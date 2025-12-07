  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

علویان صدر: فرهنگ‌ سازی وابسته به آموزش و یادگیری است

علویان صدر: فرهنگ‌ سازی وابسته به آموزش و یادگیری است

رشت-معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: فرهنگ سازی منوط به پشتوانه آموزشی و یادگیری است که در این راستا معلمان نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر صبح یکشنبه در هفدهمین همایش فراگیری نخستین واژه آب در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: زندگی و جهان هستی وابسته به وجود آب است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از وجود کودکان برای پاسداری از آب گفت: با اجرای طرح همیاران آب می‌توانیم برای صیانت از نعمت الهی به خانواده، جامعه و کشور کمک کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب تصریح کرد: آموزش و پرورش، بستر فرهنگی و ریشه ماندگار در بین اقشار مختلف جامعه علی‌الخصوص کودکان است.

علویان صدر افزود: فرهنگ سازی منوط به پشتوانه آموزشی است که در این راستا معلمان نقش اساسی را ایفا می‌کنند تا با همدلی و هم‌فکری محتواهای خوب در دل و جان کودکان بنشیند.

وی ضمن تاکید بر جایگاه هنر در جهت فرهنگ‌سازی بیان کرد: نیازمند بهره‌گیری از تمام بسترها برای زمینه‌سازی یادگیری و فرهنگ‌سازی هستیم تا در کنار هم درس حفاظت از آب را بیاموزیم.

کد خبر 6680529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها