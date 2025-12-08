  1. استانها
آغاز به‌کار نمایشگاه «اسوه» با محور الگوهای موفق محله‌محور در قم

قم- نمایشگاه استانی «اسوه» با هدف نمایش دستاوردهای پایگاه‌های موفق بسیج در محلات اسلامی استان قم، در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه استانی «اسوه» با حضور جمعی از فرماندهان پایگاه‌های بسیج، بسیجیان، مسئولان استانی و شهروندان قمی در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف بازتاب فعالیت‌ها، خدمات و دستاوردهای پایگاه‌های موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم برپا شده است.

آیت‌الله قهرمان‌پور، مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با تشریح اهداف این رویداد اظهار کرد: این نمایشگاه، نمایانگر فعالیت‌های شاخص پایگاه‌هایی است که در مسیر تحقق محله اسلامی اقداماتی مؤثر و الگو ارائه کرده‌اند و توانسته‌اند مأموریت‌های محله‌محور را با رویکردی جهادی به ثمر برسانند.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت گسترده پایگاه‌ها در این رویداد فرهنگی و اجتماعی افزود: نمایشگاه «اسوه» تجلی تلاش‌های منسجم مسجد، پایگاه و محله است و این مدل مدیریتی توانسته گام‌های مهم و اثرگذاری را در مسیر شکل‌گیری جامعه اسلامی فراهم کند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم همچنین با دعوت از عموم مردم و فرماندهان سایر پایگاه‌های بسیج برای بازدید از این نمایشگاه تصریح کرد: این رویداد فرصتی است تا نقش پایگاه‌های نمونه در پیشبرد اهداف محله اسلامی و گام‌برداری به سمت تشکیل دولت اسلامی برای مردم قم تبیین شود.

قهرمان‌پور با اشاره به موفقیت‌های استان قم در حوزه محله‌محوری ادامه داد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، معاونت‌های تخصصی و رده‌های قشری مختلف با هم‌افزایی یکدیگر سهم مهمی در تحقق الگوی محله اسلامی و پیشبرد مأموریت‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

گفتنی است نمایشگاه «اسوه» تا هجدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

