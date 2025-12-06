مستندهای سوره و نهضت در «سینماحقیقت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» که از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینما ملت برگزار می‌شود، هفت مستند از تولیدات خانواده بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشته و با فیلم‌های مستند در بخش‌های گوناگون این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

مستندهای «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی و «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه‌کنندگی احسان مشکور و کیومرث کرده از محصولات مرکز مستند سوره به بخش مستندهای بلند مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه پیدا کردند. «رویای ناتمام»، مستندی ۹۰ دقیقه‌ای درباره تیم ملی فوتبال بانوان است.

همچنین مستند «عزیززاده» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید شاهمرادی و از محصولات مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، در بخش مستند کوتاه مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد. این مستند روایتی از زندگی امیرعلی عزیززاده، یکی از مهمان‌های فصل دوم برنامه محفل است؛ مردی روستایی که با تمام سادگی و بی‌ادعایی، بدون هیچ معلم و دوره‌ای، به تنهایی حافظ کل قرآن شده است.

در همین حال مستند «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی مصطفی موسوی‌تبار و تهیه‌کنندگی زهره نجف‌زاده، که در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، با دیگر آثار به رقابت می‌پردازد. این مستند به روایت زندگی و نقش تأثیرگذار شهید سید محمد صنیع‌خانی، از شخصیت‌های برجسته و مبتکر دوران دفاع مقدس می‌پردازد؛ فردی که به‌عنوان بنیان‌گذار و فرمانده ترابری سپاه، تحولی بنیادی در حوزه پشتیبانی و لجستیک جنگ ایجاد کرد.

جایزه شهید آوینی یکی از بخش‌های مهم و پرسابقه جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است که هر سال سه تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی به مستندهایی اهدا می‌کند که با موضوع مقاومت، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مطالبه‌گری و روشنگری ساخته شده‌اند. در این بخش مستندهای «آبراه کوچکی در میان هور»، «موتورسواران» و «هویدا، یک پرتره صوتی» از محصولات مرکز مستند سوره نیز حضور دارند.