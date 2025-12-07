سفر سخنگوی دولت به یزد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح یکشنبه به همراه استاندار یزد در مسجد روضه محمدیه (حظیره) حاضر شد و به مقام شامخ سومین شهید محراب؛ حضرت آیت الله شهید صدوقی (ره) و فرزند برومند ایشان؛ امام جمعه فقید یزد ادای احترام کرد.
افتتاح نمایشگاه تخصصی صنایعدستی دارای بستهبندی و هدایای سازمانی، حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل موزه تار و پود از جمله برنامههای سخنگوی دولت در یزد در روز یکشنبه و همزمان با روز دانشجو است.
همچنین نشست با بانوان فرهیخته استان برنامه بعدی سخنگوی دولت است.
وی در ادامه به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه یزد حاضر میشود.
