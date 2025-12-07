«روزی روزگاری تابستان» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، مستند «روزی روزگاری تابستان» به تهیه‌کنندگی مجتبی آرش‌نیا و کارگردانی و نویسندگی احسان آجرلو در بخش «ویژه ایران» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش درمی‌آید.

در این مستند کودکان ایرانی رازهای تابستانی خود را روایت می‌کنند؛ لحظاتی سرشار از خنده‌های بی‌پایان و ماجراجویی‌های ناگفته که گاهی به سکوت‌هایی سنگین می‌رسد. پرسش اصلی این است: «چه چیزی در پس این لبخندها پنهان شده است؟»

عوامل مستند «روزی روزگاری تابستان» عبارتند از تهیه کننده: مجتبی آرش‌نیا، نویسنده و کارگردان: احسان آجورلو، پژوهش: احسان آجورلو و مجتبی آرش‌نیا، تدوین: کمیل ارجمندی، مدیر فیلمبرداری: امیرحسین خمبری، مجری طرح: علیرضا مجمع، دستیار اول و برنامه‌ریزی: مژگان علیزاده، دستیار دوم کارگردان: سارا دهدشتی، منشی صحنه: سارا آجورلو، مشاور هنری: حمید دهدشتی، مشاوران کارگردان: علیرضا صادقی و رضا فهیمی، مدیر هماهنگی: ایمان ارزاقی، مدیر تولید: سعید تیبا، جانشین تولید: ابوالفضل سلیمی، دستیار تهیه کننده: امیرحسین احسانی، مدیر تدارکات: محمدرضا ارمکان، دستیار تدارکات: کریم سعادتی، صدابردار: امیرحسین خمبری، ترکیب صدا و صدا گذاری: مجید آقایی، فیلم‌بردار: شاهین استاد، مدیر صحنه: احسان آجورلو، طراح پوستر: حمید دهدشتی، روان‌شناس کودک: فائزه جمشیدی و روابط عمومی: مینا قنبری.

همچنین امیرعلی بهرامی، آیهان خسروی، امیرحسین شادی ، آیلا خسروی، حسین بوستان افروز، آرش سلطانی‌فرد ، هلما بوستان افروز ، علی سلطانی فرد، اسرا شادی، علی اصغر عرفانی و نورا بهرامی در این اثر حضور دارند.