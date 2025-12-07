رزرو بلیت «سینماحقیقت» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فرایند رزرو بلیت‌های نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برای دارندگان کارت جشنواره، از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

رزرو بلیت‌های این دوره از جشنواره از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۱۶ آذر تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۷ آذر در سامانه‌های آی‌تیکت، ایران‌تیک و سینماتیکت انجام می‌شود و دارندگان کارت می‌توانند از طریق این سامانه‌ها نسبت به رزرو بلیت اقدام کنند.

رزرو بلیت در این بازه زمانی صرفا برای افراد دارنده کارت جشنواره و با استفاده از شماره تلفن همراه ثبت‌شده در سامانه جشنواره امکان‌پذیر است و ورود با شماره‌های دیگر برای رزرو بلیت مجاز نیست.

هر دارنده کارت جشنواره، از هر بازه زمانی (سانس)، صرفا امکان رزرو یک بلیت رایگان را دارد.

از ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۷ آذر فرایند خرید بلیت برای عموم علاقه‌مندان آغاز و تا پایان جشنواره ادامه خواهد داشت. دارندگان کارت جشنواره تنها در صورت وجود ظرفیت خالی می‌توانند نسبت به رزرو بلیت فیلم‌های مورد نظر اقدام کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر به دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس ملت و موزه سینما برگزار می‌شود.