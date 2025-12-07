به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدا فرا رسیدن شانزدهم آذرماه و روز دانشجو را به تمامی دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی بیان کرد: دانشجویان در تاریخ معاصر ایران، پیشگامان و رهبران اجتماعی در مبارزه با سلطه‌گران و مستبدان بوده‌اند و در این زمینه نه تنها مقلد دیگران نبودند، بلکه خود، راه را به سایر آحاد جامعه نیز نشان می‌دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظام سلطه و در رأس آن آمریکا، نسبت به دانشجوی ایرانی کینه و عداوتی تاریخی در دل دارد؛ چرا که دانشجوی ایرانی یک‌تنه در برابر تاراج آنان ایستاد، سینه سپر کرد و به شهادت رسید تا ملت ایران به این آگاهی تاریخی دست یابد که دموکراسی و توسعه از لوله تفنگ نظام سلطه خارج نخواهد شد و پیشرفت و امنیت پایدار، جز با اتکا به نیروی خودبنیاد ملت ایران حاصل نخواهد گردید.

وی اظهار کرد: یاد و خاطره سه شهید عزیز حادثه شانزدهم آذر و سایر شهدای دانشجو، به‌ویژه شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین بابت برگزاری موفقیت‌آمیز رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مبارک شهید محمد ناظری در خلیج همیشگی فارس، جزایر نازعات و تنگه هرمز به دریادلان نیروی دریایی سپاه خداقوت می‌گویم. موشک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش با دقت به اهداف تعیین شده اصابت کردند.

وی ادامه داد: آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشک‌های دقیق و مؤثر با برد بیش از طول خلیج فارس که حاصل تلاش نخبگان ایرانی‌است، برای ملت ایران بسیار مسرت بخش بود.

وی در ادامه، گفت: همچنین ادعاهای بی‌پایه و اساسی را که مجدداً در بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مطرح شده، به شدت و با قاطعیت محکوم می‌کنیم.

قالیباف بیان کرد: این ادعاهای بی اساس و مضحک که عموماً با تحریک کشورهای دیگر بیان می‌شود، با اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و حسن همجواری در تعارض است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توصیه ما به همسایگان این است که اراده ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود و جزایر ایرانی خلیج فارس را که پاره تن ایران هستند، آزمایش نکنند.

قالیباف تأکید کرد: ما همواره به دنبال ایجاد ثبات و گسترش صلح و احترام به اصول حسن همجواری هستیم و از همسایگان نیز همین انتظار می‌رود.

وی افزود: از دولت انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژه ای به تأمین اعتبار و فراهم سازی مقدمات اجرای ماده‌ی ۶۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای توسعه جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به مشخص شدن قرعه تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال و با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات پیش‌رو و از سوی دیگر، با توجه به اهتمام ویژه رئیس‌جمهور در این خصوص، ضروری است تمام امکانات برای آماده سازی همه‌جانبه و حرفه‌ای تیم ملی به ویژه برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های با کیفیت بر اساس خواست و صلاحدید کادر فنی تدارک دیده شود.