لباس هم در بیارن اون وقت میشن عریان نه بی‌حجاب خدا به زنان حیا وبه مردان غیرت بدهد
    • فرهاد IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      433 89
      پاسخ
      ماراتن در تمام دنیا برگزار میشه و حتی در مناطق گرم مثل کیش خودمون و با لباسهای راحت خداروشکر در این فیلم هیچ نشانی از ابتذال دیده نشد و خانمهای شرکت کننده همگی با شلوار لگ ورزشی و تیشرت و روسری (اسکارف) دیده میشن حتی با وجودگرمای منطقه چرا ما باید همیشه چنتا مخالف توی هرجائی داشته باشیم .
    • ASP IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      285 58
      پاسخ
      سلام اقا کیش منطقه ازاد مسابقشم ازاده ...
      • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        83 13
        حتما شما می خواستید که خانمها در مسیر مسابقه را با چادر بدوند .در این فیلم همه خانمها با لباس پوشیده بودند .دست از تنگ نظری و افراط بردارید.
    • حسینی IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      49 160
      پاسخ
      متاسفانه خانمها یجوری مسابقه بی حجاب شدن و برهنگی تو کل کشور راه انداختن انگار جد آباد همشون خدا نشناس و بی دین بودن، بابا به خودتون بیاید آخرتی هست حساب و کتابی هست.اصلا خودتون بد بخت میشید نگاه هرزه و انرژی های منفی آدم های هوسباز و چشم زخم پدرتون رو درمیاره. تو زندگی هاتون همش بد بیاری میارید . بعد بزنید تو سر خودتون که از کجا میخورید.
    • شری IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      126 29
      پاسخ
      طور خدا برید دنبال مسائل مهمتر،وقتتون و صرف کار کنید همه چی درست میشه
    • ایران IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      363 68
      پاسخ
      کشور دجار هزاران مشکل بزرگتر از این هست
    • دارا IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 122
      پاسخ
      از اول مشخص بود چه اهدافی دارند.داستان مارتن که از طرف غرب عمدا برای تحقیر ایرانیان بر روی یک نوع دو گذاشته شده تا همواره با شروع این مسابقه اوقات ما راتلخ کند خود به تنهایی نشانه اهداف پنهان این برنامه بی نظم و ضد فرهنگی بود که از اول و قبل از شروع با بنرهایی با کلمات بزرگ لاتین در همه جا تبلیغ میشد. چرا فارسی نمی نوشتند چرا نگفتند مسابقه دو چرا اصرار داشتند بگویند معترضان منافع مالی شان در خطر است آیا این نشانه بی کفایتی و ضعف مدیریتی مسئولین کیش نیست که فرصت را برای به هرج و مرج فراهم کرده
    • اکبر اسدی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      90 10
      پاسخ
      وقتی در برنامه های زیر نظر صداوسیما با برنامه قبلی و بصورت عمده به تاریخ و نمادهای ملی ایران توهین میشود و به آنها سنگ زده میشود و حتی یکی از مسیولان کوچکترین اعتراضی نمی کنند که گویا تاریخ و هویت ایرانی برای آنها ارزشی ندارد باعث میشود توهین به نمادها به امری عادی تبدیل شود مسیولان فرهنگی بسیار ضعیف عمل کرده اند
    • ناشناس US ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      117 28
      پاسخ
      در این فیلم که نه ترویج بی حجابی ست نه ابتذالی وجود دارد، فقط از رنگهای شاد و لباسهای ورزشی پوشیده استفاده شده، ظاهر هیچکدام از دونده ها با ظاهر ورزشکاران ما در مسابقات جهانی فرق ندارد، ممکن است چند نفر بی حجاب یا بد حجاب در بین تماشاچیان باشند ولی این ربطی به دوندگان ماراتن ندارد.
    • بهاره IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      34 82
      پاسخ
      سلام ، اگه خدای مهربان قانونی گذاشته به منافع شخصی و جمعی ادما توجه کرده،عدم رعایتش ضرر برا خودمون داره این راه رو غرب رفته و پشیمونه،خانم ها در غرب از یه سنی به بعد برای رابطه و توجه دنبال مردا میفتن و پول خرج میکنن.این نتیجه اینه که در غرب خانم های زیادی در دسترس آقایون قرار دارند گاهی مجانی و گاهی بسیار کم هزینه..ما خانم ها اگه متوجه باشیم ،بی حجابی شروع بدبختی خودمون و دخترامونه.اگه دخترامون راحت در دسترس باشن و مردها زحمتی برا بدست آوردنشون نکشن،مردها به سختی ازدواج و مسئولیتش تن نمیدن
    • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      47 127
      پاسخ
      منم یه جوان ۲۲ ساله هستم . الان میفهمم اصن زن زندگی ازادی همش اشتباه بود . خودمم میرم تو جامعه اونم تهران اینقدر ناهنجاری هست هرچقدر چشامو میندازم پایین نبینم ولی اینقدر زیاده که اصن نمیشه . ادم میمونه واقعا . خیلی روی شهوت تاثیر گزاره
    • عباس قاسمی IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      79 20
      پاسخ
      با دورود....والا هرچی دقت کردیم چیزی از عدم رعایت نزاکت حجاب ندیدم اکثریت پوشیده شده دویدند.... حالا اگر چند نفر رعایت نکردن نباید به دید هنجارهای اجتماعی گذاشت....
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      270 46
      پاسخ
      توی ویدئو که مشکل انچنانی وجود نداشت
    • حسین رییسی IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      263 56
      پاسخ
      به نظر من. با چادر که نمیشه دوید. چندسال پیش خاله من با چادر دوید پشت اتوبوس خط واحد. چنان خورد زمین که تا یک ماه لنگان لنگان راه می‌رفت. فکر کنم اداره ورزش و جوانان باید اول دویدن با چادر و مانتو را آموزش بده بعد مسابقات بزاره
      • نگین IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        47 231
        زنان بی حیا مردان بی غیرت
      • جک IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        15 2
        تایید میکنم حرف شما بسیار محترمانست وقتی کشوری درگیر مسائل بدتر هست و همچنان با مسائل کوچک تر درگیره این بسیار وقاحت دارد
    • عماد IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      29 16
      پاسخ
      بیکار
    • بر باد رفته IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 6
      پاسخ
      درود دقیقه ۹۰ دقیقه ای هست که ما ایرانیا همیشه تازه اونجا بیدار میشیم از زندگی و کار و بازی فوتبال و کلا دقیقه ۹۰ هستیم و بخاطر همین هرگز موفق نمیشیم چون هیچ برنامه ای نداریم فقط میریم ببینیم چی میشه
    • حسین FR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      51 14
      پاسخ
      این چطور هنجار شکنی هست که حتی یک نفر حجاب نداشته.هنجار شکنی یعنی بر خلاف عرف اغلب جامعه
    • Rasha CA ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      40 8
      پاسخ
      دمتون گرم ❤️❤️❤️
    • فرزانه IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      108 26
      پاسخ
      کاشکی به جای حجاب به مشکلات دیگه مملکت هم اینقدر اهمیت میدادین .یه چیز کوچک رو اینقدر بزرگ کردین.
    • مهرشاد IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      62 23
      پاسخ
      اینا که همه مثل هم هستن و مورد غیر عادی توشون وجود نداره و نکنه توقع دارین با چادر بیان مسابقه بدن؟؟؟
    • علی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      33 114
      پاسخ
      از این به بعد ماراتن برای خانمها حرام هست . تمام
    • نوکر ارباب IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 37
      پاسخ
      بنام خدا ورزش ونشاط در جامعه لازم و ضروری است و در تمام ادیان خصوصا اسلام تاکید زیادی بر نشاط و سرزندگی شده است و وحضرات معصومین سلام الله علیها نیز از تنبلی و سستی بیزار بوده و تاکید بر انجام ورزش داشته اند ولی در کشور اسلامی ما در بسیاری از مراسم سعی در هنجار شکنی داشته وحریم زن مسلمان را هدف قرار داده‌اند پناه بر خدا از شر شیطان و وسوسه‌های آخر زمانی با اشکال متفاوت و عادی جلوه دادن گناه حال آنکه به اراده‌ الهی در اینگونه مراسم نه تنها باعث نشاط نگردیده که جامعه دچار یک سردر گمی است
      • سرباز IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        2 1
        باید مسوول وبر پا کننده چنین ماراتنی اخراج شود وبازخواست خاک برسرش که در زمین دشمن بازی میکند
    • ع ع IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      24 51
      پاسخ
      باید هر چه زودتر جلوی این فسادها گرفته شود چرا دولت و دیگر مسولان اینقدر دست دست میکنند
    • ممدرضا IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      102 31
      پاسخ
      ظاهرا که همه پوشش کامل دارند. تو فیلم.
