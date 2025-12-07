دانشجوی تراز انقلاب و دردهایی که باید درمان کند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: دانشجو در تاریخ انقلاب اسلامی همواره نشان داده که در هر برهه با شناخت موقعیت، جایگاه و نقش خود در چارچوب گفتمان دینی و انقلابی و منطبق بر ارزشها و مؤلفههای مورد تأیید و نظر امامین انقلاب همواره نقشآفرین و اثربخش بوده و نقطه عطف حرکتها و تحولات بزرگ شده است. دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در منظومه فکری امامین انقلاب کسی است که از نظر تلاشگری در حوزه علم و تخصص شاخص و سختکوش بوده و از تمام فرصتها به نحو احسن استفاده کند و حتی در حوزه تخصصی خود صاحب ابداع و نظریه و حرف جدید باشد.
از دانشجوی تراز انقلاب انتظار میرود هم در بُعد دینی و هم علمی قوی باشد، مأیوس نشود و دارای روحیه امید و تلاش باشد، از معرفت دینی عمیق برخوردار و اهل مطالعه، تفکر و تعقل باشد، دانشجوی در تراز انقلاب اسلامی همچنین باید دارای بصیرت باشد که به تصریح نهجالبلاغه بصیرت به معنی دشمنشناسی است.
بر اساس رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، دانشجوی تراز انقلاب اسلامی دانشجویی است که از نظر تلاشگری در حوزه علم و تخصص خودش شاخص و سختکوش بوده و از تمام فرصتها به نحو احسن استفاده کند، بهگونهای که در حوزه تخصصی خودش، صاحب ابداع و نظریه و حرف جدید باشد و بتواند باری از دوش جامعه بردارد.
به بهانه ۱۶ آذر و روز دانشجو و برای آگاهی از ویژگیهای دانشجوی تراز انقلاب اسلامی و نقشی که میتواند در گرهگشایی داشته باشد، گفتگویی با حجتالاسلام والمسلمین باقر مختاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری انجام شده است که با هم میخوانیم.
استکبارستیزی؛ مهمترین ویژگی دانشجوی تراز انقلاب
حجتالاسلام والمسلمین باقر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۱۶ آذرماه و روز دانشجو و با اشاره به اینکه وجه تسمیه این روز تبیینکننده ماهیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به حضور نیکسون معاون ریاست جمهوری آمریکا به شهادت رسیدند و مهمترین ویژگی دانشجوی تراز یعنی استکبارستیزی را معنا و مفهوم بخشیدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه روحیه استکبارستیزی خاصه در بین جوانان فرهیخته باعث استقلال و اقتدار کشور میشود، ادامه داد: دانشجویان باید به دور از انفعال و بیتفاوتی بتوانند در عرصه ملی و بینالمللی نقشآفرینی داشته باشند کاری که این دانشجویان شهید دهها سال قبل در دانشگاه تهران رقم زدند یا در مبارزات قبل از انقلاب و نیز دوران دفاع مقدس از دانشجویان شاهد بودیم.
مختاری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره دانشجویان، افزود: ایشان همواره توجهات خاص و ویژه خودشان را به قشر دانشجو نشان دادند و همیشه جلسات دانشجویان و دانشگاهیان با ایشان جزو خاصترین جلسات بوده است. در این دیدارها ایشان یک مانیفست رفتاری برای دانشجویان مطرح میکنند که بسیار قابل توجه و چراغ راه آنان است.
جنبش دانشجویی خاستگاه اکثر حرکتهای مهم بوده است
وی سیاسی بودن دانشجویان را یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از این قشر عنوان کرد و توضیح داد: در قرن معاصر، جنبش دانشجویی خاستگاه اکثر اتفاقات و حرکتهای مهم بوده است امروز اما پرسش اینجاست که آیا نشاط و پویایی سیاسی و فعالیتهای ناظر به آن را در دانشگاهها شاهدیم یا خیر. به نظر میرسد بخشی از دانشجویان علاقهای به مشارکت در کارهای سیاسی ندارند و تاسفبارتر آنکه برخی اساتید و مسئولان نیز اعتقادی به فعالیت سیاسی دانشجو نداشته و چه بسا مانع آن میشوند.
مختاری ایجاد بستر و سازوکار مشارکت دادن دانشجویان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را یک ضرورت دانست و ادامه داد: آموزش سواد رسانهای در دانشگاهها یک راهکار خوب است که معتقدم باید جایگزین چند واحد از ۲۴ واحد دروس عمومی شود. این دروس عمومی بهنظرم هیچ ضرورت و منفعتی برای دانشجویان ندارد لذا سرفصلها باید بهروزرسانی و واحد درسی سواد رسانه اضافه شود. ایجاد امید و نشاط یک مبحث علمی و روانشناختی است که جا دارد این مباحث نیز به دانشجویان در قالب درس عمومی ارائه شود.
