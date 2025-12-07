حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، انسان‌های بزرگی با ایستادگی در برابر استعمارگران، برگ زرینی در تاریخ مبارزات ملت ایران رقم زدند و در این راه جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: امروز، گرامیداشت روز دانشجو تنها یک یادآوری تاریخی نیست، بلکه تجدید پیمان با همان آرمان‌های استکبارستیزانه و عدالت‌خواهانه است که ریشه در آموزه‌های اسلامی و مکتب انقلابی امام خمینی (ره) دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: دانشگاه‌های امروز ایران، میعادگاه علم و ایمان، و سنگری است که دانشجویان متعهد و انقلابی، با تلفیق دانش روز و تعهد دینی، در خط مقدم جهاد علمی و فرهنگی ایستاده‌اند.

حبیبی افزود: ما در حوزه عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، ضمن ارج نهادن به جایگاه رفیع دانشجویان به‌عنوان پیشگامان پیشرفت و امنیت ملی، بر این باوریم که دانشگاه باید کانون تولید فکر، حفظ هویت اسلامی‌ایرانی و تربیت نیروهای مؤمن، متخصص و انقلابی باشد.

وی ادامه داد: در این مسیر، دشمنان نظام جمهوری اسلامی با طراحی‌های پیچیده فرهنگی و روانی، در پی تضعیف باورهای نسل جوان و ایجاد شکاف بین دانشگاه و آرمان‌های انقلاب هستند، اما ما با تکیه بر بصیرت الهی و با درک عمیق از شرایط زمان، هوشیارانه مراقب هستیم و هرگونه توطئه‌ای را با اقتدار، قانون‌مداری و در چارچوب تعالیم اسلامی خنثی خواهیم کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: نیروهای انتظامی و امنیتی استان، پشتیبان امنیت، آرامش و حریم دانشجویان هستند و در کنار آنان برای ساختن ایرانی قوی و سربلند تلاش می‌کنند.

حبیبی تاکید کرد: از دانشجویان غیور درخواست می‌کنیم با وحدت کلمه، و تمرکز بر علم‌آموزی مؤثر و مسئولانه، پرچم‌داران واقعی این مرز و بوم باشند، قطعاً، آینده درخشان ایران اسلامی در گرو تلاش‌های جهادی و عزم راسخ دانشجویان امروز است.