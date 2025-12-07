حجت‌الاسلام محمدجواد قائمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر و گرامیداشت روز دانشجو اظهار کرد: نام‌گذاری این روز ریشه در واقعه تلخ شهادت سه دانشجوی انقلابی در سال ۱۳۳۲ دارد؛ حادثه‌ای که به دلیل اعتراض به سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و انگلیس رقم خورد و به‌صورت ماندگاری در حافظه ملی ثبت شد.

وی با بیان اینکه ۱۶ آذر تنها یک روز تاریخی نیست بلکه نقطه اتصال دو مقطع حساس در تاریخ معاصر ایران است، افزود: این رخداد توانست جریان تحول‌خواهی، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران را به‌صورت منسجم تداوم بخشد و نقش دانشجویان را در تحولات سیاسی اجتماعی کشور برجسته‌تر کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران ادامه داد: پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، قدرت‌های استعماری تلاش داشتند با تحریف واقعیت‌ها و ایجاد شکاف میان نیروهای مؤثر جامعه، مسیر استقلال‌طلبی ایرانیان را منحرف کنند؛ اما آگاهی دانشجویان و اعتراض آگاهانه آنان در ۱۶ آذر، نقشه‌های بیگانگان را نقش بر آب کرد.

قائمی گفت: حرکت دانشجویان در سال ۱۳۳۲ نماد مقاومت در برابر استبداد و استعمار بود و این روحیه در سال‌های پس از آن، از جمله در آستانه انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و حتی فتح لانه جاسوسی، استمرار یافت و دانشجویان در خط مقدم عزت‌خواهی ملت باقی ماندند.

وی با اشاره به نقش جریان دانشجویی در پیشرفت علمی کشور تصریح کرد: شهدای بزرگی همچون شهریاری، فخری‌زاده، زین‌الدین و الهدی نماد پیوند علم و مجاهدت هستند و ادامه مسیر آنان نیازمند هوشیاری کامل در برابر توطئه‌های دشمنان است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران تأکید کرد: امروز نیز دانشجویان و طلاب باید با شناخت دقیق شرایط، از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند و با تمسک به رهنمودهای امامین انقلاب، مشعل عزت‌خواهی را در مسیر تمدن نوین اسلامی روشن نگه دارند.