به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در پنجمین نشست نقد رأی با موضوع «سردستگی شوتی‌های حامل سوخت قاچاق در پرتو عنوان سازمان‌یافته بودن»، گفت: قاچاق سوخت به یک معضل جدی در شرق و جنوب کشور تبدیل شده است و همه ارکان نظام باید با جدیت کامل به این موضوع ورود کنند.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با قاچاق سوخت، افزود: در برخورد با قاچاقچیان سوخت، حاملان اتباع و خودروهای شوتی با خلأ قانونی مواجه هستیم و این خلأ موجب شده است که دست دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی برای برخورد قاطع بسته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخورد با این پدیده در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است، گفت: متأسفانه قانونگذار قاچاق سوخت را جرم تلقی نکرده است؛ بلکه آن را تخلف دانسته است و همین موضوع موجب شده است تا برخورد قضائی و انتظامی با این پدیده محدود شود و بسیاری از پرونده‌ها از مسیر صحیح کیفری خارج گردد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: باید قوانین به‌روز شود تا امکان برخورد کیفری، دقیق و بازدارنده با قاچاقچیان فراهم گردد، با این وجود، در ماده ۴۴ ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند نگاه ما را از تخلف به سمت جرم و حتی جرم سازمان‌یافته تغییر دهد و دستگاه قضائی می‌تواند با ایجاد صلاحیت، پرونده را بر اساس شاخص‌های سازمان‌یافتگی مورد بررسی قرار دهد.

حجت الاسلام حمیدی، با تاکید بر اینکه در مساله مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند تحقیقات کامل، عمیق و میدانی هستیم، ادامه داد: باید از نیروی انتظامی بخواهیم که به تحقیقات عمق ببخشد تا بتوانیم پشت پرده این شبکه‌ها را کشف و عوامل اصلی را شناسایی کنیم.

وی تاکید کرد: همکاران قضائی و ضابطان نیز باید با دقت و جدیت بیشتری به پرونده‌های قاچاق سوخت رسیدگی و ورود کنند.

حجت الاسلام حمیدی، با بیان اینکه هدف دادگستری کرمان ایجاد رویه واحد در برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای سوخت است، گفت: تلاش شده که در دادگستری کرمان رویه‌ای واحد ایجاد کنیم تا افراد حرفه‌ای و گردانندگان شبکه‌های قاچاق سوخت نتوانند از مجازات فرار کنند و نشست‌های نقد رأی فرصتی ارزشمند است تا به وحدت رویه برسیم و این رویه را در تمامی حوزه‌های قضائی استان کرمان اجرا نمائیم.

وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های نقد رأی تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان شرکت کننده در این جلسات، علاوه بر مسائل تئوری، با موضوعات عملی که در قالب رأی و مسائل قضائی مطرح می‌شود نیز آشنا می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اینکه نشست‌های نقد رأی مورد استقبال اقشار فرهیخته قرار گرفته است، مایه خوشحالی و امیدواری است و انتظار داریم نقطه نظرات علمی و تحلیلی خود را از دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و محافل علمی به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید تا از آن‌ها بهره‌مند شویم.