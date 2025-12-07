به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تاریخ ۱۲ آذرماه مصوبه شورای اقتصاد درباره «دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی در راستای پرداخت مطالبات شرکتهای پالایش نفت» را به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.
این مصوبه به استناد بند «چ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صادر شده و هدف آن ایجاد سازوکار اجرایی برای تسویه بدهیهای دولت به شرکتهای پالایشی از طریق صادرات فرآوردههای نفتی است. بر اساس دستورالعمل جدید، فرآیند صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی در چهارچوب ضوابط تعیینشده توسط شورای اقتصاد انجام خواهد شد تا از این مسیر، امکان پرداخت مطالبات انباشته پالایشگاهها فراهم شده و جریان مالی این صنعت استراتژیک تقویت شود.
این تصمیم میتواند به بهبود وضعیت نقدینگی پالایشگاهها، ارتقای شفافیت مالی و کاهش فشار بدهیهای معوق کمک کند و زمینه را برای افزایش ظرفیت سرمایهگذاری و نوسازی تجهیزات در صنعت پالایش کشور فراهم آورد.
