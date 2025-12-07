دستگیری شکارچیان در بخش بوشکان دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده گفت: به دنبال برپایی ایست و بازرسی مشترک با همکاری پاسگاه انتظامی شهر بوشکان در محورهای منتهی به منطقه شکارممنوع کوه سیاه، مأموران به تردد مشکوک چند شکارچی برخورد کردند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر افزود: حساسیت موضوع و احتمال شکار غیرمجاز باعث شد نیروهای محیطزیست و انتظامی بهسرعت وارد عمل شده و خودرو و افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دشتستان نیز در ادامه افزود: در جریان بازرسی، چهار قلاده سگ شکاری، یک سر لاشه تشی و ادوات کامل شکار از متهمان کشف و ضبط شد.
کامبیز عبدالهی، گفت: استفاده از سگ برای شکار این گونه ارزشمند، تهدیدی جدی برای چرخه طبیعی و امنیت زیستگاههای منطقه است.
عبدالهی ضمن قدردانی از تعامل مؤثر پاسگاه انتظامی بوشکان گفت: این همکاری نمونهای موفق از همافزایی یگانهای حفاظتی و انتظامی در برخورد قاطع با تخلفات محیطزیستی است و ادامه این روند میتواند نقش مهمی در کاهش موارد شکار غیرمجاز داشته باشد.
وی در پایان افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند و پیگیریهای لازم برای صدور احکام بازدارنده در حال انجام است.
نظر شما