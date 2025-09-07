رئیس شورای شهر بندرعباس: وحدت و حمایت قضایی کلید توسعه پایدار شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان قضائی استان هرمزگان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، شوراهای اسلامی شهر را نماد مشارکت، همبستگی و هم‌صدایی مردم دانست و اظهار کرد: همان‌گونه که پیامبر اعظم (ص) اساس جامعه اسلامی را بر اخوت و عدالت بنا نهادند، ما نیز باید این اصول را در مدیریت شهری سرلوحه خود قرار دهیم.

رئیس شورای شهر بندرعباس افزود: هفته وحدت فقط یادآور اتحاد فرق اسلامی نیست، بلکه نمادی از تعامل و تفاهم میان همه اقشار جامعه و دستگاه‌ها برای تحقق توسعه پایدار و عادلانه است؛ بدون همدلی و همفکری، خدمت‌رسانی به مردم و پاسداری از منافع عمومی ممکن نخواهد بود.

حیدری با اشاره به هم‌افزایی شکل‌گرفته در شورای شهر، این انسجام را سرمایه‌ای برای خدمت بهتر به شهروندان دانست و اظهار کرد: امروز که در سال پایانی دوره شورا هستیم، خدا را شاکریم که میان اعضای شورا هماهنگی و انسجام مثال‌زدنی برقرار است و این امر ثمره کار جمعی و صداقت در پیگیری مطالبات مردمی است.

وی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی دستگاه قضائی در تضمین سلامت مدیریت شهری گفت: بدون تعامل با دادگستری استان، تحقق اهدافی چون شفافیت در قراردادهای شهری، پاسداری از بیت‌المال، و پیشگیری از انحرافات ممکن نخواهد بود.

درخواست مطالبات قانونی از صنایع و نهادها

حیدری با اشاره به مناطق محروم بندرعباس از جمله منطقه کمربندی و محله دو هزار، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع مطالبات شهرداری از صنایع، نهادها و بیمارستان‌ها شد.

وی گفت: در حال حاضر تنها در منطقه ۴، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات داریم. اگر این مطالبات وصول شود، قول می‌دهیم آن را صرف بهبود زیرساخت‌ها، پارک‌ها و خدمات عمرانی همان محلات کنیم.

وی با ذکر نمونه‌هایی از مطالبات شهرداری از بیمارستان‌ها، راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاه‌ها، پیشنهاد داد بخشی از این بدهی‌ها در قالب ارائه خدمات عمرانی از سوی همان نهادها در حوزه عملکرد خود تسویه شود.

تأکید بر احقاق حقوق شهروندان بندرعباس

رئیس شورای شهر بندرعباس در پایان با تأکید بر اینکه «پول شهرداری، پول مردم است و باید در همین شهر خرج شود»، خطاب به رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: ما انتظار داریم همان‌گونه که پیش از این هم ورود کردید با قاطعیت به موضوع وصول مطالبات و احقاق حقوق شهروندان بندرعباس ورود کنید.

وی ابراز امیدواری کرد که این هم‌افزایی میان شورا، شهرداری و دستگاه قضائی، الگویی موفق از مدیریت شهری متعهد، قانون‌مدار و مردمی در سایه عدالت باشد.