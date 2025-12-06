حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ثبتنام دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری در مراسم معنوی اعتکاف، اظهار کرد: امسال در رویکردی جدید مقرر شد هر دانشگاه بهصورت مجزا ثبتنام از معتکفین دانشگاهی را انجام دهد که ثبتنام آغاز شده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر تعداد معتکفین در هر دانشگاه به حد نصاب رسید، این مراسم معنوی در هر دانشگاه بهصورت مجزا برگزار خواهد شد و در غیر این صورت، جمعیت معتکفین ادغام میشود.
حمزه تصریح کرد: امسال تصمیم بر آن شد که باتوجه به جمعیت دانشگاهی هر مرکز، حدنصابی برای معتکفین اعلام شود و اگر تعداد شرکتکنندگان به حد نصاب رسید هر مرکز دانشگاهی میزبان معتکفین خود باشد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاههای شهرکرد، علوم پزشکی و آزاد اسلامی از ظرفیت مسجد فعال برخوردار هستند، افزود: در صورت برگزاری مراسم اعتکاف به صورت متمرکز و ادغام شده، این سه دانشگاه میزبان معتکفین دانشگاهی خواهند بود.
حمزه از فعال شدن مسجد دانشگاه پیامنور مرکز استان خبر داد و ادامه داد: در حال حاضر برخی ایرادات جزئی وجود دارد که با همکاری استانداری این مشکلات نیز رفع و در صورت آمادهسازی، در ایام اعتکاف پذیرای معتکفین خواهد بود.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ نفر از دانشگاهیان در استان معتکف شدند، گفت: سال گذشته، ۱۴۰ بانوی دانشگاهی در مسجد دانشگاه شهرکرد و ۸۰ دانشگاهی آقا در دانشگاه علوم پزشکی معتکف شدند.
یادآور میشود اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهرکرد میتوانند برای ثبتنام در مراسم معنوی اعتکاف به لینک http://ttr.ir/u1ap52 یا به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراجعه کنند. ظرفیت ثبتنام محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام کنند.