    • معلم IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 4
      پاسخ
      اتفاقا دولت با آنها همدلی کند ولی چهار چوب و ضوابط بگذارد مثلا تی شرت استین دار یا با ساق و بلند تا زیر باسن . و شلوار ورزشی گشاد. و پوشش سر با لچک یا کلاه یا روسری و شال . باید دولت این کار رو در سرار سر کشور آزاد کند با این همدلی و همانندی کم کم دست از لجبازی بر می دارند. باید دولت این گونه مسیر هاراسریع با برنامه ریزی درست دردست بگیردکه به انحراف مسیر توسط دشمنان جوانان ما منحرف نشوند‌چه اشکالی دارد دختران مسابقه دو می دهند دیگر زمانه ی آن نیست که دختران را در پستو پنهان کنیم
    • لرد IR ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      28 10
      پاسخ
      واقعا تشکر میکنم از لطف دوستان که اینقدر سریع همه جا رو نظارت دارن واطلاع رسانی میکنن عزیزان دوستان به غیر از حجاب خیلی چیزای دیگه هست که واقعا فرهنگ وهمه چیز رو داره رو به تباهی میبره کاش در همه چیز اینقدر ریز باشین و به تصویر بکشین تمام مشکلات رو
    • احمد IR ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      16 49
      پاسخ
      ای وای بر ما وای بر ما خدا ما مردان را ببخشد این چه مصیبتی بود این چه هنجارشکنی بود چرا ما باید اجازه چنین رفتارهایی را بدهیم
    • بهنام فرد IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      31 42
      پاسخ
      واقعاً متأسفم برای مسئولان فرهنگی و وزیر فرهنگ
    • فرزاد سیمایی IR ۰۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      36 2
      پاسخ
      سلام این دویدن ماراتن به هیچ وجه ماراتن ابتذال نیست یک صحنه بسیار طبیعی هستش که مثل خیلی از کشورهای دیگه در حال انجامه.دست بردارید از این تفسیر هاتون
    • IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      118 25
      پاسخ
      عالی بود...هنجار شکنی یعنی چی؟؟؟
    • شلی IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      47 146
      پاسخ
      جناب پزشکیان کلاهت بزار بالاتر 🥵🥵🥵
    • IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      24 6
      پاسخ
      کسی اجباری نیومده بود.خانوادش اجازه دادبیاد.من مخالف صددرصد این جوربی بندوباریم ولی فقط در مقابل خانواده خودم میتونم نظر بدم نه کسی دیگه.انسان ازاده درتمام دنیا.اینجا..
    • جواد حیدری IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      30 4
      پاسخ
      سلام و درود به همه هموطنان گرامی. به نظر من هیچ هنجار شکنی نبود.دقیقا مثل تیمهای ملی لباس و پوشش مناسب داشتند.خیلی هم عالی و زیبا بود .چرا فکری به حال این هنجار شکنی تو روم و گرانی نداریم .که زندگی و آرزوهای این ملت را بر باد داده ؟ بخدای یگانه من که بریدم.دیگه گرانی بسه.دیگه نمیتوانیم حرکت کنیم.
    • علی IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      144 16
      پاسخ
      درود بر مردان و زنان سرزمینم
    • NL ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      یعنی ایران واقعا پنج هزار دونده ماراتون زن داره ؟ اینا که تا سر کوچشون هم میخوان برن برا خودنمایی با ماشین میرن
    • IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      12 4
      پاسخ
      زن هم احتیاج به تفریح داره و این هم یک تفریح شاد و سالم بود . امیدوارم برای همه هموطنانم اعم از زن و مرد کسی سمت مواد مخدر و مشروب نره و همه ایرانیان ورزشکار و سلامت باشند .
    • محمود IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 2
      پاسخ
      با ست لباس ورزشی بودن و بدون روسری...کسی که نیمه برهنه نبود.که بدحجابی باشه.مگه با مانتو شلوار هم میشه دوید و مسابقه داد. خیلی هم منظم و زیبا بود..باید برای جوانان مسابقه ای در نظر گرفته شود و سرگرم باشند. باید از مسئول ورزش کیش هم تقدیر گردد.
    • IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 5
      پاسخ
      دیگه بی حجابی وبی عفتی رواج یافته و هیچ کس جلوی آن را نمی‌گیرد تاذکجا حتماً باید با مسئولین برگزار کننده این مسابقه برخورد جدی شود.
    • Kingali IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      39 100
      پاسخ
      بی حیایی و بی حجابی از خانواده آغاز و با سرپرست یا شوهر خانواده (بی غیرتی مرد)اصلاح می گردد و تنها کسی که می تواند مانع این تخلفات قانونی شود ، سرپرست یا شوهر آن ها می باشد ، پس جریمه و مجازات عدم تمکین قانون را به سرپرست یا شوهرش اعمال گردد.وااسلام
    • IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 3
      پاسخ
      در زمان خوده پیامبر هم زنان بی حجاب بودن اما چرا شماها جوش زیادی می زنید
    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 23
      پاسخ
      متاسفانه در کشور اسلامی اینگونه اتفاقات می افتد وبعد تصاویر هم به نمایش گذاشته می‌شود وبعد از مخاطبین وبازدید کنندگان نظر سنجی می‌شود چرا قبل از برگزاری اینگونه حالا به قول بعضی ماراتون یا ورزش دسته جمعی نظر سنجی نمی‌شود باید اون مسولینی که اجازه برگزاری این گونه فعالیت هارا صادر می‌کنند ببینیم پیروچه آیینی ومذهبی هستند
    • US ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      58 13
      پاسخ
      با زور نمیشود بر مردم دیکته کرد.
      • سینا IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 0
        مگه قوانین راهنمایی و رانندگی اجرائی نیست
    • محمد رضا IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      19 49
      پاسخ
      نمیدونم چرا تا بحث حجاب میشه یک عده کوته بین این جمله رو بلدند و تکرار میکنن،مشکل ما شده یه تار مو، از تار مو شروع شد که الان به اینجا رسبده اقا و خانم محترم یک مقدار واقع بین باش ببین در زمین کی بازی میکنی دیگه از اروپا هم رد شده ببین چه خبره توشهرها
    • IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      128 27
      پاسخ
      خیلی قشنگ بود
    • فرهاد IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 1
      پاسخ
      باسلام تا وقتی این رفتارهای عادی که هر انسان سالمی برای شادابی باید انجام دهد .تا هورمونهای شادی و هیجانی و سرزندگی وامیدبه آینده دراو فعال شوند .هنجارشکنی نامیده میشود.مهاجرت به سمت دبی و ابوظبی و افزایش پیدا می‌کند .با کدام برنامه باید جمعیت را در بوموسی ودیگرجزایر نگه داشت وساکن نمود.تاعربها دست ازسراین جزایر بردارند.؟
    • فرهاد IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      28 6
      پاسخ
      یک دوندگی این همه سرو صدا ندارد بعلاوه طوری گفتی ابتذال فکر کردیم چه خبره ؟؟؟زیاد سخت نگیرید بسه !!!!!
