قالیباف: بودجه نیروهای مسلح کاهش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله توسلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه سران قوا چه میگذرد؟ بودجه نیروهای مسلح را چگونه تعیین کردهاید که حتی صدای رئیس کل ستاد نیروهای مسلح هم درآمده است؟ بنده شنیدهام که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر دادهاند.
وی با گلایه از اینکه جلسات مختلفی در سطح سران قوا برگزار میشود اما مجلس از جزئیات آن بیاطلاع است، ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی درباره سوخت مصوبه میدهد، درباره مازوت تصمیم میگیرد و نتیجهاش فشار بر مردم میشود، در حالی که هیچکس پاسخگو نیست. جایگاه مجلس در این میان کجاست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذاری به این شیوه امکانپذیر نیست، تصریح کرد: اگر قرار است ما در مجلس صرفاً مصوبات جلسات سران قوا یا نهادهای دیگر را تأیید کنیم، درست نیست. قابل قبول نیست که جلسات پشت پرده برگزار شود و سپس برای رأی گرفتن، روندش در مجلس طی شود.
در ادامه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: اگر فردی اطلاعاتی به شما منتقل میکند، ابتدا از صحت آن مطمئن شوید و سپس پشت تریبون مطرح کنید. بنده درباره وضعیت نیروهای مسلح و ستاد کل با امیر موسوی، گفتگو و موضوع را پیگیری کردهام. نیروهای مسلح همواره اولویت همه ما بوده و هستند.
قالیباف با اشاره به کاهش منابع ارزی به دلیل افت قیمت نفت، توضیح داد: ما حدود ۲۰ درصد عدم تحقق در حوزه ارز داشتیم، اما در همان جلسه تصمیم گرفته شد که این بیست و چند درصد از بودجه نیروهای مسلح کسر نشود؛ یعنی بر اساس تصمیم سران قوا، همان بودجه مصوب مجلس بدون کاهش باقی بماند و صرفهجویی از بخشهای دیگر انجام شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: بنابراین هر مطلب اضافی که به شما منتقل شده، مبنای درستی ندارد. توضیحات ارائه شد تا موضوع روشن شود. هیچ کاهش بودجهای در بخش نیروهای مسلح اعمال نشده و تصمیم سران نیز بر حمایت کامل از این حوزه بوده است.
