خضریان: حوزه سیاست خارجی با وضعیت مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای مرکز دیپلماسی جوانان ایران و تعدادی از دانش آموختگان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه‌های کشور ضمن تبریک فرارسیدن روز دانشجو اظهار داشت: شما جمعی از جوانان نخبه کشور هستید که در این مرکز حضور دارید، اما این مرکز باید ظرفیت‌های بیشتری را به خدمت بگیرد و در حوزه امنیت ملی و دیپلماسی برای رشد کشور برنامه داشته باشید و در بلند مدت و میان مدت این برنامه را دنبال کنید و از همه کسانی که دغدغه ایران را دارند استفاده کنید.

وی افزود: مسیر بازگشایی مراکز علمی نظیر مرکزی که در آن فعالیت می‌کنید را ایجاد کرده چرا که هر انحصاری ما را دچار روزمرگی می‌کند؛ لذا شما آغازگر عبور از این انحصار باشید و اجازه دهید چندین صدا با آوای واحد در کشور بلند شود همچنین توصیه اکید دارم با تعامل با وزارت امور خارجه ارتباط مؤثر و کارشناسی با نمایندگان سیاسی ایران در سایر کشورها داشته باشید. چرا که بهره‌مندی از ظرفیت تجربه دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور یک فرصت برای کشور است.

نماینده تهران در مجلس با بیان این توصیه که گزارش‌های کارشناسی خود را به مراکز تصمیم‌سازی کشور برسانید، گفت: شناساندن ظرفیت‌های توسعه‌ای و چالش‌های مختلف کشور به مسئولین می‌تواند کار ویژه برای شما باشد و کاری کنید گزارش‌های مستمر از شما در این حوزه‌ها گرفته شود و در کنار سایر بخش‌های کارشناسی و علمی در این بخش با ایجاد هسته‌های فکری به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کمک کنید. کما اینکه امروز نیز در مجلس مرکز پژوهش‌ها همین وظیفه را دارد و شما نیز می‌توانید در کنار این بخش پیوست‌های کارشناسی خود را تهیه و ارائه کنید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اهمیت موضوع آموزش‌های تخصصی تصریح کرد: جلب حمایت بخش‌های مختلف کشور در حوزه آموزش باید برای شما مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور در این مسیر استفاده کنید و خود را در حلقه یک سازمان و وزارت‌خانه خاص قرار ندهید.

وی با بیان اینکه هنر امام خمینی (ره) مردمی سازی مبارزه بود، گفت: در زمان مبارزه ایشان با رژیم ستم شاهی جریانات دیگری نیز فعال بودند، اما امام به همه فرصت مبارزه و تلاش را می‌داد و این باعث شد ظرفیت‌های بزرگی در کشور آزاد شود و حتی در دور افتاده‌ترین بخش‌های کشور افراد خود را شریک در مبارزه می‌دیدند و ما همین نگرش را در دوران جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم. لذا توصیه می‌کنم شما هم مردم را در کار خود شریک کنید و حلقه توسعه دیپلماسی عمومی را گسترش دهید.

خضریان خاطرنشان کرد: ما در حوزه سیاست خارجی با وضعیت مطلوب فاصله داریم و اول باید این موضوع را بپذیریم، بعد با نگاه نقادانه به این بخش نگاه کنیم و قطعاً نگاه نخبگانی شما به این بخش از کشور کمک کننده خواهد بود و بعد به سمتی حرکت کنید که جامعه صدای شما را بشنود.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های کشور را معرفی کنید، شما می‌توانید پایه‌گذار تغییر بسیاری از ساختارها در وزارت امور خارجه باشید. من معتقدم در حوزه سیاست خارجی با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است دچار یک ناکارآمدی یا بیماری ماندن در گذشته در حوزه سیاست خارجی هستیم و همچنان دنیا را به دو قطب شرق و غرب تقسیم می‌کنیم و بسیاری از ظرفیت‌های دنیا را به رسمیت نمی‌شناسیم و شما باید با حرف‌های نو این بیماری را علاج کنید و بعد از آن بخش‌های مختلف کشور شما را به حرف‌های نو خواهند شناخت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت کادرسازی و تربیت نیروی متعهد خاطر نشان کرد: خودسازی اگر در نیروهای متخصص رشد نکرده است، معلوم نیست نیروهای متخصص تربیت شده به درد کشور بخورد و برای انقلاب اسلامی کارآمد باشد و باید اساتید بزرگی را به خدمت بگیرید و اساتیدی را پیدا کنید که برای شما هدایت‌گر باشند و معتقدم نخبه باید در فراز و نشیب‌های زندگی پناهگاه داشته باشد. همچنین توصیه اکید می‌کنم از اتفاقات و اقدامات خود تجربه‌نگاری کنید و یک منظومه علمی و قابل رجوع از اقدامات و تجربیات خود را برای نسل آینده ایجاد کنید.

خضریان در بخش پایانی صحبت‌های خود در جمع اعضای مرکز دیپلماسی جوانان خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم بخشی از عمر خود را برای شناسایی ظرفیت‌های نخبه در بین محرومین صرف کنید و نیروی مؤمن متخصص تربیت کنید تا از بن وجود به کشور معتقد و پایبند باشند و ان‌شاءالله شهادت عاقبت همه ما باشد چرا که اگر با شهادت از دنیا نرویم خسارت دیده‌ایم و یکی از شئون عاقبت بخیری مرگ با شهادت است.