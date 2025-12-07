خطای محاسباتی رتبه ایران را در «زندگی دیجیتال» پایین آورد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از اطلاعات منتشر شده در گزارش جدید سرف‌شارک گفت: گزارش DQL ۲۰۲۵ بر اساس اطلاعات درست ایران تهیه نشده است و بنابراین منصفانه نیست. به عنوان نمونه، اگر تنها قیمت واقعی اینترنت موبایل در دیتاست رسمی این گزارش اصلاح شود، رتبه ایران حدود ۱۲ پله بهبود پیدا می‌کند. در سایر زیرشاخص‌ها نیز نیاز به اصلاح داده‌ها وجود دارد.

به گزارش مهر، گزارش تازه «کیفیت زندگی دیجیتال» که توسط شرکت بین‌المللی سرف‌شارک منتشر شده، رتبه ایران را ۱۰۰ در میان ۱۲۱ کشور اعلام کرده و وضعیت کشور در بخش‌هایی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن، کیفیت اینترنت، زیرساخت دیجیتال، امنیت الکترونیکی و آمادگی هوش مصنوعی را نامطلوب ارزیابی می‌کند. این گزارش همچنین از سقوط جایگاه ایران نسبت به سال‌های گذشته خبر داده است.