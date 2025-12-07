علویان صدر: فرهنگ‌ سازی وابسته به آموزش و یادگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر صبح یکشنبه در هفدهمین همایش فراگیری نخستین واژه آب در تالار مرکزی رشت اظهار کرد: زندگی و جهان هستی وابسته به وجود آب است.
وی ضمن تاکید بر لزوم بهرهگیری از وجود کودکان برای پاسداری از آب گفت: با اجرای طرح همیاران آب میتوانیم برای صیانت از نعمت الهی به خانواده، جامعه و کشور کمک کنیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب تصریح کرد: آموزش و پرورش، بستر فرهنگی و ریشه ماندگار در بین اقشار مختلف جامعه علیالخصوص کودکان است.
علویان صدر افزود: فرهنگ سازی منوط به پشتوانه آموزشی است که در این راستا معلمان نقش اساسی را ایفا میکنند تا با همدلی و همفکری محتواهای خوب در دل و جان کودکان بنشیند.
وی ضمن تاکید بر جایگاه هنر در جهت فرهنگسازی بیان کرد: نیازمند بهرهگیری از تمام بسترها برای زمینهسازی یادگیری و فرهنگسازی هستیم تا در کنار هم درس حفاظت از آب را بیاموزیم.
