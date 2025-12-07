به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر که موضوع سه نرخی شدن بنزین مطرح شده است مشاهده می‌شود در برخی از جایگاه‌های عرضه بنزین در سطح کشور کمبود «کارت آزاد» باعث شکل‌گیری این گمانه شده است که شاید برخی جایگاه‌داران در انتظار اعلام افزایش قیمت بنزین در بخش کارت آزاد هستند و پس از مشخص شدن نرخ جدید، کارت‌ها را دوباره در جایگاه‌ها قرار خواهند داد. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از جایگاه‌ها بدون کارت آزاد فعالیت می‌کنند و از متقاضیان درخواست می‌کنند حتماً با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنند و اگر کارت سوخت همراه ندارند به جایگاه دیگری مراجعه کنند. با این حال، پیگیری خبرنگار مهر از صنف جایگاه‌داران نتیجه مشخصی نداشت و این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که چرا کارت سوخت در جایگاه‌ها با کاهش مواجه شده است.

در واکنش به این پرسش‌ها، مدیر سامانه هوشمند سوخت هرگونه کاهش سهمیه کارت‌ها را رد کرد و گفت که برنامه، نه کاهش، بلکه افزایش تعداد کارت‌های جایگاه‌ها ست. عباس باصفا اخیراً در گفتگویی اعلام کرده است «هیچ جایگاهی سهمیه کارت‌هایش را کم نکرده و حتی درخواست افزایش کارت‌ها را هم ثبت کرده‌ایم. هموطنان بابت سوخت‌گیری با کارت آزاد نگرانی نداشته باشند.»

او در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد: «برنامه داریم تعداد کارت‌ها را افزایش دهیم تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.»

افزایش سه‌برابری درخواست کارت سوخت

باصفا همچنین از رشد سه‌برابری درخواست صدور کارت سوخت پس از مصوبه اخیر دولت خبر داد.

او توضیح داد: «کارت‌های سوخت پس از صدور، ظرف سه روز تحویل پست می‌شود و با احتساب مراحل توزیع و پاکت‌گذاری، معمولاً کمتر از ۱۰ روز به دست مردم می‌رسد. کارت‌هایی که از طریق سامانه fcs.niopdc.ir ثبت شوند نیز حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.»

الگوی مصرف سهمیه‌ها و روش‌های ثبت‌نام

بر اساس توضیحات مدیر سامانه هوشمند سوخت، الگوی مصرف سهمیه‌ها نشان می‌دهد: ۸۰ درصد مردم از سهمیه ۶۰ لیتری (نرخ یک) استفاده می‌کنند و تنها ۲۰ درصد از نرخ دو استفاده می‌کنند.

او یادآور شد که ثبت‌نام کارت سوخت از دو مسیر امکان‌پذیر است: مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و ثبت‌نام اینترنتی در سامانه fcs.niopdc.ir که به دلیل استعلام‌های برخط، فرآیند صدورش سریع‌تر انجام می‌شود.

وضعیت بنزین سوپر؛ عرضه در بورس انجام شد اما جایگاه‌ها هنوز آماده نیستند

در کنار موضوع کارت‌های سوخت، مسئله عرضه بنزین سوپر نیز در روزهای اخیر محل سوال بوده است. زیرا که قرار بود از دوم آذرماه بنزین سوپر در جایگاه‌ها عرضه شود؛ هرچند این فرآورده از سوی شرکت‌های خصوصی در بورس انرژی ارائه شده است، اما هنوز در هیچ جایگاهی به‌صورت عمومی عرضه نشده است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرده است: از دوم آذر عرضه بنزین سوپر در بورس شروع شده، اما شرکت‌ها تا اوایل دی‌ماه برای عرضه در جایگاه‌ها زمان دارند و زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی است.

به گفته او، از آنجا که برای نخستین‌بار بخش خصوصی مسئول عرضه بنزین سوپر شده است، آماده‌سازی مخازن، تجهیزات و قراردادهای توزیع نیازمند زمان بیشتری است.