۳ متخلف شکار غیرمجاز پرندگان در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاد با اشاره به شناسایی و دستگیری شکارچیان متخلف در استان بوشهر بیان کرد: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان دشتستان موفق به دستگیری ۳ متخلف شکار و صید غیر مجاز پرندگان در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه شدند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: بنا بر حکم قضائی صادر شده در زمینه برقراری ایست بازرسی در سطح مناطق استان بوشهر مأمورین یگان حفاظت پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان، در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه در حین بازرسی از یک دستگاه خودرو، موفق به کشف ۲ پرنده تیهو و ۲ رشته تور زنده‌گیری پرنده از سه نفر شدند.

مرادزاده با قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از پرندگان و حیات وحش در نقاط مختلف استان بوشهر اضافه کرد: با متخلفان بدون هیچگونه اغماض برخورد قاطع قضائی می‌شود.

فرمانده پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان دشتستان نیز با اشاره به شیوه شکارچیان در صید پرندگان، خاطرنشان کرد: با توجه به فصل زادآوری پرندگان، صیادان و شکارچیان سودجو با توجه به شناخت از عادت و رفتار پرندگان به ویژه پرنده تیهو، با رفتارهای ناشایست و ضد محیط زیست مانند استقرار و ایجاد دام و پخش صدای پرندگان، اقدام به شکار و صید این پرندگان می‌کنند.

مهرداد نوروزی تأکید کرد: چرخه صید و انتقال یک گونه پرنده در طبیعت، حتی اگر سبب مرگ آنها نشود باعث ایجاد آسیب شدید به گونه و خروج آن از چرخه زیست می‌شود.