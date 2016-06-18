به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان با همراهی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عصر جمعه با سفر به شهرستان پارسیان (گاوبندی) از روستاهای سروباش، فارسی، اکبری، تمبو شمالی و تمبو جنوبی بخش کوشکنار این شهرستان در غربی ترین نقطه استان هرمزگان بازدید و با مردم این روستاها دیدار کرد.

استاندار هرمزگان سفر خود را با ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلزار شهدای گمنام پارسیان آغاز کرد.

جادری سپس به همراه نمایندگان استان در تمامی پنج روستای سروباش، فارسی، اکبری، تمبو شمالی و تمبو جنوبی حضور یافت و از نزدیک با مردم این روستاها دیدار و گفتگو کرد.

مردم در هرکدام از این روستاها اعتراض و مخالفت خود را نسبت به مصوبه جداسازی این پنج روستا از هرمزگان و الحاق آن به استان فارس را با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی اعلام کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند.

همچنین مردم این روستاها به شدت نسبت به اقدام مسئولان شهرستان لامرد در حضور شبانه در این پنج روستا معترض بوده و تاکید داشتند که الحاق اجباری به استان فارس را نمی پذیریم و می خواهیم هرمزگانی بمانیم.

استاندار هرمزگان نیز در جریان بازدید از این پنج روستا در جمع مردم با قدردانی از رفتار هوشمندانه و احساس مسئولیت و شجاعت این مردم، بیان داشت: ما از تمامیت خاک هرمزگان که جزئی از خاک ایران اسلامی است همچون گذشته دفاع می کنیم.

وی ادامه داد: متاسفیم که عده ای بدون رعایت قانون و بدون توجه به احساسات مردم در این ماه مبارک رمضان، خاطر مردم این روستاها را خدشه دار کردند.

جادری تصریح کرد: آقایانی که از لامرد به این روستاها آمدند اگر حرفشان قانونی بود در روز روشن می آمدند و این جای خجالت دارد که شبانه به این منطقه آمده اند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: اگر مردم در صحنه باشند کسی نمی تواند در برابر آنان کاری کند و خوشبختانه با پیگیری های بنده و نمایندگان استان نامه استانداری فارس برای اجرای مصوبه باطل شده و اجرای مصوبه نیز متوقف شده است.

سپس مردم این پنج روستا به صورت یکپارچه در مسجد روستای فارسی حضور یافته و نمایندگان مردم و استاندار هرمزگان و فرماندار پارسیان طی سخنانی بر لزوم لغو مصوبه غیرکارشناسی جداسازی پنج روستای هرمزگان و الحاق آن به استان فارس تاکید کردند.