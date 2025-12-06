  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

سخنرانی ۱۴ تشکل دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور پزشکیان

سخنرانی ۱۴ تشکل دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور پزشکیان

معاون وزیر بهداشت جزئیاتی از برنامه روز دانشجو که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود را تشریح کرد.

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه ۱۶ آذر گفت: فردا یک‌شنبه ۱۶ آذر برنامه روز دانشجو با حضور رئیس جمهور صادق و محبوب کشور برگزار خواهد شد. دانشجویان نیز برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کردند و به صورت قرعه‌کشی انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: از نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های دانشجویی نیز دعوت به عمل آمده و نمایندگان ۱۴ تشکل، انجمن و کانون دانشجویی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت :۱۴ نماینده دانشجو شامل گروه‌های فرهنگی، انجمن‌های صنفی دانشجویی، نماینده اتحادیه‌های دبیران، اتحادیه‌های تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی، انجمن دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جامعه اسلامی، شوراهای صنفی دانشگاه‌ها، انجمن علمی، نشریات دانشجویی، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هنری با رئیس جمهور گفتگو خواهند کرد.

وی افزود: همچنین امسال یک گروه ویژه از دانشگاه علوم پزشکی ارتش که کانون جهادی داشتند و در دفاع ملی نقش‌آفرینی کردند نیز حضور خواهند داشت.

کد خبر 6679800
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دوست عزیز صرف سخنرانی مشکل دانشجو رو حل نمی کنه تنها 16 اذر روز دانشجو نیست هر روز هست باید بفکر کار و ازدواج انان هم باشیم شرایط رو برای ادامه تحصیل و کار وازدواج رو فراهم کنیم روز 17 اذر همه چیز به فراموشی سپرده میشه تا سال بعد خوب است عملکرد خودمان رو نقد منصفانه کنیم و صادقانه ببینیم چگار کردیم وکجای کار ایراد داشته و بر طرف کنیم ببخشید با خودمان صادق باشیم و شعاریک نباشیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها