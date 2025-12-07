استاندار یزد: بانوان فرهیخته سرمایه‌ انسانی توسعه پایدار یزد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر یکشنبه در نشست بانوان فرهیخته استان که با حضور فاطمه مهاجرانی، در سالن شهید منتظرقائم برگزار شد، ضمن خیرمقدم به بانوان اظهار کرد: زنان یزدی با آگاهی، نظم و روحیه مسئولانه، در شکلدهی به گفتوگوی اجتماعی و تصمیمسازیهای مدیریتی نقشی برجسته دارند.
استاندار یزد با گرامیداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: جامعهای که بانوان در آن حضوری فعال و سازنده داشته باشند، مسیر توسعه را انسانیتر و پایدارتر طی خواهد کرد.
وی با استناد به آیه «اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقَاکُمْ»، بر برابری زن و مرد در ارزشگذاری الهی تأکید کرد و گفت: اسلام، معیار برتری را تقوا و درستکرداری میداند نه جنسیت؛ ازاینرو زنان متعهد و تلاشگر باید در عرصههای مدیریتی فرصت بروز توان خود را داشته باشند.
بابایی با اشاره به حضور اندک زنان در ساختار اداری گذشته، خاطرنشان کرد: این محدودیت تاریخی، کمبود نیروی متخصص زن در برخی نهادهای اجرایی را به همراه داشته است، درحالیکه تجربه نشان داده اعتماد به بانوان در مسئولیتهای کلیدی نتایج مثبت و تحسینبرانگیزی داشته است.
وی نمونههایی از موفقیت بانوان در مناصب مدیریتی استان را یادآور شد و گفت: در دستگاه پدافند غیرعامل، انتصاب یک مدیر زن با وجود مقاومتهای اولیه، در نهایت به یکی از موفقترین مجموعههای استانی منجر شد که عملکرد آن مورد تقدیر ملی قرار گرفته است.
استاندار یزد همچنین تلاش علمی و اجتماعی را مصداق "جهاد امروز" دانست و با اشاره به آیه «فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدینَ اَجْراً عَظیماً» افزود: زن و مردی که در بهبود معیشت مردم و ارتقای فرهنگ عمومی تلاش میکنند، مجاهدان عرصه توسعه هستند.
وی با تأکید بر آیه «یَرفَعِ اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم والَّذینَ اُوتوا العِلمَ دَرَجات»، دانش و مهارت را عامل اصلی برتری دانست و گفت: زنان تحصیلکرده و توانمند نهتنها از نگاه دینی دارای جایگاه والا هستند، بلکه در توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز نقشی بیبدیل دارند.
بابایی در پایان بر ضرورت استمرار نشستهای بانوان فرهیخته و مشارکت گستردهتر آنان در عرصههای مدیریتی، علمی و اجتماعی استان تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار یزد در گرو بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت فکری و تخصصی بانوان است.
