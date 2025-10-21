متخلفان شکار غیرمجاز در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عبدالهی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو هماهنگی قضائی با رئیس دادگاه بخش بوشکان و در تعامل و همکاری نزدیک با فرماندهی پاسگاه انتظامی شهر بوشکان، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست طی برپایی ایست و بازرسی در محورهای ارتباطی و مناطق حساس منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری ۴ نفر متخلف شکار غیرمجاز شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان افزود: در این عملیات مقادیری ادله جرم شامل لاشه چند سر تشی که از گونه‌های حیات‌وحش بومی و دارای نقش اکولوژیکی مهم در کنترل و تعادل زیست‌بوم است، کشف و ضبط شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری مؤثر نیروی انتظامی شهرستان دشتستان، بر اهمیت تعامل بین‌بخشی در صیانت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: مشارکت نهادهای انتظامی و قضائی در برخورد با جرایم زیست‌محیطی نقش بسزایی در پیشگیری از تخلفات و افزایش امنیت زیستگاه‌های طبیعی دارد.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و پرونده آنان در دست بررسی است.