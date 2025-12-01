به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹ آذر ۱۴۰۴ با مشارکت و حمایت همراه اول برگزار شد و اپراتور اول کشور در بخش نمایشگاهی این رویداد، مجموعه‌ای از راهکارهای هوشمند، خدمات سازمانی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود را به نمایش گذاشت.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این همایش اظهار کرد: اپراتورهای تلفن همراه پس از برگزاری مزایده باند فرکانسی، به‌طور رسمی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساخت‌های ۵G شده‌اند.

وی توسعه ۵G، فیبرنوری و آمادگی برای ۶G را نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین دانست و گفت: دولت بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی قادر به پیشبرد این مسیر نیست.

وزیر ارتباطات همچنین از برنامه صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی و نقش ابر دولت، حکمرانی داده و ایجاد مراکز داده در جهش دیجیتال کشور خبر داد.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که آینده اقتصاد ایران بر پایه نوآوری داده و فناوری دیجیتال شکل می‌گیرد.

وی گفت: ایران با تکیه بر سرمایه انسانی و حضور بخش خصوصی می‌تواند به هاب منطقه‌ای ICT تبدیل شود و سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر نوری، ۵G، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال از امن‌ترین و سودآورترین فرصت‌های اقتصادی کشور است.

در حاشیه همایش، نمایشگاه جانبی با حضور هاشمی وزیر ارتباطات افتتاح شد و زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از غرفه همراه اول بازدید کرد.

همراه اول در این نمایشگاه طرح همیاری برای بهبود پوشش شبکه، راهکارهای سازمانی، سرویس‌های مبتنی بر اینترنت اشیا، خدمات شرکت EBCOM و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری حرکت اول را معرفی کرد؛ بخش‌هایی که توجه مدیران و فعالان فناوری را به خود جلب کرد و تمرکز اپراتور اول تلفن همراه کشور بر توسعه سرویس‌های نوین و تقویت اقتصاد دیجیتال را برجسته ساخت.