    • ایران IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 12
      پاسخ
      با سلام کیش متاسفانه گاهی اوقات جوری برخورد میکنن که انگار وارد یه کشور غریب شدی با بعضی قانون‌های ناعادلانه و بدون نظارت خودش و پر از تبعیض و حمایت از سرمایه داران و...
    • محمد IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      24 8
      پاسخ
      این ماراتن چه اشکالی داشت که احساس عمومی جریحه دار شد واقعا
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      22 3
      پاسخ
      کدوم تفریحات سالم قبلا بود الان نیست اصلا مردم تفریحی هم داشتن بهترین تفریحات مردم خوردن عدا در کنار خانواده بود که با گرونی جلوی اون را هم گرفتید
    • ایرانی IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      125 26
      پاسخ
      عفاف فقط چادر نیست
    • محمد قمی IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      15 68
      پاسخ
      دوییدن ابتذاله
    • م IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      153 28
      پاسخ
      خیلی عالی بود .خانواده در کنار هم حضور پیدا کردند . اینجور برنامه ها باعث نشاط جامعه می شه .
    • قاسم عبوری DE ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      30 77
      پاسخ
      اصل قضیه خوب بوده، اینکه یه رویداد ورزشی و فرهنگی با حضور گسترده بانوان برگزار بشه، اما باید مراقب بود، باید حداقل ها را مشخص می‌کردند، باید همان ابتدای مسیر قوانین تکرار میشد، باید جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را گرفت
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 111
      پاسخ
      بی حجابی یعنی نیروی شیطان و کارگردان این صحنه یعنی نیروی شیطان وتشویق به بی حجابی و بی بند باری یعنی زیر پا گذاشتن فرمان خدا پس جهنم را خدا برای چه کسانی ساخته است وآیات قرآن هست که می‌فرماید افراد کمی از پل صراط مستقیم عبور خواهند کرد وزیر آن جهنم سوزان زندگی پس از زندگی این مسئله را حل کرده آیات قرآن کریم ۱۴۰۰ سال‌ پیش به انسان آموخت ۱۲۴۰۰۰ پیامبر برای هدايت بشر آمدند و هشدار دادند آیا به انسان و عالم هستی اندیشه اید انسان در کجای جهان قرار گرفته مستندات فراوان در مورد ائمه با چشمان ديده ایم
    • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      120 25
      پاسخ
      عالی بود عالی بود
      • علی PL ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        23 5
        خیلی هم خوب بود
    • قرآنی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سپاس ودرود حجاب ی ارزش جامعه ای ست و خیلی برای حفظ هویت و شخصیت ی جامعه با ارزش هست و اما حجاب منحصر به فرد خاص نیست فرض کنیم فقط برای بانوان و یا خانم های محترم هست ؛ نه چنین نیست حجاب برای آقایون هم هست اگر آقایون حجاب درون و شخصیت درون خود را حفظ کنند بیشتر مشکلات حل خواهند شد بخصوص اختلاف طبقات کم و کمتر شوند نیز به کم شدن فساد در جامعه کم خواهد کرد
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      21 38
      پاسخ
      حیف که قدر نعمت حجاب و حیا رو نمی دونیم... نمی دونم چرا ما ایرانیها اینقدر راحت لگد به فرهنگ اصیل و زیبای خودمون میزنیم و فرهنگ ابتذال غرب رو جایگزینش میکنیم
    • ناشناس IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 47
      پاسخ
      اخه چرا اینهمه دختر بی حجاب را به یک ماراتن ورزشی اوردید وهنجارشکنی کردید ودشمن راخوشحال کردید این کارها فقط دشمن راخوشحال میکند.ودل مردم رادرد اوردید
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 35
      پاسخ
      نابودی حیا در جامعه بصورت سیستماتیک و سازماندهی شده با سرعت زیاد در حال انجام است
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      11 45
      پاسخ
      آقای اژه‌ای کجایی مسولان کجائید مراجع تقلید کجائید کجاست فریادتان که بگوئید اسلام در خطر است خودتان اسلام چنین کردید با سکوتتان
    • امیر.ن IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 1
      پاسخ
      مسیولین در خواب هستند چه کسی باید نظارت داشته باشه بر این هنجارشکنی که با بهانه ماراتن ...حجاب نشانه و معرف یک زن مسلمان است و اثرات مثبت حجاب را در جلوگیری از انواع بزه و تجاوز و فروپاشی خانواده را غربی ها هم فهمیدند .
    • علی IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      11 14
      پاسخ
      واقعاً متاسفم براتون که چقدر راحت در مورد هموطنان خودتون اینجوری قضاوت میکنید چه بدحجابی بود چه ابتذالی بود؟یعنی همه چیز جامعه ما گل و بلبل هستش فقط مشکل زنان و دختران ماهستن.توروخدابیداربشیددرست فکرکنیدخوب تصمیم بگیرید
    • Amin IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 3
      پاسخ
      متاسفانه روی عقاید ایرانی ها داره کار میشه و به دلیل عدم آگاهی عموی جامعه پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما آموزش ناکارآمد و سطحی بودن جامعه و مسائلی از این دست جامعه ایران کم کم داره رو به انحطاط پیش میره و جامعه داره دو قطبی و حتی چند قطبی میشه اگه به همین منوال پیش بره بدتر هم میشه باید فکری کرد
    • آریایی IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      22 59
      پاسخ
      کاملا و بدون هیچ توجیهی مشخص است که دقیقا ماراتنِ مغرضان و فرصت طلبان برای خودنمایی بود.... ماراتنِ اعتراضی ودهن کجی به آبروی کشورو نظام در سایه ماراتنِ ورزش وسلامت.....سران سه قوه ! لطفا بیدارشوید. آبروی کشور به به باد رفت .
    • خلیج فارس IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 20
      پاسخ
      واقعا که افتضاحه،داریم به کجا کشیده میشیم،
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 14
      پاسخ
      من به عنوان یک شهروند که به حجاب اعتقاد دارم، اجباری بودن را قبول ندارم. باید هر کسی خودش انتخاب کنه مثل سایر کشورهای اسلامی.
    • ممدجفر FR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 2
      پاسخ
      عادی سازی بی عفتی و ولنگاری به بهانه فعالیت‌های ورزشی اونهم توی این ایام خاص اصلا توجیه نداره
    • یاسین IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 2
      پاسخ
      اینایی که رفتن تو این جزیره و تو این مسابقه شرکت کردن، خیلیاشون بچه پولدار و آقازاده هستن وگرنه مردم عادی و زنان معمولی از قوانین این کشور آگاهن ...
    • مهدی IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 5
      پاسخ
      هر قانونی سر جای خودش باید اجرا بشه و ربطی به مسائل دیگه ندارن حجاب جای خود و مسائل دیگه جای خود...کسانی که میگن این عادی سازی بد حجابی مشکلی نداره خدایی خودتون برید ی تحقیق از خود سایت های آمریکایی و اروپایی بکنید ببینید از زمان برهنگی و آزادی بی بندو باری چه بلایی به سر زن و خانواده و کشورشان اومده.تجاوز ،خودکشی،افسردگی،فروپاشی خانواده ها ،خیانت و...خودشون هم به این وضع دارن اعتراف میکنن و اسلام و حجاب خانم ها در جهان بخصوص کشورهای اروپایی داره گسترش پیدا می‌کنه چون اونا فهمیدن چه خبره
    • علی عسگری IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      41 10
      پاسخ
      زن خودم اینجا رفته بود برای مسابقه و بنده خودمم اونجا بودم و تشویق میکردم و اصلا هیچ گونه مشکلی که این تندروها می‌گویند نبود و اصلا کسی نگاه کسی نمی‌کرد و در مورد حجاب و تقریبا همه حجاب داشتن هر کسی به نحوی
    • امین IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      12 24
      پاسخ
      مسئولین برگذار کننده بابد توبیخ شن چرا اجازه میدن با ای وضع بیان. نزارن وارد ماراتن بشن
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      11 3
      پاسخ
      خوب کلمه ازاد رو از روش بردارین برای اجناس و خارجی ها ازاده پس ورود ایرانی رو ممنوع کنید خیال تون راحت باشه
    • قربانی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      32 6
      پاسخ
      با سلام خدایی چرا یه عده بجای اینکه به زیبایی ورزش وهماهنگی های انجام شده واین همه زحمت وجوونهای سالم وورزشکارهای خوبمون رو ببینن به چیزای بیخود وبی اهمیت وبزرگ نمایی های عقده ای گراها پرو بال میدن واین مسئله رو اینقدر غیر واقعی واصلا به نوعی دیگر به نمایش میگذارند بسه ترو خدا فقر ونداری بیداد میکنه چسبیدیم به حجاب وعفاف. امنیت واسایش مردم رو فراهم کنید اینا به خودی خود درست میشه.با کمال تشکر
    • یاشار IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      22 13
      پاسخ
      عالی بود احسنت به دختران بدون روسری و با روسری همشون خوب بودن
    • سایه IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 12
      پاسخ
      برای دولت متاسفم که به این راحتی از این موضع می‌گذرد.مشکل ما یک تار مو نیستش درکنارش بی عفتی هستش.دولت باید فکر اساسی کند....
