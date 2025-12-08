به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه استانی «اسوه» با حضور جمعی از فرماندهان پایگاههای بسیج، بسیجیان، مسئولان استانی و شهروندان قمی در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف بازتاب فعالیتها، خدمات و دستاوردهای پایگاههای موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم برپا شده است.
آیتالله قهرمانپور، مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با تشریح اهداف این رویداد اظهار کرد: این نمایشگاه، نمایانگر فعالیتهای شاخص پایگاههایی است که در مسیر تحقق محله اسلامی اقداماتی مؤثر و الگو ارائه کردهاند و توانستهاند مأموریتهای محلهمحور را با رویکردی جهادی به ثمر برسانند.
وی با ابراز خرسندی از مشارکت گسترده پایگاهها در این رویداد فرهنگی و اجتماعی افزود: نمایشگاه «اسوه» تجلی تلاشهای منسجم مسجد، پایگاه و محله است و این مدل مدیریتی توانسته گامهای مهم و اثرگذاری را در مسیر شکلگیری جامعه اسلامی فراهم کند.
مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم همچنین با دعوت از عموم مردم و فرماندهان سایر پایگاههای بسیج برای بازدید از این نمایشگاه تصریح کرد: این رویداد فرصتی است تا نقش پایگاههای نمونه در پیشبرد اهداف محله اسلامی و گامبرداری به سمت تشکیل دولت اسلامی برای مردم قم تبیین شود.
قهرمانپور با اشاره به موفقیتهای استان قم در حوزه محلهمحوری ادامه داد: پایگاههای مقاومت بسیج، معاونتهای تخصصی و ردههای قشری مختلف با همافزایی یکدیگر سهم مهمی در تحقق الگوی محله اسلامی و پیشبرد مأموریتهای اجتماعی ایفا میکنند.
گفتنی است نمایشگاه «اسوه» تا هجدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
