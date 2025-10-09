به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی روز پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبهگران زایندهرود ایران که در آستانه ۱۸ مهر روز زایندهرود در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع زایندهرود از سالها پیش بعنوان یک مشکل اساسی مطرح بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۰، مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان به اهمیت این موضوع تأکید و آن را بعنوان یک نکته کلیدی مطرح کردند اما متأسفانه، علیرغم قولها و وعدههایی که مسئولان دادند، پروژههای مرتبط با زایندهرود به سرانجام نرسیده و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اظهارات امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی در این نشست درباره پذیرش مسئولیت، افزود: اینکه رئیس اتاق بازرگانی مسئولیت مشکلات را پذیرفته، ارزشمند است اما مسئله اینجاست که در کشور ما ظاهراً قرار نیست به وعدهها عمل شود. نهتنها در موضوع زایندهرود بلکه در بسیاری از مسائل دیگر نیز با معضلات مشابهی مواجه هستیم.
نورصالحی با تأکید بر تأثیر عمیق بحران زایندهرود بر مردم، اظهار کرد: مردم اصفهان، بهویژه کشاورزان که حیات و زندگیشان به زایندهرود وابسته است، این بحران را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کردند و بهتدریج، این مشکل به سایر بخشها، از جمله صنعت و حتی زندگی روزمره مردم، سرایت کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: مسئولان محترم بارها وعده انتقال آب دادند اما این وعدهها عملی نشده و توسعههای غیراصولی و بدون توجه به وضعیت زایندهرود، بهانهای برای توجیه این وضعیت شده است.
نورصالحی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی این بحران، گفت: بهتدریج شاهد خشک شدن درختان و از بین رفتن فضای سبز در غرب اصفهان و باغهای این منطقه هستیم. زمانی فضای سبز اصفهان بهعنوان یکی از مزیتهای این شهر در کشور مطرح بود اما حالا این فضاها به دلیل کمبود آب در حال نابودی هستند. گزارشهای شهرداری نشاندهنده این واقعیت تلخ است.
وی با انتقاد از ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود، تصریح کرد: با وجود نخبگان و توانمندیهایی که در اصفهان وجود دارد، متأسفانه در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته نتوانستهایم این مشکل را بهخوبی مدیریت کنیم. اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند وضعیت اصفهان در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده قابل پیشبینی است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اگر در سال ۱۳۸۰ این مشکلات وجود داشت، امروز در سال ۱۴۰۴ باید تصور کنیم که اگر اقدام جدی انجام نشود، فلات مرکزی ایران با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر بهتدریج خالی از سکنه خواهد شد. این به معنای افول هویت تمدنی و تاریخی این منطقه است.
نورصالحی با تأکید بر اینکه زایندهرود تنها مسئلهای محلی نیست، افزود: زایندهرود فقط به اصفهان یا فلات مرکزی مربوط نمیشود بلکه یک مسئله ملی است. همانطور که خشک شدن دریاچه ارومیه بهعنوان یک فاجعه زیستمحیطی برای شمالغرب کشور مطرح شد و مسئولان نظام بهدرستی برای احیای آن اقدام کردند، زایندهرود نیز باید بهعنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی اذعان کرد: متأسفانه ما نتوانستهایم این موضوع را بهعنوان یک مسئله ملی به دولتها و مسئولان نظام منتقل کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نقش مردم اصفهان در حل این بحران، گفت: بزرگان نظام، از جمله رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مردم اصفهان باید خودشان برای حل مشکلاتشان اقدام کنند. ما باید بتوانیم این موضوع را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم تا دولتهای کنونی و آینده برای آن راهحل پیدا کنند.
نورصالحی ادامه داد: نمیتوان انتظار داشت که یک نفر بهتنهایی مسئولیت پروژههای مصوب و دارای ردیف بودجه را متوقف کند یا تصمیمات کلان بگیرد. اگر تصمیمات نادرست گذشته گرفته نمیشد، شاید امروز شرایط بهتری داشتیم.
وی با تأکید بر لزوم ورود نظام قضایی و نهادهای مسئول برای حل این بحران، اظهار کرد: این مسئله باید بهصورت جدی مورد واکاوی قرار گیرد. نظام قضایی میتواند با بسیج امکانات و ایجاد آرامش، به حل این مشکل کمک کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: باید بهصورت جمعی و با همکاری همه نهادها، از شورای شهر گرفته تا تشکلهای مردمی، برای حفظ زایندهرود و هویت تمدنی اصفهان تلاش کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، این نشست پنج ساعته با حضور سرپرست حوضه آبریز زایندهرود، فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکتکنندگان بر ضرورت تدوین راهحلهای واحد و پایدار برای احیای زایندهرود تأکید کردند.