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 20
      پاسخ
      همه میدانند..بی حجابی چه تاثیر مخربی بر خانواده ها..و همچنین ازدواج و آینده کودکان جامعه میگذارد...و غرب آینه تمام نمای آنست....اگر خوبست .. بفرمایید..
    • ابوالفضل حیدری اماموردیخان IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      43 19
      پاسخ
      اشکال کار کجا بود؟
    • حاج رضا ایروانی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      25 36
      پاسخ
      خوب مسلمون باید قوانین اسلام را رعایت کند
    • پیمان BG ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مگه این ۵۰۰۰ هزار نفری که تو این مسابقه شرکت کردن جزیی از جامعه نیستن. قطعٱ یکی از دلایل حضور پر تعداد در این مسابقه نداشتن حجاب اجباری بوده است.
    • عبدالله IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      بد حجابی ریشه تمام بدبختیهاست باید دولت و مجلس راه چاره‌ای بیاندیشند خون شهدا را پایمال کردند آقایون مسئولین زودتر اقدامی کنید تا بیش از این شخصیت ملت ما به بازی گرفته نشود
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 18
      پاسخ
      هنجارشکنی؟ هنجار خیلی وقته تغییر کرده.
    • مازیار IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      52 17
      پاسخ
      بی حجابی چیه با مانتو و چادر توپ ماراتن شرکت کنن🤣🤣
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 47
      پاسخ
      دارند عادی سازی بی بند و باری می کنند
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      41 11
      پاسخ
      چرا ابتذال ماراتن شادی
    • آلما IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      72 24
      پاسخ
      بسیار زیبا بود، آفرین به دختران شجاع و غیور سرزمینم
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تمام اون مسئولینی که به این مسئله به این بزرگی یعنی بی حجاب شدن این زنها بی تفاوت بوده اند باید دستگیر و حبس و انفصال از خدمت
    • NL ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      59 24
      پاسخ
      من اینجا هیچ ابتذال و چیز بدی نمیبینم
      • ایرانی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        0 1
        چون توام از همون قماشی . براتون فرقی نمیکنه یه وقتی دختر ایرانی چه حیا و شرمی داشت ولی الان همه شدن عروسک دست یسری هوسباز
    • . IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      26 10
      پاسخ
      باز شروع شد
    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      50 22
      پاسخ
      همه چی عادی بود
    • مجتبی IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 3
      پاسخ
      هنجارشکنی همه باید جلوگیری شود چه آنها و چه اینها و چه آنهایی که در طول سال راهبندان ایجاد می‌کند و چه آنهایی که با بلند گو در سطح معابر عمومی سر وصدا میکنند چه مذهبی چه غیر مذهبی
    • امیر FR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      46 34
      پاسخ
      کجاش بد بود؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      28 6
      پاسخ
      چه ابتذالی ، اینها بنده های خدا که پوشش داشتند .
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      83 20
      پاسخ
      اینقدر که به حجاب بها میدید کاش به تورم و گرانی هم توجه کنید
    • سارا IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      چرا کسی اینارو جمع نمیکنه ؟
    • م. IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      زن ها همیشه در طول تاریخ بازیچه بودن و بصورت ابزاری ازشون استفاده میشه کسی دلش برا زن نسوخته.مهم رسیدن به هدفی هست که پشت این قضایا نهفته هست.
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      36 4
      پاسخ
      خیلی هم عالی بود لباس خوب همه چه خوب بود
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با این وضعیت خارج تو مسابقات شرکت میکنن جلو اونهمه آدم، ولی تو ایران نمیشه!
    • بهزاد اوخساری IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      42 8
      پاسخ
      بزارید مردم زندگی کنن
    • مسعود IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      53 12
      پاسخ
      والله در این فیلم من زن لخت مشاهده نکردم شاید برخی بدون روسری باشند.ولی زنی بدون لباس پوشیده مشاهده نشد
    • محمدخیابانی IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      40 16
      پاسخ
      چیزی که شما میگین با این ویدیو چیز خاصی نیست دارین جوسازی میکنین بسه دیگه
    • رویا IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      39 32
      پاسخ
      خدا لعنت کنه باعث و بانی این بی بندوباری ها رو .جامعه رو به گند کشیدن
    • احمد IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مسولین شما هااگرنمیتوانید جلوگیری کنید به ملت بسپارید تااین جریان راازبین ببرند جوابه خونه شهیدان رامیتوانید بدهید
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 10
      پاسخ
      چرا همه درو دیوار این مسابقه به انگلیسی نوشته شده یعنی تا این حد از زبان فارسی بی زارشدیم
    • محسن IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      19 31
      پاسخ
      خدا لعنت شون کنه که بی عفتی رو رواج میدن
    • ایزوو DE ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      27 7
      پاسخ
      ایشالا همین مشکلم حل شده دیگه مملکت عالی میشه
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند..هر آنکس را که ذره ای در اینگونه قضایا ولو ناآگاهانه دخیل است.. بچه که نیستین.. حساب دو دو تا چهار تا..دود بی بندوباری شک نکنید تو چشم همه خواهد رفت.
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ارزشی که اسلام واقعی به زن داده است زن قیمتش خیلی خیلی زیاد است وقاعده است هر چیز قیمتی باید حفاظت شود طلا قیمتش زیاد است برای حفاظتش نیز بیشتر کوشش می شود زن متاسفانه درغرب بی ارزش شده وسیله تبلیغات کالا ها کسب کار محل هوس هوسبازان شده است ارزش دختر نجیب وباحیا بودن وزن دل داده به فقط به همسرش مادر مهربان بودن مادر بزرگ خاندان بودن را از دست داده فقط زن برای ارضای جنسی وسیله ای برای تبلیغات قرار داده شده است
    • نیاز IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      12 7
      پاسخ
      این اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود می توانید جبران کنید
    • هادژ IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      برباعث وبانی ومجری ودست اندرکارش لعنت
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من خودم خانم هستم واقعا چطور روشون میشه ابن شلوارهای تنگ رو بپوشن زشته .نمیگم ماتو بپوشن ولی با یک بلوز شلوار آزاد هم میشه دوید
    • امین IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      37 26
      پاسخ
      چی جریحه دار بشه،،حتما انتظار داری با چادر و لباس بلند مسابقه بدن
    • Rrrrreza IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      کشورای خارجی هم فهمیدن که زیبایی زن نباید تو جمع باشه اونا دارن به حجاب میرسن از بس بی ارزش شدن هیچ جای دنیا به زن مهریه نمیدن حالا شما هی میخایید مثل اونا باشید فقط ضرر میکنید همین
    • بنده خدا IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کلا کیش از ترکیه آزادتره تا کسب درآمد کنن اینا هم همش بهانه ست
    • حسن IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      30 4
      پاسخ
      میدونید ماراتن چند کیلومتر هست؟ زن های ما دهها کیلومتر دویدن توی این مسافت میدونید به چه چیزهایی فکر کردن؟ که من توی خاک کشور خودم این فرصت برام فراهم شده تا توانایی های خودم رو نشون بدم کسی جلوی حجاب داشتن خانم ها و شلوار پوشیدن مردها رو نگرفته بود اونا خودشون دوست نداشتن پوشیده باشن
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      37 11
      پاسخ
      کشور گرفتار هزاران فساد اقتصادی است انرا نمی بینند و روسری زنان را می بینند.‌‌‌
    • علیرضاجعفرزاده IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      کارشناسان بیکار شروع کردن
    • بنده ی خدا IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      37 6
      پاسخ
      بزرگوار ،،مردم هزار مشکل دارند ، افسرده و بی انگیزه هستند ،حالا اگر یک رویدادی حادث شد که لااقل عده ای از مردم برای چند ساعت از خمودگی و افسردگی بیرون بیایند چه اشکال دارد ،،چرا فقط دوست دارید که مردم ناراحت و سردرگریبان باشند ،
    • آشنا IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 40
      پاسخ
      مرگ بر بی حجابان و بانیان و حامیان آنها. حرام خواران مزدور وطن اسلامی را می خواهند مثل سودان تکه پاره کنند خداوند لعنتشان کند تا ابد.
    • محمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      26 10
      پاسخ
      در المپیک ومسابقات جهانی حتی در مرکز اسلام یعنی عربستان که زنان بازیکن فوتسال روسری نداشتند . همشون مبتذل بودند ؟؟ یا فقط جزیره کیش ابتذال بود.؟ بهتر ه مسئولین برای گرونی مسئله آب آلودگی هوا ومشکلات مردم فکری بکنن .
    • ناشناس IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 28
      پاسخ
      بنظرم اینها باید تنبیه شوند چقدر مسئولان چشماشو نو روی مسئله عفاف می‌بندند اگر موتورهای زنان موتور سوار هی توقیف شوند کارتهای بانکی شان هی توقیف شود کارت های گواهینامه شان هی توقیف شود و غیره خود این زنان خسته می‌شوند و مسئولانی که این کارو انجام دادن از کار برکنار و اذیتشان کنید به کار غلطشان پی می‌برند
    • ناشناس IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      9 24
      پاسخ
      اینها همدستان نتانیاهو هستند همانطور که نتانیاهو دستور بی حجابی و زن رندگی آزادی را می دهد اینها همان زنان گوش به فرمان دشمن هستند.باید با مسئولین و هنجارشکنان برخورد شود.
    • m IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      10 18
      پاسخ
      مساله یه تارمونبود اولش همین گفتن ولی حالا اون تارمو غنیمت وضع خیلی خراب شده نمیدونم چرا بعضیا نمیخوان متوجه بشن مساله تارمو نیست مساله ازبین رفتن بنیان خانواده هست مساله اون چیزی هست که پشت این رواج بی ححابی و کالا کردن زن وسواستفاده ازن برای ازبین بردن کشوره این یک جنگ نرمه یه سری افراد کوته فکرمتوجه نمیشن
    • شمس IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 27
      پاسخ
      سلام ، آیا مسلمان نمیدونه قرآن دستور به حجاب داده ، یا اینکه پیامبرش فرموده حیاء تمام دین است ؟ آیا در آفریقا ندیدن کسانیکه فریب طلال رو خوردن بنام زن زندگی آزادی چه بلاهایی اونجا به سرشون اومد و اون همه جنازه رو ندیدن ؟
    • ع IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      16 10
      پاسخ
      حجاب و عفاف بسیار با ارزش است و نباید به افراد بی ارزش تحمیل شود کسی که لیاقت چیزی را ندارد محروم می شود .
    • بینام IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      42 14
      پاسخ
      کجای این خانمها بیحجاب بود؟! لباس ورزشی همینه دیگه، میخواستین باچادر بدوند؟ از نظر من پوشش مناسب بود و به جا
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 23
      پاسخ
      سلام .حجاب کلام خدا است نه سخن بشر.
    • برهان IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 2
      پاسخ
      برای برخی، این امر بخشی از روند جهانی شدن و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی رقابت است؛ در حالی که برای دیگران، مسئله‌ای فرهنگی و دینی محسوب می‌شود که نیازمند توجه به ارزش‌های جامعه است. به همین دلیل، مسابقه دادن با پوشش کم‌حجاب در چنین کشورهایی بیشتر از آنکه یک انتخاب فردی باشد، به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار می‌گیرد
    • را IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 18
      پاسخ
      به خدا از لفظ برهنگی و بی بندو باری بی حیایی خسته شدیم خجالت بکشین اینقدر تهمت نزنیم
    • سجاد ماهری IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      10 8
      پاسخ
      موفقیت الزاما به پوشش خاصی وابسته نیست اما باید احترام فرهنگ و قانون کشور را داشته باشی مانند بلقیس عبدالقادر (آمریکا): بسکتبالیست محجبه که با مبارزه حقوقی خود توانست ممنوعیت حجاب در مسابقات FIBA را لغو کند و راه را برای صدها ورزشکار دیگر باز کند. ما همه مسلمان و ایرانی و هموطنیم
    • حسین IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      16 26
      پاسخ
      اگر قوانین اجرا نشه بسیار خطر ناک خواهد شد با مسببان درسطح بالا بادی برخورد وبرکنار ومحاکمه شوند
    • حمید IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      8 15
      پاسخ
      دیگه کارازکارگذشته
    • ناشناس IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 57
      پاسخ
      ی مشت بی غیرت تومملکت ریخته که همه جا به گند کشیده شده وخصوصا مسئولان برگزاری این برنامه ها
    • آفاق سادات عبودزاده IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 1
      پاسخ
      به امید اینکه هر چه زودتر مسئولان قوانین جمهوری اسلامی ایران عزیز را محترم شمرده و در اجرای آن نهایت سعی و تلاش را بنمایند.
    • محمد IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      چرا هیچکس برخورد نکرده که چرا شرکت کنندگان با حجاب و چادر نیستن .
    • ایران IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      بعضی از عزیزان مثل اینکه مشکل بینایی دارن که نمی‌بینند شرکت کننده ها همه سرلخت هستند با آستین کوتاه که میگن ابتذال ندیدن،وقتی برهنگی عادی سازی بشه اینطور میشه که یه عده آدم چشم‌چران برا اینکه بیشتر چشمچرانی کنن حمایت میکنن و میگن ابتذالی دیده نمیشه تا کشور به ابتذال کشیده بشه
    • مارال IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 2
      پاسخ
      مردم خودشون دوست ندارند دیگر محدود شوند
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      رأی به چه قیمتی
    • هموطن IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      به داد اسلام برسید، وا اسلااااااماااااا تا کی نباید صدایی از کسی در بیاد....
    • ما هیچ IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      فرض کنید من به اسلام و قوانینش اعتقادی ندارم . تکلیف امثال من که تعدادمون اتفاقا خیلی هم زیاده چیه ؟؟ قوانین باید کل مردم باشه نه یه مذهب خاص
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      اصلا ناراحت کننده نیست...اجبار کلا در هیچی خوب نیست...ظاهر رو شاید بشه به زور عوض کرد ولی باطن خیر
    • هادی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام دقیقا همینطوره تجربه ای که امریکا و کشورهای غربی به بهانه ازادی زن دیدن و نتیجش شد بی بندباری گسترش فسادو فحشا خیانت افزایش امار فرزندان نا مشروع از هم پاشیدن بنیان خانواده ها رواج همجنس گرایی و ازدواج های سفیدو. ....حالا میخوان کشور ما رو هم به اون روز بندازن خواهرم مسئله این نیست چارتا تار موی شما بیرون باشه یا نه دشمن میخواد با این کار از ریشه غیرتو عفت مردانو زنان ایرانی رو از بین ببره تو رو خدا احساسی به مسله نگاه نکنید ابنجا کشور امیرالمومنینه
    • محسن IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 2
      پاسخ
      چه قدر باید تعصب بی جا داشته باشیم بسه...
    • علی DE ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ورزش و ابتذال !!!!!!
    • از مردم IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جای تاسف دارد که دختران و زنان مملکت فقط دنبال برهنگی و مساوی شدن با مردان هستند و حقوق اصلی یک زن به عنوان مسلمان در اسلام را نمی دانند و حقوق اصلی خودرا مطالبه گر نیستند و آقایان سود جو از مسول گرقته تا عوام از اینان جهت سو استفاده بهره می برند
    • علی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      این طرز پوشش تو کشور لبنان و سوریه وعراق دیگر کشورهای اسلامی هست لخت نیستن فقط موهای سر بیرونه
    • محمد IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      رعایت حجاب درهمه جای ایران واجب است.دولتمردان ما در خواب غفلتند.
    • Amir IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      راست میگن دیگه مگه نمیدونید باید با چادر برید دو؟؟؟!!!!!
    • عباس IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      وجود خانمها در این همایش ورزشی نشان از اقتدار ایران در امر ورزش وسلامت جامعه میباشد وآزادی زنان ومردان در شرکت در این امر ورزشی بدون تعصب وبانگاه فرهنگی لازم وشایسته است
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      این خیلی خجالت آور هست که مسئولین کیش از این ابتذال استقبال کردند و یادشون رفته صدقه سر شهدا این مسئولیت را گرفتند زنان این سامان یادشون رفته این کشور اهل بیت و ایران هست ، آخه بی بند باری کجا فرهنگ ایرانی کجا دختر شیعه کجا بی حجابی
    • محمد IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      این قشر از مردم که به دنبال بی حجابی و بی عفتی هستند ، راهی را دنبال می‌کنند که غربی‌ها رفته و به بن بست خورده اند ....
    • رق IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      لعنت به مسئول بی غیرت.
    • شاهین IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      و رزش نیاز کشور است وجامعه ازبیماری دورمیشود
    • علی نجفی کانی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اگر جزیره کیش جز کشور ایران است پس چرا قانون اساسی در آنجا اجرا نمیشه و اگر نیست که هیچ. اینا با این حرکات هنجار شکنی دارند زمینه در کشور آماده می‌کنند گرچه مسیولین در خواب زمستانی بسر می‌برند
    • علی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      دو ماراتون با چادر
    • مهین تاج IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      فقط باید گفت انا لله و انا الیه راجعون شیاطین به هدف رسیدند
    • سید IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      به نظر من باید همه این زنان را شناسایی و بازداشت کرد
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      چرا تو شهرهای دیگه اینجور نیست وقتی ماشین خارجی تو این شهر نصف قیمته حجاب هم فرق میکنه
    • ناشناس IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ازبی عرضگی مسؤلین است این ها هرغلطی میخوان می کنند
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      فرهنگ اصیل ایران به تمسخر گرفتین فرهنگ اصیل ایرانی باوقار بااصالت با حیا ولی متاسفانه خرابش کردین بی‌هویتی شدیم وغرب زده تا چیزی میگی ملت از اقتصاد میگن وگشنش میشه فرهنگ مهم هست اقتصاد مهم هست آزادی حدی داره دیگه شورش در آوردین
    • 🇮🇷قاسم IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای برگزاری این مراسم که با ارزش‌های دینی اسلامی واخلاقی منافات دارد.
    • زینب کرم روان IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      باسلام.من به عنوان یک زن ایرانی خیلی متاسفم که مسئولان ما این‌همه به بعضی از برهنه ها اجازه میدن تا در ملا عام حرمت اسلام و ایرانمان را بشکنند
    • عباس بندعلیپور IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ما که نه دیدیم هنجار شکنی کجای این دو میدانی بود این چهره ولباس همه دختران ورزشی امروزی در داخل استانهاست تازه بد تر از این
    • سارقلی خان IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      باید منطقه ازاد کیش را تعطیل کرد چند مدتی است که ولنگاری در کیش ادامه دارد کیش را جمع کنید گوشی دستشان می اید
    • مهدی نیک پور IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ما که وضعیت غیر عادی و غیر شرعی در آن ندیدیم .
    • سه نقطه IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      الان ترکیه که کشور اسلامی هست با لباس به مراتب کوتاه تر ورزشکاران خانومشون می دوند. حالا تو این مسابقه در کیش، همگی لگ پوشیدن و حجاب دارند حتی اگر اسکارف‌ شون هم افتاده باشه باز حجابشون از خیلی از ورزشکاران کشورهای اسلامی بیشتره! بعدشم کسی که ورزشکاره و در حال دویدن هست کجا به مسائل غیر اخلاقی داره فکر میکنه دنبال ورزش و رقابت هست نه اینکه اون موقع با سر و صورت و بدن سرشار از عرق به فکر اونجور مسائل باشه! یکم فکر یکم انصاف، خوبه واقعا. در ثانی‌ چه زود انگ بی عفتی به دختران سرزمین خودمان می زنید
    • محمد مهدی IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      اگه شما برین سوره نور آیه31 رو مطالعه بکنین که درباره حجاب هم هست میبینین که در آخر گفته که تا رستگار شوید یا به تقوا برسید برای همین حجاب توصیه شده و حجاب هیچ الزامی در دین اسلام نداره
    • محمود IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      این الان چیش بی عفتی بود مثلا؟
    • بهزاد IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      به نظر من بی حجابی و برهنگی در کار نبود لباس مناسب ورزش و مسیر طولانی بود به نظرم به جای تهمت و متهم کردن این جوانان به این فکر کنید که چنین جمعیتی برای یک رویداد ورزشی شرکت کرده از مسئولان برگزاری هم تشکر میکنیم
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ای وای من چرا با چادر ماراتن رو برگزار نکردن!!!!!
    • سادات IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      وقتی از زنان خواسته شده که در دوی ماراتن شرکت کنند توقع داشتند با پوشیه بیان بدوند؟! در دین اسلام اصلا حضور اینگونه زن در اجتماع مورد تایید نیست و کلا جایگاه زن بالاتر از این بوده که اینگونه در اجتماع ظاهر شود. در هر صورت واقعا ورزش با حجاب مسخره است. البته که حجاب در کشور ما به معنای پوشاندن قسمتی از موی سر (آن هم نه به صورت کامل) است. پس واقعا چه توقعی دارید؟
    • توی IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      به نظر من بهتر بود با چادر میدویدن
    • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      این کجاش مشکل داشت نکنه انتظار داشتید با چادر می دویدند
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      درود بر تمام کسانی که دلسوز کشور و ملت هستند و لعنت بر خائنین به کشور و ملت
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 14
      پاسخ
      از منتقدان گشت ارشاد الان وقتشه سوال کنیم که با نبود گشت ارشاد وضعیت حجاب بهتر شده؟! یا افتضاح شده؟!
