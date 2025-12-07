به گزارش خبرنگار مهر، فرید سپری شامگاه شنبه در نشست ستاد زراعت استان کردستان گفت: کردستان با تولید ۱۰ تا ۱۲ درصد گندم و ۶.۲ درصد سیب‌زمینی کشور، نقشی کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

سپری با قدردانی از عملکرد بخش کشاورزی کردستان تأکید کرد: دستاوردهای تولید نتیجه هماهنگی، انسجام و هدایت درست برنامه‌ها در سال‌های گذشته است و تقویت این روند باید در اولویت باقی بماند.

چالش‌های اقلیمی و ضرورت پایش مزارع

وی با اشاره به تأخیر بارش‌ها و دشواری‌های کشت دیم در سال جاری گفت: عقب‌ماندگی در جوانه‌زنی گندم، نیاز به رصد دقیق رشد محصول و اجرای برنامه‌های کنترل آفات، بیماری‌ها و تغذیه گیاهی را افزایش داده است.

سپری با اعلام اینکه ذخایر سیب‌زمینی در انبارها موجود است، از مدیران شهرستان‌ها خواست موجودی انبارها را دقیقاً احصا کرده و گزارش آن را برای برنامه‌ریزی صحیح بازار به وزارتخانه ارسال کنند.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم را از وظایف مهم استان دانست و گفت: محصولات گندم، جو، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی باید با همکاری سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی ردیابی و شناسه‌دار شوند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب افزود: آبیاری هوشمند و تأمین آب بر اساس نیاز واقعی گیاه به کاهش مصرف و پایداری تولید کمک می‌کند.

احیای تشکل سیب‌زمینی‌کاران

سپری در پایان خواستار فعال‌سازی دوباره تشکل سیب‌زمینی‌کاران شد و تأکید کرد این تشکل باید با حمایت استان برای ساماندهی و تقویت زنجیره تولید وارد عمل شود.