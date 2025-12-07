شتاب ارتقای ارتباطات بوشهر برای بهبود کیفیت و گسترش خدمات دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، علی سملیان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر؛ با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ارتباطات و پاسخ‌گویی به مطالبه دائمی مردم در حوزه اینترنت گفت: مطالبه‌گری عمومی در حوزه ارتباطات به دلیل نقش پررنگ اینترنت در زندگی امروز، از سایر حوزه‌ها پیشی گرفته و همین مسئله ضرورت سرعت‌بخشی به پروژه‌های توسعه‌ای را افزایش داده است.

سملیان افزود: بخشی از نارضایتی کاربران به دلیل قطعی‌ها و ناپایداری‌هایی است که در برخی نقاط استان مشاهده می‌شود و مجموعه وزارت ارتباطات در استان، همراه با دستگاه‌های تابعه، برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: سواپ فیبرنوری و مهاجرت از شبکه سیم‌مسی به فیبر نوری بنا بر تأکیدات وزیر ارتباطات در دستور کار جدی قرار دارد و بوشهر نیز این فرآیند را به صورت فعال دنبال می‌کند.

به گفته مدیرکل ارتباطات استان بوشهر؛ تاکنون ۳۶۰ کیلومتر حفاری فیبرنوری و اجرای شبکه توسط شرکت‌های دارای مجوز انجام شده و این زیرساخت ۱۵۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۵۰ کیلومتر حفاری جدید و ۱۲۲ کیلومتر فیبرگذاری شوت شده انجام شده و ظرفیت لازم برای افزایش تعداد مشترکان فراهم است. با وجود این ظرفیت، تنها ۱۱ هزار اتصال فعال ثبت شده است که نشان‌دهنده ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده‌تر به مردم است.

سملیان تاکید کرد: بسیاری از شهروندان مطلع نیستند که در محله یا کوچه آن‌ها فیبر نوری نصب شده و همین مسئله مانع افزایش اتصالات شده است. رویکرد وزارت ارتباطات بر این است که «اتصال» شاخص اصلی ارزیابی موفقیت این پروژه باشد و پوشش صرف کافی نیست.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر در ادامه به وضعیت روستاهای استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر ۴۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد و ۵۰ درصد این روستاها دارای پوشش مناسب شبکه ملی اطلاعات هستند.

وی اظهار داشت: ۱۰ درصد دیگر نیز دارای پوشش هستند اما کیفیت مطلوب ندارند و برنامه تکمیلی برای آن‌ها تدوین شده است. بسیاری از این روستاها به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و چالش‌هایی مانند نبود جاده یا برق، روند اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده‌اند و همکاری دهیاری‌ها برای آماده‌سازی مسیر حفاری ضروری است.

سملیان در ادامه با اشاره به آمار سازمان تنظیم مقررات و با بیان اینکه ۹۶ درصد جاده‌های اصلی استان تحت پوشش هم‌زمان دو اپراتور اصلی قرار دارند گفت: استان بوشهر با ۹۲ درصد رتبه چهارم کشور در بحث پوشش ارتباطات روستایی را در اختیار داریم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با تاکید بر اینکه استان بوشهر در حوزه «نشان‌گذاری مکان‌محور»، در رتبه نخست قرار دارد و همه روستاهای مشمول، دارای نشانی استاندارد و به‌روزشده هستند گفت: شرکت پست استان بوشهر در حال تکمیل فرآیند ثبت نشانی‌ها برای اتصال این اطلاعات به سامانه‌های ملی است.

وی سپس به شاخص‌های پهنای باند استان اشاره کرد و توضیح داد: پهنای باند ورودی استان در ابتدای دولت ۷۹۰ گیگابیت بود و امروز به ۹۰۰ گیگابیت رسیده است. همچنین ظرفیت شبکه انتقال از ۳ ترابیت به ۵ ترابیت افزایش یافته است. مصرف واقعی در حال حاضر کمتر از ظرفیت موجود است. به گفته مدیرکل، هیچ محدودیتی برای افزایش پهنای باند ورودی اپراتورها و شرکت‌های توسعه دهنده ارتباطات ثابت (FCP) وجود ندارد.

سملیان در ادامه از فعال‌شدن کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی استان با ریاست استاندار خبر داد و گفت: طرح «بندر هوشمند بوشهر» با جدیت دنبال می‌شود و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز این پروژه را به عنوان پایلوت ملی مورد حمایت قرار داده است و اداره کل ارتباطات مسئول فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیبرنوری و پهنای باند برای اجرای این طرح است.

مدیرکل ارتباطات بوشهر در ادامه به توسعه اقتصاد دیجیتال دریا محور اشاره کرد و گفت: بنا بر تأکید وزیر ارتباطات، ظرفیت‌های گسترده صنایع شیلات، پرورش ماهی و میگو باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تقویت شود. ارائه تسهیلات پست‌بانک برای هوشمندسازی استخرهای پرورش میگو، از جمله اقدامات عملی در این حوزه است.

وی همچنین از همکاری نزدیک با منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی خبر داد و توضیح داد: نشست‌های متعدد با حوزه فاوا منطقه ویژه و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به انعقاد تفاهم‌نامه ایجاد دیتاسنتر اختصاصی این منطقه شده است. مجوزهای لازم نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات صادر شده است.

سملیان در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر در اتصال اینترنت کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: بوشهر یکی از گیت‌وی‌های مهم ورودی پهنای باند کشور است. پروژه‌های اتصال از طریق قطر و امارات فعال هستند و مسیر جدیدی نیز از کویت در حال افزوده‌شدن است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر درباره عملکرد استان در پروژه «پنجره واحد زمین» توضیح داد: بوشهر از نظر کمیت بارگذاری نقشه‌ها رتبه دوم و از نظر کیفیت رتبه سوم کشور را کسب کرده است. این شاخص‌ها در کنار رتبه چهارم پوشش روستایی، جایگاه ارتباطی استان را ارتقا داده است.

در بخش پایانی، مدیرکل ارتباطات استان با اشاره به مصرف بالای دیتای موبایل در بوشهر گفت: استان با وجود جمعیت محدود، رتبه هفتم کشور در مصرف اینترنت همراه را دارد و همین موضوع سطح انتظارات مردم را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات در استان بر این است که هم‌زمان با توسعه کمی، کیفیت خدمات نیز به سطح رضایت عمومی برسد.