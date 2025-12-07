حیدری:پیامک عوارض شهرداری بندرعباس برای شهروندان ارسال شود

به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، حجتالاسلام عبدالرضا حیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر بندرعباس که با حضور شهردار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و جمعی از مدیران و اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک روز دانشجو، این روز را نماد «بیداری و بصیرت» نسلی خواند که آینده شهر و کشور در دستان آنان است.
رئیس شورای شهر بندرعباس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اظهار داشت: حضور فعال و نگاه مطالبهگر دانشجویان همواره نیروی پیشران توسعه و اصلاح در مدیریت شهری بوده و شورای شهر همواره حامی این قشر فرهیخته خواهد بود.
وی با بیان اینکه دانشجو یادآور روح پرسشگری و عدالت است، افزود: این روز به ما یادآوری میکند که پیشرفت بدون اندیشه جوان، بدون نقد سازنده و بدون تلاش برای دانستن ممکن نیست. دانشجویان موتور محرک توسعه و چشمهای بیدار جامعه هستند که مسیر فردا را روشن میکنند.
حیدری وظیفه امروز مسئولان را حمایت از سرمایههای انسانی، ایجاد فرصت و هموارسازی راه برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان عنوان کرد.
رئیس شورای شهر بندرعباس در ادامه، با تبریک پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، اظهار داشت: این روز فرصتی برای قدردانی از نقش بیبدیل زن در خانواده و جامعه است. زنانی که با صبر، توانمندی و نگاه انسانیشان، ستونهای پایداری و پیشرفت هستند.
وی خاطرنشان کرد: باور داریم که توسعه پایدار بدون مشارکت فعال و برابر زنان نه ممکن است و نه ماندگار. حضور بانوان توانمند بخش مهمی از کیفیت و امور را رقم زده است.
پیشنهاد ارسال دورهای پیامک عوارض شهرداری مشابه قبض برق
حجتالاسلام حیدری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت نشستهای مشترک با نهادهای خدمترسان، گفت: در این نشست فرصتی فراهم است تا علاوه بر مباحث کلی توسعه شهری، به یکی از حیاتیترین نیازهای شهروندان یعنی تأمین پایدار انرژی برق بپردازیم. خدمات شرکت توزیع نیروی برق، زیرساخت اصلی زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی و صنعتی شهر است و ما از تلاشهای مجموعه برق استان قدردانی میکنیم.
وی سپس پیشنهادی عملیاتی برای بهبود خدمات مالی شهرداری ارائه داد و افزود: پیشنهاد میکنیم پیامکهای مربوط به عوارض شهرداری، همانند قبض برق، به صورت دورهای و منظم برای شهروندان ارسال شود.
رئیس شورای شهر بندرعباس مزایای این کار را برشمرد و گفت: افزایش شفافیت و اطلاعرسانی دقیق، جلوگیری از انباشت بدهی و نارضایتیهای ناخواسته، تسهیل برنامهریزی مالی برای شهروندان و در نهایت، ارتقای کارآمدی سیستم درآمدی شهرداری از جمله مزایای این طرح است.
اقدامی ساده اما مؤثر برای شفافیت بیشتر
حیدری تاکید کرد: این اقدام ساده اما مؤثر میتواند ارتباط ما با مردم را شفافتر کرده، خدمات را قابل پیشبینیتر نموده و فرایندها را منظمتر کند.
وی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه این جلسه محلی برای همفکری سازنده بین نهادهای خدمترسان، پارلمان شهری و نمایندگان مردم باشد، گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل، بتوانیم سطح کیفی زندگی شهروندان بندرعباس را ارتقا بخشیم.
