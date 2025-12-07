خواسته امام زمان (عج) از روحانیت، گره از کار مردم باز کردن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مظاهر حسینی در هفتمین گردهمایی مجمع طلاب دانش آموخته حوزه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر با بیان اینکه دانش آموختگان این حوزه در عرصه‌های مختلف خدمت می‌کنند، گفت: تبلیغ، تحقیق و پژوهش، تربیت طلبه و دانشجو، امامت جمعه و جماعت و تصدی مناصب مختلف کشوری بخشی از خدمات جمع حاضر است.

وی صرف پوشیدن لباس روحانیت را کار تبلیغی دانست و افزود: این کار مردم را به یاد پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می‌اندازد و البته همه روحانیان نیز می‌کوشند که شأن این لباس را حفظ کنند.



عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اینگونه نشست‌ها را مصداق صله رحم و زمینه ساز تقویت دوستی‌ها و ارتباطات عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در جلسات با مسئولان و اقشار مختلف بر لزوم مهیا کردن زمینه گفتگو و دیدارهای دوستانه در پیش و پس از نشست‌ها تاکید داشته و دارند.

آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تولیت و مؤسس مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه بر اساس روایات صرف محبت به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) برای شیعه بودن کافی نیست، گفت: شرط تحقق کامل تشیع عمل به سنت و سیره آن بزرگواران از جمله تقوای الهی، تواضع، خشوع، صدق حدیث، همواره به یاد خدا بودن، اهتمام به نماز و روزه، قرض دادن و توجه به همسایگان و اطرافیان است.



آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا تاکید کرد: خواسته امام زمان (عج) از روحانیت این است که به درد مردم برسند و گره از کار خلق باز کنند، لذا از اجتماعات این چنینی برای انجام امور خیر و گره گشایی از کار خلق بهره ببرید.



ایشان با بیان اینکه اگر لحظه‌ای توجه و فیض الهی از انسان قطع شود بشر نابود می‌گردد، گفت: روحانیون باید با اهتمام به نوافل و نماز شب الگوی مردم در این زمینه باشند، چرا که خدا با کسی خویشاوندی ندارد و نزدیکترین افراد به پرودگار با تقواترین و مطیع ترین آنان هستند.

تولیت و مؤسس مدرسه علمیه حضرت قائم (عج) چیذر با اشاره به اینکه گناه قلب انسان را قسی می‌کند و قساوت قلب اشک را می‌خشکاند، فرمودند: بلاهایی که نازل می‌شود، به منظور تنبه و برای این است که انسان‌ها از گناهانشان به درگاه خداوند توبه و تضرع کنند و خود را اصلاح نمایند.

حوزه علمیه قائم (عج) چیذر در سال ۱۳۴۶ در محله چیذر شمیران توسط این عالم ربانی تأسیس و شهید سید علی اندرزگو و ده‌ها شهید و اساتید متعدد حوزه و دانشگاه از تربیت یافتگان این مدرسه علمیه می‌باشند.