    • یا مهدی IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 2
      پاسخ
      سلام ضمن احترام خدا فقط به دادمان برسد
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 6
      پاسخ
      این آزادی است نه ابتذال
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      چرا این کار بار ها در یک شهر انجام میکرد دستی در کار است حساب شده است با بر نامه است
    • محسن گودینی IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 1
      پاسخ
      فردی که به اسم محمود متنی گذاشتی .کجا در کدام کتاب کدام تاریخ دان چه سنی چه شیعه گفته یا نوشته در زمان پیامبر حجاب آزاد بوده بله برای مناطقی که هنوز اسلام نیاوردن آزاد بوده نه در حکومت اسلام پیغمبر به کمر جنابعالی و افراد که مثل تو بزنه انشاالله که ذهن جوونها رو خراب میکنین خدا اون بالا هست حتما اون دنیا جواب این حرف های من درآوردی صد من یه غاز تو و امثال تو و مسئولین از قبل و بعد از این خواهیم داد این همه شهید دادیم برای دین حجاب امنیت خاک پاک ایران اسلامی جواب گو خون پاکشون باید باشیم
    • احمد۳ GB ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 4
      پاسخ
      مسایل ومشکلات زیادی داریم که باید حل شود وقت وانرژی تلف کردن دراین جا بی هوده است
    • Km IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 6
      پاسخ
      موضوع حجاب در کشورهای دیگر ممکنه مهم نباشه ولی در فرهنگ ما ایرانیان مهمه ونباید به دولت و سیاست و اسلام ربطش بدیم اگه برهنگی در ایران رواج پیدا کنه خانواده و نسل ایرانی بسیار شکننده و سست خواهد شد و در طولانی مدت دیگه اثر از فرهنگ ایرانی که متمایز از کشورهای دیگه هست باقی نخواهد ماند کسانیکه به بی بندوباری دامن میزنند بیشتر جوان و تحت تاثیر فضای مجازی و کشورهای خارجی هستن پس بهتره اونارو از خطرات این کارشون آگاه کنیم
    • علیرضا IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 3
      پاسخ
      کو ابتذال ؟؟؟؟
    • محمد ریاضی IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 5
      پاسخ
      چه ابتذالی واقعا ، حتی در کشورهای غربی چنین ابتذالی وجود ندارد !!؟
    • ا IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 1
      پاسخ
      شما باید این را بررسی و ریشه یابی کنید که علت اصلی و ریشه ای اینکه در این حجم ودر این اندازه وضعیت شده چیه.؟مگر نه با ظاهر مسله که حل نمیشه.
    • علیرضا IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 2
      پاسخ
      ماراتن کیش از یک سو تلاش برای نمایش چهره‌ای مدرن و گردشگری از ایران بود، اما از سوی دیگر به دلیل ضعف در مدیریت و رعایت نکردن برخی هنجارها، با انتقادهایی جدی روبه‌رو شد و حتی برخی آن را ابتذال دانستند.
    • همایون US ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 19
      پاسخ
      هر امری اقتضائات خودش را دارد،ورزش با لباس اضافه و پوشش‌های دست و پا گیر که نمیشه ، در چنین حرکتی هیچ ابتذالی دیده نمیشه بلکه مردمانی با لباسهای ورزشی ، مسابقه می‌دهند، بیخود از طرف مردم سخن نگویید ، دیدتان را عوض کنید .
    • فاطمی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 13
      پاسخ
      این مسئولها را چه کسی بر سر کار اورده باید پاسخگو باشد واین مسیولان سریعا برکنار ومجازات شوند تا کسی جرات تکرار نداشته باشد
    • م IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      همه دست خوتون است
    • نجمه IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      همه درسته واقعا دشمن داره روز بروز پیشرفت می‌کنه و زن ایرانی رو از اون جایگاه بالایی که داشت پایین میاره و به کالا تبدیل می‌کنه مومن باید زرنگ باشه و هواسش به دسیسه دشمنش باشه اون می‌دونه ایران قوی ایرانی هست که خانواده سالم داره و وقتی خانواده نابود شده به طبع کم کم همه موارد دیگر تو جامعه از هم فروپاشیده میشه نابودی خانواده هم در یک فرد خلاصه میشه مادر خانه مادر خانه وقتی به ابتذال کشیده شد دیگه شاهد نابودی تک تک افراد باید بود
    • احمدی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      14 3
      پاسخ
      چه ابتذالی؟
    • ایرانی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 8
      پاسخ
      یه عده فکر میکنن بی حجابی هیچ اسیب اجتماعی نداره در ظاهر چیزی نیست ولی حجاب ارزش زن هست حریم زن هست یعنی من ارزش دارم میخوام زن بمانم نه مرد تو هر جمعی حاضر نمیشم به تنهایی با مرد خودم جایی میرم حیا دارم اجازه نمیده هر پوششی لایق زن نیست داشته باشم مادر هستم مقام والاست حرمت دارم بخاطر از خودگذشتگی که دارم چرا باید خودمو مفت بفروشم در برابر ارزش خودم زن جامعه رو تربیت میکنه مواظب دختران سرزمین باشید درست تربیت شن بی حجاب بی حیا بار نیان بلکه باسواد و باحیا بار بیان تا جامعه‌ سالم داشته‌ باشیم
    • ایرانی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 13
      پاسخ
      یه عده فکر میکنن بی حجابی هیچ اسیب اجتماعی نداره در ظاهر چیزی نیست ولی حجاب ارزش زن هست حریم زن هست یعنی من ارزش دارم میخوام زن بمانم نه مرد تو هر جمعی حاضر نمیشم به تنهایی با مرد خودم جایی میرم حیا دارم اجازه نمیده هر پوششی لایق زن نیست داشته باشم مادر هستم مقام والاست حرمت دارم بخاطر از خودگذشتگی که دارم چرا باید خودمو مفت بفروشم در برابر ارزش خودم زن جامعه رو تربیت میکنه مواظب دختران سرزمین باشید درست تربیت شن بی حجاب بی حیا بار نیان بلکه باسواد و باحیا بار بیان تا جامعه‌ سالم داشته‌ باشیم
    • حید IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 2
      پاسخ
      مشکل جامعه فقط حجابه نه بابا مشکل مملکت حقوق 15تومنی و کرایه خانه 10میلیونی است
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 15
      پاسخ
      تاسف باره آزادی به چه قیمتی ؟؟ آب تو آسیاب دشمن ریختن ؟ زنان و دختران ما دارن به بیراهه میرن و خودشون غافلند از این قضیه که تهش خودشون ضرر خواهند کرد ،با این کار دل امام زمان مون رو به درد میاریم چرا باید تو کشور اسلامی یه هم چی مسابقاتی برگزار بشه اونم با این شکل و شمایل ،چرا از خانواده ی شهدا خجالت نمی کشیم ،جوان اونا یه روزی واسه این سرزمین و ناموسش خون دادن و ما این شکلی داریم جبران زحمات می کنیم، بدا به حال مون
    • حسین IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 2
      پاسخ
      خاک بر سر مسبببن مربوطه که باعث اشاعه فساد و فحشا در جامعه میشوند و جوانان این مملکت را به گمراهی می‌کشند.
    • امید IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      29 2
      پاسخ
      هیچ مشکلی نداشت به جای گیر دادن به حجاب بانوان دنبال این باشید چرا دلار الان شده 120تومان که باعث نابودی قشر کارگر شده
    • مرداد علی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      حجاب اجباری می‌تونه از ما الگوی مناسبی بسازه در بین کشورهای اسلامی ، تا از ما درس بگیرند و موجب شکوفایی اقتصاد و فرهنگ و هنر کشورمان باشه
    • ناشناس IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه هر کسی رو که میخواد بی حجابی و بی عفتی توی این مملکت عادی کنه ای کاش یکم بصیرت داشتن می‌فهمیدند که انتهای این بی حجابی و برهنگی چیزی که غرب الان داره تجربه اش میکنه نیست هم جنس بازی هزارتا کثافت کاری دیگه که همش از آزاد گذاشتن غریزه جنسی آخرشم میگن من حس میکنم انسان نیستم حیوانم ،سگم گربه ام جالب که باید به حقوق این جماعت احترام گذاشت دیگه نمیگن این بدبخت از خلا معنویت و پوچی به اینجا رسیده
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 2
      پاسخ
      شادی حق مردمه
    • محمد حسبن IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 5
      پاسخ
      هیچ بی حجابی نبود
    • علیرضا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 0
      پاسخ
      سلام به نظر من باید جلوی گرانی‌ها گرفته شود تا مسئله حجاب درست شود.به قول قدیمی ها کسی که گرسنه هست دین و ایمان نمی‌شناسه .
