  1. استانها
  2. یزد
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

سفر سخنگوی دولت به یزد

سفر سخنگوی دولت به یزد

یزد_ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، که به یزد سفر کرده است برنامه کاری خود را با ادای احترام به سومین شهید محراب آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح یکشنبه به همراه استاندار یزد در مسجد روضه محمدیه (حظیره) حاضر شد و به مقام شامخ سومین شهید محراب؛ حضرت آیت الله شهید صدوقی (ره) و فرزند برومند ایشان؛ امام جمعه فقید یزد ادای احترام کرد.

افتتاح نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی دارای بسته‌بندی و هدایای سازمانی، حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل موزه تار و پود از جمله برنامه‌های سخنگوی دولت در یزد در روز یکشنبه و همزمان با روز دانشجو است.

همچنین نشست با بانوان فرهیخته استان برنامه بعدی سخنگوی دولت است.

سفر سخنگوی دولت به یزد

وی در ادامه به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه یزد حاضر می‌شود.

کد خبر 6680348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها