متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



رهبر معظم انقلاب اسلامی

برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامی از جماعت دانشجو این است که فکر می‌کنیم دانشجو یک روشنفکر تمام عیارِ مسلمان است؛ متدیّن است. ۱۳۸۱/۰۹/۰۷



۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور حماسه‌ای سترگ و ماندگار است؛ روزی که جوانان پاک‌باخته و بصیر این سرزمین، در سال ۱۳۳۲ با خون خویش برگ زرینی بر دفتر مقاومت ملت ایران نگاشتند و در برابر استبداد و استکبار جهانی به پاخواستند. این روز، نماد شجاعت، آزادگی و فرهیختگیِ دانشجویانی است که آگاهانه در مسیر استقلال‌خواهی و پاسداری از عزت ملی گام نهادند و پیام بیداری و کرامت را به نسل‌های پس از خود سپردند.



امروز نیز در ادامه راه شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجو و طلبه، هر دو وارثان رسالت معرفت‌گستری‌اند؛ دو جریان ریشه‌دار و مکمل، که هر یک با افق‌نگری، ژرف‌اندیشی و تلاش خستگی‌ناپذیر، در مسیر اعتلای علم، ایمان و اخلاق گام برمی‌دارند. این همراهی، پیوندی مبارک میان حکمت و دانش، و آمیزه‌ای از معنویت اصیل و اندیشه پیشرو است که غایت آن، تعالی معنوی و پیشرفت همه‌جانبه جامعه در راه ایجاد تمدن نوین اسلامی است.



ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند علم نافع، پژوهش راهبردی، معنویت ژرف و تخصص متعهدانه است؛ نیازمند همت بلندی که با بصیرت اجتماعی، تعهد اخلاقی و روحیه عدالت‌خواهی، در حل مسائل پیچیده جامعه نقش‌آفرین باشند. حوزه‌های علمیه خواهران، تعامل و هم‌افزایی با دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی کشور را نعمتی ارزشمند و فرصتی برای تعمیق فهم دینی، ارتقای آگاهی اجتماعی و گسترش گفتمان علمی و فرهنگی می‌داند.



بی‌تردید، تبادل اندیشه، پژوهش و تجربه میان طلاب و دانشجویان می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی علمی، تقویت عقلانیت دینی و ایجاد پلی استوار میان دانش‌های حوزوی و دانشگاهی باشد؛ پلی که آینده‌ای روشن، رشدیافتَه و پرامید برای ایران عزیز در سایه اطاعت از فرامین ولایت فقیه را رقم خواهد زد.



حوزه‌های علمیه خواهران، ضمن پاسداشت این روز پرافتخار و بزرگداشت مجاهدت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان _ به‌ویژه خواهران دانشجو _ بر استمرار این تعامل مبارک و هم‌افزایی علمی، اخلاقی و فرهنگی تأکید کرده و آن را راهبردی اساسی برای بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی می‌داند.



به امید آنکه با همت والای دانشجویان و طلاب، و با الهام از روحیه ظلم‌ستیزی، حقیقت‌جویی و آزادگیِ شهدای ۱۶ آذر، فردایی تعالی‌یافته، سرافراز و نورانی برای ایران اسلامی رقم بخورد.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران