به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در یادداشتی ۱۶ آذرماه روز دانشجو را تبریک گفت.
در یادداشت وی آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
شانزدهم آذر تنها یک روز تقویمی نیست؛ یادآور این حقیقت است که دانشجو قلب تپنده دانشگاه و پیشبرنده مسیر آینده ایران است. دانشجو بودن یعنی توان دیدن مسئله، پرسیدن بیهراس و ساختن راههایی که پیش از آن وجود نداشته است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به نیرویی نیاز دارد که بتواند مسئله را دقیق تشخیص دهد، راهحل را علمی و خلاقانه بسازد و امید را به زبان عمل ترجمه کند. این توانایی بیش از همه در نسل دانشجو و نخبه این سرزمین تجسم یافته است.
در بازگشت از سفر استانی یزد، وقتی در مسیر به گفتوگوها و دغدغههای دانشجویانی که در دانشگاه یزد دیدم فکر میکردم، این حقیقت دوباره برایم روشن شد که موتور اصلی پیشرفت این کشور نه در ساختمانها و اسناد، بلکه در انگیزه و اراده همین جوانان است. هر بار که پای سخن دانشجو مینشینم، مطمئنتر میشوم که آینده ایران از مسیر دانشگاه میگذرد.
بهعنوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و رئیس بنیاد ملی نخبگان، هر روز شاهد این حقیقت هستم که حرکت علمی کشور در کلاسها، آزمایشگاهها، مراکز نوآوری، پروژههای دانشجویی و تلاشهای فردی و تیمی جوانانی شکل میگیرد که با انگیزه، سختکوشی و بصیرت مسیر آینده را هموار میکنند. دانشگاه همیشه آغازگاه تحول بوده است؛ جایی که مسئلهمحوری آموخته میشود، مهارتها ساخته میشود و اعتماد بهنفس ملی از دل تلاش نسل جوان برمیخیزد. امروز اگر از مرجعیت علمی، از توسعه هوش مصنوعی، از پیشرفتهای فناورانه و از آینده اقتصاد دانشبنیان سخن گفته میشود، ستون اصلی همه اینها شما هستید؛ دانشجویانی که میبینید، میپرسید، میآموزید و میسازید.
به همه شما دانشجویان عزیز در همه رشتهها و در سراسر کشور صمیمانه تبریک میگویم. امید دارم هر قدمی که امروز در مسیر علم و مهارت برمیدارید، فردای این سرزمین را روشنتر، توانمندتر و امنتر کند.
روز دانشجو مبارک
حسین افشین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور
