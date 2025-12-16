  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین تکذیب شد

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور  گفت: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پس از اجرای طرح بنزینی دولت در روز اول مصرف بنزین ۴۰درصد کاهش یافته، تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضانواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور اظهار داشت: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پس از اجرای طرح بنزینی دولت در روز اول مصرف بنزین ۴۰ درصد کاهش یافته، تکذیب می‌شود.

وی افزود: با توجه به برهم خوردن اندک تعادل مصرف بنزین در هفته گذشته و اوایل این هفته، آمار رسمی پس از چند روز اعلام خواهد شد، ولی چیزی که به قطعیت می‌توان گفت، کاهش اندکی در مصرف بنزین مشاهده می‌شود، اما اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تصریح کرد: روال عادی تأمین و توزیع بنزین در سراسر کشور را شاهد هستیم و استفاده مردم از کارت سوخت شخصی افزایش یافته است.

کد خبر 6691615
فاطمه صفری دهکردی

