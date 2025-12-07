به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر یکشنبه در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزان (مرحله آموزشگاهی) استان سمنان در مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) درجزین از میزبانی استان در ششمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزان کشور در سال گذشته به عنوان یک رویداد مهم و تأثیرگذار یاد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ «اقامه نماز» در کنار «برگزاری نماز جماعت»، اظهار داشت: اقامه نماز به معنای برپاداشتن و تقویت فرهنگ نماز در جامعه است و باید کارهایی انجام دهیم که موضوع سپاسگزاری از پروردگار را در آن ببینیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نماز را بهترین راه سپاسگزاری از نعمت‌های الهی دانست و افزود: برای علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به نماز، باید آنان را در فعالیت‌های مرتبط مشارکت داد.

شریفی با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این اجلاس مانند «رادیو مدرسه موج نماز»، خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ها و مشارکت دانش‌آموزان در نقش‌هایی مانند مجری، گزارشگر و مسئول نظم، این است که خود دانش‌آموزان الگویی برای همسالان و مدارس دیگر در سراسر کشور شوند تا بتوانیم به بهترین شکل، اهداف خود را در زمینه اقامه نماز محقق کنیم.