ضرورت بازنگری در دروس عمومی دانشگاهها
این مدرس حوزه و دانشگاه تحول و بازنگری در دروس معارف و دروس عمومی را یکی از راهکارها برای ایجاد شور و نشاط در فضای دانشگاهها عنوان کرد و افزود: البته نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اقداماتی را در این خصوص آغاز کرده اما متناسب با زمان و نیازها نیست و لذا دروس عمومی که به دانشجویان ارائه میشود چندان سودی برایشان ندارد ضمن اینکه برخی اساتید دروس عمومی و معارف توانایی لازم را ندارند چرا که بالای ۷۰ درصد دروس معارف توسط اساتید مدعو ارائه میشود که ممکن است محل آسیب باشد.
مختاری با استناد به کلام رهبر انقلاب درباره ضرورت سیاسی بودن دانشجویان، بیان کرد: ایشان سالها پیش فرمودند: «خدا لعنت کند آن دستهایی را که تلاش کردهاند و میکنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصلاً توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمیفهمند، جریانهای سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین کشوری میتواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند؟!»
وی با اشاره به اینکه دانشجو نباید نسبت به وضعیت جامعه بیتفاوت باشد بلکه علم و مهارت خود را برای حل مسائل جامعه ارتقا دهد، افزود: دانشجوی تراز انقلاب در پرتو بصیرت، فاتح قلههای علمی است و هوشمندانه نیازهای کشور را شناسایی کرده و برای رفع آنها مجاهدانه تلاش میکند و راهحل میجوید. دانشجوی روشنفکر انقلابی کسی است که با قلم خود آگاهی میبخشد و به نبرد با جنگ رسانهای و شناختی دشمن میرود.
مختاری با اشاره به سخن شهید بهشتی درباره دانشجو که «دانشجو مؤذن جامعه است که اگر در خواب بماند نماز امت قضا خواهد شد»، یادآور شد: دانشجویان این توان را دارند که پرچمدار عدالتخواهی، رشد و پیشرفت و آگاهی جامعه باشند و با بصیرت و هوشیاری همواره در پیشانی جامعه حرکت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با اشاره به کلام مقام معظم رهبری که فرمودند «دانشجو یک روشنفکر تمام عیارِ مسلمان و متدین است»، بیان کرد: دانشجویان این توان و ظرفیت را دارند که نسبت به مسائل مختلف جامعه بینش عمیق پیدا کنند، جهتگیریها و دشمنیهای دشمن را بشناسند، ضد استکبار و عدالتخواه باشند.
مختاری با تأکید بر اینکه روشنفکری با الحاد و بیدینی منافات دارد، تصریح کرد: دانشجوی روشنفکر متدین کسی است که هم از زد و بندهای انحرافی و خرافی و زنگارهای فکری جدا شود، ذهنی باز داشته باشد، افق بلندمدت را ببیند و آرمانخواه باشد و هم نگاهی در چارچوب دین و انقلاب اسلامی داشته باشد. دانشجوی روشنفکر انقلابی درواقع در پی تحولآفرینی در جامعه بوده و اسباب تحول را میشناسد و دل در گرو ارزشهای انقلاب و اسلام دارد.
جامعه ما نیازمند دانشجویان روشنفکر متدین است
این مدرس حوزه و دانشگاه با یادآوری اینکه امروز جامعه ما نیازمند دانشجویان روشنفکر متدین، متعهد و انقلابی است، گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، بار اصلی مسئولیت را به جوانان خاصه دانشجویان میدهند که ۲ توصیه نخست ناظر به علم و پژوهش و اخلاق و معنویت وظیفه جوانان است. ایشان قائلند علم و دانش عامل اقتدار است و جوانان باید دنبال علمآموزی باشند و برای مشکلات جامعه راه حل پیدا کنند.
مختاری کنشگری دانشجویان در جلوگیری از اجرای سند ۲۰۳۰ در سال ۱۳۹۵ را مصداقی از نقشآفرینی مؤثر این قشر در تحولات کشور دانست و گفت: در آن سال در شهرکرد نیز یک گروه دانشجویی فعال به مطالبهگری وسیع و جدی در این خصوص پرداختند که به یک گفتمان تبدیل شد و در نهایت مسئولان به ناچار از موضع خود کوتاه آمدند.
