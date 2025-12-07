مهاجرانی: دولت اصلاحات اقتصادی را برای خروج از ناترازی ها آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح یکشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی، اظهار داشت: در حوزه برق ناترازی داریم و در زمستان با کاهش سوخت نیروگاهها مواجه میشویم در شرایط ویژه هستیم و تدبیر و راهکارهای ویژه میخواهیم.
وی به راهکارهای تأمین نقدینگی برای بنگاهها اشاره کرد و گفت: برای تأمین نقدینگی بنگاهها چند راه مدتی است دنبال میشود از جمله برات الکترونیک، اوراق گام و در خصوص خط اعتباری برای صنایع ارزآور هنوز به جمعبندی نرسیدهایم.
سخنگوی دولت در واکنش به مسائل مربوط به بخش خصوصی و فضای کسبوکار، اظهار داشت: نمیتوان وجود فساد را انکار کرد ولی علیرغم نهادهای نظارتی همچنان گرفتاریهایی هست. بخش خصوصی میخواهد پر رونق باشد ولی مسائلی هم است.
وی با مقایسه وضعیت صادرات و واردات بنزین، ادامه داد: با یک مفهومی به نام ناترازی مواجه هستیم که ما را به جایی رسانده که ما زمانی در سال ۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار در سال بنزین صادر میکردیم، امروز که با شما صحبت میکنم معادل ۶ میلیارد دلار در سال داریم بنزین وارد میکنیم و این عدد در سال آینده به هشت میلیارد دلار خواهد رسید و پیشبینیها ظرف سه سال آینده ۱۳ میلیارد دلار است.
مهاجرانی ریشه این مشکل را در عدم استفاده صحیح از ابزارهای قیمت گذاری و دانست و گفت: به درستی از ابزاری به نام قیمتگذاری استفاده نکردیم؛ این موضوع را در آب، برق، گاز و بنزین داریم؛ چیزی نزدیک به ۶۰ سنت هر لیتر بنزین را خریداری میکنیم و بعد به قیمت ۱,۵۰۰ تومان میدهیم به مردم.
وی تأکید کرد: دولت مسیر اصلاحات را آغاز کرده است: دولت مسیر اصلاحات خودش را آغاز کرده و به نظر میآید با همراهی مردم فهیم مسیر را به سرانجام برسانیم و از این وضعیت ناترازی خارج شویم.
سخنگوی دولت به مسائل استان یزد پرداخت و گفت: یزد در اقلیم خشک است اما سالها پایدار زندگی کرده است. در شرایط محیط زیستی و اقلیمی خشک شش سال اخیر بدیهی است وقتی توسعه پایدار متناسب با زیستبوم نیست دچار ناترازی میشویم. برخی اوقات ندیدن منافع ملی مشکلاتی ایجاد میکند.
وی با برشمردن ظرفیتهای این استان، خاطرنشان کرد: یکی از قطبهای صنعت ما میتواند گردشگری باشد و یزد به خاطر پتانسیل بافت تاریخی ارزشمند باید برنامهریزی خوبی در این زمینه داشته باشد.
سخنگوی دولت همچنین بر اهمیت نیروی انسانی در یزد تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگیهای بارز استان یزد این است که نیروی انسانی کار را به عنوان ارزش میشناسد و باید قدرش را بدانیم. شعار ما این است که صنایع دستی نیز باید قابل استفاده باشد، نه اینکه صرفاً نمایشی باشد.
مهاجرانی به نقش اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: ظرفیت اتاق ایران و ظرفیت اتاق تهران ظرفیتهای بسیار جذابی است که میتواند در هماهنگی با سایر اتاقها، کنسرسیومهای صادراتی را شکل دهند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از رفتارهای تفرقهافکنانه، به فرهنگ غنی یزد اشاره کرد و گفت: به نظر من یزدیها به خوبی توانستهاند وفاق را جاری کنند و در کنار مزیتها و مشترکاتشان با همدیگر زیست مسالمتآمیز و سازندهای داشته باشند.