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 1
      پاسخ
      بحث های بی مورد نکنید دوستان همه ما باید افق‌های دورتر رو ببینیم ، همه ما همسر یا خواهر و مادر و دختر داریم و این نسل پس ما هم ادامه پیدا خواهد کرد پس احساسی و هیجانی صحبت نکنیم ، بی حجابی یعنی شروع زوال خانواده ، یعنی شروع تسلیم محض زنان در مقابل هوس بازیهای سرمایه داران و این یعنی بردگی زنان و دختران. خدا زنان و دختران و مردان این سرزمین رو از شر شیاطین هوسباز حفظ فرماید
    • محسن IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      آخر نفهمیدیم.ملت به حجاب اجباری اعتراض دارن یا به بی حجابی؟ تکلیفشون مشخص نیست
    • حسین AU ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      مزخرف
    • غلومی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 4
      پاسخ
      بهتر بود همشون با چادر میدوئیدند😂
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 8
      پاسخ
      خدا امام زمان را برساند دیگه حالا
    • کامران بهادری بیرگانی US ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 1
      پاسخ
      حقیقت تغییر فرهنگی و فکری است. مبارزه با تغییر عقلانی نیست.
    • ساحل IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 4
      پاسخ
      ثابت کردن نه شعور دارن نه سواد نه حتی ذره ای آگاهی و اطلاعات سطحی دو ماراتن به افتخار پیروزی رومی ها بر ایرانیان برگزارمیشد مثل این میمونه که یهودی ها یادبود هولوکاست جشن بگیرن آخه نفهمی تا کجا
    • علی AT ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 2
      پاسخ
      واقعا دمشون گرم
    • فیروز IR ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      سلام درمورد ماراتن درکیش اگر واقعا کشور اسلامی هستیم به قانون احترام می گذاریم جای خیلی افسوس دارد این وضعیت آن مسول بی عرضه ای که توان مدیریت این چنین چیزها را ندارد چرا ماراتن می گذارد خاک برسر این افراد که پا روی حکم خدا گذاشته وباعث عذاب الهی می شوند طبعیت از حکم خدا برهمه واجب است
    • ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 2
      پاسخ
      خیلی ناراحت کننده بود
    • لیلا ص IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      جمعیت زنان درکیش ،دوماراتون شبانه،بدحجابی ازموارد بی قانونی نیست،ازایجاد یک منطقه آزاد برای تفریح زنان به حساب میاد
    • ملت شریف ونجیب ایران اسلامی IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 6
      پاسخ
      باید فرماندار ورییس ورزش وجوانان کیش را محاکمه کنندکه اجازه چنین همایش ورزشی رابه هنجار شکنان داده انددریک کشور اسلامی جای تاسف ومباهات دارد.
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 2
      پاسخ
      هرگاه فقرازدری واردشودایمان ازدردیگرخارج میشود این سخن زیبای مولا بی ربط به اوضاع الان نیست
    • احمدشاه IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 1
      پاسخ
      خوبه به معنی واژه ماراتن دقت بشه!
      • سیدمجید نعیمی IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        6 4
        دیگه از این موضوع باید عبور کرد موضوعات مهم تر هست بی حجابی یا بد حجابی موضوع شخصی است
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 11
      پاسخ
      بیشتر زنان جامعه ما معتقد به اسلام و حجاب وارزش های اسلامی هستند و هرزگی را دوست ندارند . بی حجابی قدم اول است و قدم های بعدی هرزگی و استعمال دخانیات هست که بنده به چشم خودم دیدم. اینها می خواهند اول زن ها رو فاسد کنند و بعد جامعه را نابود کنند
    • محمد IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      16 4
      پاسخ
      من که اونجا بودم اثری از ابتذال ندیدم زنان کفش‌های ورزشی داشتن ، شلوارهای ورزشی به تن داشتن حتی یک زن هم شلوارک به پا نداشت همه ی زنها لباس‌های بلند ورزشی و کاملا گشاد به تن داشتند زنان پشت سر مردان قرار داده شده بودند همه ثبت نام شده بودند بسیاری از زنان هم کلاه‌های مشکی پارچه ای به سر داشتن هیچ کسی کوچکترین آسیبی ندید پلیس رفتار همه رو زیر نظر داشت نمیدونم ابتذالش کجا بود ؟
    • حسین IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 10
      پاسخ
      متاسفانه هنجارشکنی هرروز روبه گسترش میباشد ومتاسفانه باتساهل و اغماض بیش ازحد وبه بهانه موقعیت خاص کشور به راحتی فعل حرام اجتماعی انجام میگیرد و دشمنان هم با روشها و راهکارهای جسورانه وبااغوای یک سری، موجبات رنجش آقا امام زمان (عج) و مومنین میشوند انتظار میرود به شدت با چنین برنامه های هنجارشکن مخالفت و بانیان و مسببین آن را به شدت تنبیه نمایند
    • فرزاد IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      13 1
      پاسخ
      بدون شرح،برنج دانه بلند از 600هزار به یک میلیون و 600هزار رسید،
    • ققنوس IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 12
      پاسخ
      ایران اسلامی حتی تا قبل از ورود اسلام مبین دارای فرهنگ پوشش زنان بود و پس از ورود اسلام واجب و تکلیف شرعی برای مردان و زنان جامعه قانون اساسی شد.عدم ابلاغ لایحه قانونی حجاب و عفاف از سوی دولت کنونی بازخوردش استهزای شرع و قانون و حاکمیت و ۹۰ میلیون ایرانی آنهم از سوی مسئولان برگزاری است . حدود الهی قابلیت تغییر برای مرد و زن ندارد.
    • هموطن IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      شما اقتصاد جامعه رو درست کن... فرهنگ میاد دنبالش
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      این قصه سر دراز دارد ...
    • حمیدرضا مزدگیر IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 4
      پاسخ
      حجاب یک امر اختیاریست
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 15
      پاسخ
      اگر خواهر خودت زن خودت همینطوری سرلخت بین پنج هزار نفری میدوید اونوقت میگفتی من بی حجابی ندیدم چیز شرعی ندیدیم والا اگر غیر از این باشه پس مشخصه بی غیرتی
    • ناشناس IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 9
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اون مسولینی که در این قضیه دخیل بودند
    • بهرام IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      8 7
      پاسخ
      این یک مسابقه نبود یک دهن کجی به قانون ومروج بی بندوباری برای جامعه بود. البته به طور یقین این برنامه از طرف ضد انقلاب با خط دهی وبودجه به عوامل اجرایی انجام شده است.
    • مهدی IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      8 6
      پاسخ
      قانون باید تغییر کند بر اساس خواست اکثریت، من موافقم به سلیقه های مختلف احترام بگذاریم ، من ابتذالی ندیدم
    • ا.س IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      5 7
      پاسخ
      خداوند لعنت کند آنهایی را که باعث این افتضاح در مملکت اسلامی هستند و پیش امام زمان رو سیاهند. خواهش می کنیم مسئولین دلسوز رسیدگی کرده و این عوامل فساد را مجازات کنند
    • احسان IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه مسیول خائن و اونایی که هنجار شکن و وطن فروش و بی بندوبارن
    • مسلمان IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 2
      پاسخ
      اینجا کشور اسلامی است و نباید قوانین غیر از اسلام، اجازه اجرایی شدن داشته باشد. زودتر رسیدگی شود.
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      4 2
      پاسخ
      چرا،،از بی حیایی دفاع میکنن بعضیا؟؟تا حرف میزنی میگن گرانی اختلاس،،خوب تو لخت شی درست میشه،،آخه ی کم از خدا بترسید
    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 2
      پاسخ
      متاسفانه عده ای از مسئولان کوتاهی می کنند در جایی که حکم وشرع پروردگار در دین مبین اسلام مثل روز آشکار و مبرهن است چرا باید در برابر قانون و حکم قطعی الهی نظریه خود را مطرح می کنند بدون شک این افراد آب از آبشخور دشمنان قسم خورده می خورند و اهداف آنان را آرام آرام وارد فرهنگ ایرانی نموده تمام راه ها را رفته اند با بن بست و شکست مواجه شده اند از این راه می خواهند کشور را مانند غرب و اروپا با فساد و فحشا آلوده نموده ودامن پاک زنان و دختران ما را آلوده کنند و با بی غیرت کردن مردان به اهداف خود برس
    • سبحان IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این مارتن نبود دو سرعتی بود به سوی ابتذال و بی حیایی

