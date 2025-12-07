به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه صد و نود و نهم شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها و روز زن و مادر اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب در نهم آذر درباره جایگاه زن و مادر چنان جامع و کامل بود که جایی برای سخن اضافه باقی نمیگذارد و این تکریم باید در عمل و در همه عرصهها جلوه داشته باشد.
وی با گرامیداشت روز دانشجو افزود: شانزدهم آذر یادآور حماسهای هویتساز است؛ روزی که سه دانشجوی شهید، مهدی شریعترضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگنیا در سال ۱۳۳۲ و تنها چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد در برابر سلطه آمریکا و رژیم وقت ایستادند و فریاد عدالتخواهی سر دادند. به گفته او، روحیه استقلالطلب و ضد سلطه دانشجویان امروز بیش از گذشته مورد نیاز کشور است.
طرحهای ملی آب و لزوم پرهیز از حاشیه
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت زایندهرود و مدیریت آب تصریح کرد: توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب، همراهی و حمایت از دولت و رئیسجمهور بوده است و این توصیه پیش از همه باید از سوی مقامات دولتی رعایت شود.
وی گفت: در روزهای اخیر یکی از استانداران نامهای خطاب به رئیسجمهور منتشر کرده و خواستار توقف طرح بهشتآباد شده؛ طرحی که بیش از بیست سال سابقه دارد، از مسیرهای قانونی عبور کرده، مصوبات مجلس و دولت و بودجه مشخص دارد و مطالعات زیستمحیطی آن نیز انجام شده است.
نورصالحی تأکید کرد: مخالفت با چنین طرحی نهتنها سادهانگارانه است، بلکه با مصالح کشور و منویات رهبری نیز سازگار نیست و انتشار اینگونه مکاتبات تنها نگرانی مردم را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: مسائل آب باید در مسیر کارشناسی و مدیریتی دنبال شود، زیرا زایندهرود و جریان دائمی آن تنها خواسته مردم اصفهان نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای فلات مرکزی ایران به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: امروز کشور بیش از هر زمان نیازمند آرامش و وفاق است و تصمیمگیری درباره آب باید دقیق، کارشناسی و دور از هرگونه فضای احساسی و رسانهای انجام شود تا به صلاح و ثواب نزدیکتر باشد.
