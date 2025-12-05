خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: عفاف و حجاب، فراتر از یک الزام شرعی، بخش مهم و جدانشدنی از هویت فرهنگی و تاریخی زن ایرانی است؛ هویتی که در طول قرن‌ها با وقار، نجابت و شأن اجتماعی بانوان این سرزمین گره خورده است. تصور زن ایرانی بدون این مؤلفه تمدنی، نه‌تنها دور از واقعیت تاریخی است، بلکه بی‌توجهی به بخش مهمی از ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.

دشمنان این سرزمین با آگاهی از اینکه «حجاب» یکی از آخرین سنگرهای دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است، سال‌هاست تلاش می‌کنند این ارزش را هدف بگیرند و آن را دچار چالش و تزلزل کنند. تأسف‌بارتر آنکه در این میان، برخی جریان‌ها یا افراد در داخل کشور که گاه مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند با تصمیم‌های نسنجیده، برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و گشودن فضا برای نمایش‌های خارج از چارچوب، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت می‌کنند و لطمه‌های جدی به باورهای عمومی وارد می‌سازند؛ امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به درد می‌آورد.

برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» یکی از همین مصادیق نگران‌کننده است؛ رویدادی که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. این در حالی است که حرفه‌ای‌ترین بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های جهانی، با پوشش کامل و متناسب با قوانین شرعی و ملی، نه‌تنها محدودیتی احساس نمی‌کنند بلکه به عنوان نماد موفق زن مسلمان ایرانی مورد احترام قرار می‌گیرند. اما در مقابل، برخی افراد در این مسابقه با بی‌اعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده‌گرفتن حرمت‌های اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند؛ تصویری که می‌تواند زمینه عادی‌سازی هنجارشکنی و ترویج الگوهای بیگانه را فراهم سازد.

بی‌شک، تقویت ورزش بانوان ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این تقویت زمانی ارزشمند خواهد بود که در مسیر هم‌گرایی با ارزش‌های ملی و دینی حرکت کند، نه در تقابل با آنها. جامعه، مسئولان و برنامه‌ریزان باید هوشیار باشند که هر اقدام فرهنگی یا ورزشی، علاوه بر بعد سرگرمی و نشاط، پیام‌ها و پیامدهای اجتماعی خود را نیز به همراه دارد. کوچک‌ترین غفلت در این حوزه می‌تواند به تغییر ذائقه فرهنگی و تضعیف ارزش‌های بنیادین منجر شود.

ماجرا از چه قرار است؟

طبق اعلام فرزاد رادبوی معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، رعایت حجاب مطابق مقررات ضروری بوده است.

اما ظاهراً، هیچ مکانیزمی برای نظارت بر این قانون قرار داده نشده است و برخی‌ها با حضور گسترده و بدون حجاب در این برنامه باعث شده‌اند که تصاویر نامناسب و ناراحت کننده‌ای از این رویداد به سراسر کشور مخابره شود.

نکته حائز اهمیت این است؛ که این اتفاقات در مقابل دیدگان مسئولان برگزاری کننده؛ بوده است و می‌توانستند قبل از اینکه احساسات عمومی جریحه دار شود؛ جلوی برگزاری این رویداد را بگیرند چرا که همان ابتدای صبح وضعیت پوشش بانوانی که قصد هنجارشکنی داشته‌اند مشخص بوده است و می‌توانستند با ایجاد محدودیت‌هایی برای ورود به نقطه آغاز برنامه جلوی این اقدام نامناسب را بگیرند.

آش برگزاری این رویداد، چنان شور شده است که ویدئوی منتشر شده توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش نیز کاملاً مات است و حتی فیلم رسمی از این رویداد هم نتوانستند به صورت شفاف منتشر کنند.

فیلم رسمی منتشر شده توسط معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش

باید دید واکنش مسئولان فرهنگی و قضائی کشور به این هنجارشکنی آشکار و دهن کجی به قوانین رسمی کشور چه خواهد بود.

وضعیت پیش آمده باری دیگر یادآور می‌شود؛ که دولت باید وضعیت حکمرانی مناطق آزاد را مشخص کند و به دوگانگی‌های حاکمیتی در این حوزه پایان دهد.