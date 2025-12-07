بسیجی نمونه ای که از کودک ۴ساله تا سالمند ۷۰ساله را پای درس قرآن نشاند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- هیفاء پردل- در دل روستای شهید پرور خورآباد از توابع استان قم، جایی که خاطره ایثار و ایمان با زندگی مردم گره خورده است یک بسیجی مسیر خود را با نور قرآن آغاز کرد.

او از همان سال‌های کودکی صدای آیات الهی را نه تنها در کلاس درس، بلکه در قلب خویش شنید و با عشق پدر و حمایت بسیج راهی را برگزید که به زیباترین جلوه‌های بندگی ختم می‌شود، روایت داستان بسیجی که قرآن را نه صرفاً کتابی برای تلاوت بلکه چراغی برای زندگی دانست.

کسی که با شعار «من می توانم» توانست امید را در دل قرآن آموزان زنده کند و جلسات قرآنی را به محفل رفاقت، ایمان و تلاش تبدیل کند. از پایگاه‌های بسیج تا جلسات قرآنی او نشان داد تعهد، عشق و توکل می‌تواند پلی باشد میان نسل‌های مختلف از کودکی چهار ساله تا سالمندی ۷۰ ساله که راه حفظ را آغاز کنند.

شیوه تدریس و قرآن آموزی او باعث شد فرهنگ قرآنی را بین اقشار مختلف گسترش دهد و دریچه‌ای باشد که به عنوان بسیجی نمونه انتخاب شود.

خبرنگار خبرگزاری مهر برای آشنایی بهتر با «محمد حسین رئیس زاده» مدرس و حافظ قرآن که به عنوان بسیجی نمونه انتخاب شده است گفت وگویی انجام داده که می‌خوانیم.

در ابتدا خود را کامل معرفی بفرمائید؟

محمد حسین رئیس زاده حافظ کل قرآن مجید هستم در روستای شهید پرور خورآباد به دنیا آمدم و دارای لیسانس علوم قرآنی هستم فعالیت‌های قرآنی را از همان ابتدای کودکی شروع کردم و به سفارش پدرم وارد عرصه قرآنی شدم.

از چه زمانی وارد فعالیت‌های بسیج شدید؟

از پایه چهارم ابتدایی وارد بسیج دانش‌آموزی شدم و بعدها در دوره دبیرستان به بسیج محلات پیوستم و همزمان در برنامه‌های قرآنی فعالیت می‌کردم و بسیاری از جلسات قرآنی را در پایگاه‌های بسیج برگزار می‌کردیم و همین ارتباط، پیوند من با بسیج را عمیق‌تر کرد.

چه روزنه‌ای باعث شد که شما وارد فعالیت‌های قرآنی شوید؟

در مدرسه فعالیت‌هایی مثل قرآن صبحگاهی، دعاخوانی و تواشیح داشتم اما به توصیه پدرم از سال ۸۶ به شکل حرفه‌ای وارد فعالیت‌های قرآنی شدم و در جلسات مختلف استانی شرکت می‌کردم و در این مسیر با اساتید بزرگی چون مرحوم استاد حاج عباس رنجبر و حاج مهدی فروغی آشنا شدم و اصول قرآنی را از آنها آموختم و در سال ۸۸ درست در روز ۲۲ بهمن استعداد حفظ قرآن را در خودم کشف کردم و مسیر حفظ را آغاز نمودم.

از دید شما مهم‌ترین دلایلی که باعث شد شما به عنوان بسیجی نمونه انتخاب شوید چیست؟

وقتی تماس گرفتند و گفتند مرا به‌عنوان مدرس قرآن و استاد حفظ معرفی کرده‌اند هرگز خود را در حد بسیجی نمونه نمی دانم و بسیج برای انتخاب بسیجی نمونه شاخص‌ها و معیارهایی دارد به نظر توانایی من در گسترش فرهنگ قرآنی و پیوندی که با قرآن آموزان دارم مطلوب است من همیشه به نظم در برگزاری جلسات پایبند بوده‌ام هیچ‌کدام از کلاس‌هایم تعطیل نشده و برنامه‌ای را به تأخیر نیانداختم.

با قرآن آموزان ارتباط صمیمی دارم و این اصل را مهم‌ترین شاخص در موفقیت خود می دانم؛ رابطه من با قرآن‌آموزان فقط استاد و شاگردی نیست، رفاقت است همیشه گفته‌ام خودتان را بالاتر از دیگران نبینید همین فضای صمیمی باعث شده قرآن‌آموزان با روحیه جذب شوند در شیوه‌های تدریس خود نوآوری‌هایی دارم.

آیا در تدریس و فعالیت‌های قرآنی خود شیوه‌های خاصی مد نظر دارید؟

در بسیاری از جلسات قرآنی جذابیتی برای جذب افراد دیده نمی‌شود و بسیاری از جلسات اختصاصی هستند در حالی که باید برای عموم و اقشار مختلف جذاب باشند و ما سلایق و سنین مختلفی داریم که علاقه دارند در جلسات قرآنی حضور داشته باشند لذا باید برای جذابیت بیشتر نوآوری کنیم

من از شیوه‌های تفسیر قرآنی حجت الاسلام قرائتی که شیوه‌ای جذاب بود بهره گرفتم و در هر کدام از دروس قرآنی من قرآن آموزه‌هایی از رده‌های اجتماعی و سنین مختلفی داشتم از قرآن آموزی که ۴ ساله حافظ قرآن شده و بر حسب ظرفیت برخی جز به جز قرآن برخی کل قرآن را حفظ کرده اند.

اما من در شیوه فعالیت قرآنی خود شعاری را مهم‌ترین اصل زندگی خود می دانم که یک اصل کلیدی و راهگشا در زندگی و آموزش است. همه ما مشکلاتی داریم گره‌های کوری در زندگی داریم اما پس از توکل به خدا باید به این اصل و شعار کلیدی ایمان بیاوریم که «ما می توانیم» یا «من می توانم» بسیاری از موانع برداشته می‌شود و این اصل را در تمام کلاس‌های خود نهادینه کرده ام و نتیجه‌های بسیار خوبی هم دیده ام.

بی توجهی به افراد مبتدی باعث دلزدگی آنان می‌شود و من تلاش می‌کنم هرگز این اتفاق رخ ندهد و جلساتم را ساده و دوستانه پیش بردم و هم قابل فهم و جذاب باشد

بسیج و قرآن په پیوندی با یکدیگر دارند؟

به باور من بسیج یک ظرفیت استثنایی است؛ بسیج را در دورترین نقاط استان و کشور می‌توانیم ببینیم و بسیج در عشایر و دورترین روستاها پایگاهی برای فعالیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی دارند از مناطق بالای شهر گرفته تا دورترین و محروم‌ترین مناطق روستایی و عشایرری پس باید از نفوذ بسیج به بهترین شکل ممکن بهره گرفت لذا بسیج می‌تواند تکیه گاهی قوی برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه کنونی باشد.