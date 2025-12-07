دادستان کرمان: طرح کدینگ نتوانسته قاچاق سوخت در کرمان را مهار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با انتقاد از ناکارآمدی طرح کدینگ سوخت در استان کرمان گفت: این طرح نه تنها مانع قاچاق نشده، بلکه مردم و مسافران را با مشکلات گسترده روبه‌رو کرده و برای جلوگیری از ناعدالتی میان استان‌ها، باید سیاستی یکپارچه و ملی جایگزین آن شود.

وی، با تأکید بر اینکه مسئولان استان کرمان اتفاق‌نظر دارند که این روش، راهکار واقعی مقابله با قاچاق سوخت نیست، افزود: این طرح دو سال پیش با مصوبه شورای تأمین استان اجرا شد و اکنون اعضای شورا نظر بر لغو آن دارند.

بخشی، با اشاره به نیاز به تصمیم‌گیری کلان و منسجم اظهار داشت: ضروری است که یک سیاست یکپارچه، صحیح و عادلانه برای کشور در نظر گرفته شود.

دادستان کرمان همچنین تأکید کرد: طرح کدینگ در عمل نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت در استان کرمان نداشته است.

وی توضیح داد: عمده قاچاق سوخت به‌صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و محدود کردن مردم کرمان نه تنها مسئله قاچاق را حل نکرده، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است.

وی در ادامه اظهار نمود: استان‌های همجوار یا حتی استان‌های مرزی که حساسیت بالاتری دارند، طرح کدینگ اجرا نشده و این موضوع برای مسافران و گردشگران در استان کرمان مشکل ایجاد نموده است.

بخشی، اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای تأمین استان کرمان مبنی بر لغو طرح کدینگ در استان چنانچه متولیان امر این مصوبه را اجرا ننمایند، از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پرونده تشکیل و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.