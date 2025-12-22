کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال به مناسبت شب یلدا در نواران قم

به گزارش خبرگزاری مهر، گروههای جهادی بسیج دانشآموزی استان قم به مناسبت آئین کهن شب یلدا و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، اقدام به کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در منطقه نواران کردند.
این اقدام جهادی با همکاری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم انجام شد و هدف اصلی آن جلوگیری از فرسایش خاک و مقابله با پدیده گرد و غبار در این منطقه عنوان شده است.
منطقه نواران از جمله مناطق مستعد تولید و انتشار گرد و خاک در اطراف شهر قم به شمار میرود و کاشت نهالهای سازگار با شرایط اقلیمی و کمآبی میتواند نقش مؤثری در تثبیت خاک و کاهش کانونهای داخلی ریزگرد ایفا کند.
بر اساس این گزارش، نهالهای کاشتهشده از گونههای مقاوم و کمنیاز به آب انتخاب شدهاند و برنامهریزی لازم برای آبیاری و نگهداری آنها در فصلهای آینده نیز در دستور کار قرار دارد.
فعالان جهادی دانشآموزی با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان در صیانت از طبیعت، اعلام کردند: ترویج فرهنگ درختکاری بهویژه در مناسبتهای ملی و مذهبی، گامی مؤثر در راستای حفظ و احیای محیط زیست است و انتخاب شب یلدا برای این برنامه، پیوندی نمادین میان سنتهای ایرانی و مسئولیتپذیری اجتماعی نسل نوجوان و جوان ایجاد میکند.
این برنامه بخشی از مجموعه طرحها و فعالیتهای بسیج دانشآموزی استان قم در حوزه محیط زیست و تحقق هدف «ایران سرسبز» است که در قالب اردوهای جهادی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.
نظر شما