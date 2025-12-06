سخنرانی ۱۴ تشکل دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور پزشکیان

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه ۱۶ آذر گفت: فردا یک‌شنبه ۱۶ آذر برنامه روز دانشجو با حضور رئیس جمهور صادق و محبوب کشور برگزار خواهد شد. دانشجویان نیز برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کردند و به صورت قرعه‌کشی انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: از نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های دانشجویی نیز دعوت به عمل آمده و نمایندگان ۱۴ تشکل، انجمن و کانون دانشجویی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت :۱۴ نماینده دانشجو شامل گروه‌های فرهنگی، انجمن‌های صنفی دانشجویی، نماینده اتحادیه‌های دبیران، اتحادیه‌های تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی، انجمن دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جامعه اسلامی، شوراهای صنفی دانشگاه‌ها، انجمن علمی، نشریات دانشجویی، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هنری با رئیس جمهور گفتگو خواهند کرد.

وی افزود: همچنین امسال یک گروه ویژه از دانشگاه علوم پزشکی ارتش که کانون جهادی داشتند و در دفاع ملی نقش‌آفرینی کردند نیز حضور خواهند داشت.