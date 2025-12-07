نقش معلم در تغییر نگرش نسبت به تربیت دینی در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام علی لطیفی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست آموزشی با محوریت کتاب «از من تا خدا» ویژه دوره اول متوسطه، این طرح را یکی از پروژه‌های ویژه، نوآورانه و اثرگذار در حوزه تربیت دینی مدارس عنوان کرد.

وی با اشاره به تلاش‌ها و زحمات دست‌اندرکاران این پروژه، اظهار داشت: در فرآیند برنامه‌ریزی و تولید کتاب «از من تا خدا» علاوه بر نوآوری، تلاشی جدی برای تغییر رویکرد تربیت دینی در مدرسه صورت گرفته است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تغییر نگرش دبیران را شرط اصلی موفقیت این طرح دانست و گفت: اگر نگرش دبیران نسبت به مبانی تربیت دینی تغییر نکند، صرف آشنا شدن با مفاهیم و محتوای ظاهری کتاب نمی‌تواند به تحقق اهداف تربیتی منجر شود.

وی با تأکید بر نقش طلاب توانمند در این مسیر افزود: تربیت نیروهایی که بتوانند با معلمان گفت‌وگوی مؤثر، همدلانه و تبیینی داشته باشند، نقش تعیین‌کننده‌ای در فهم و بسط این رویکرد جدید و کشف نقاط خلأ و ضعف احتمالی آن دارد.

لطیفی همچنین بر اهمیت اشاعه درست این کتاب و مبانی و رویکرد آن در میان دبیران و همچنین، وظیفه این سازمان در این زمینه تأکید کرد و گفت: هرجا نیاز به پشتیبانی علمی، آموزشی و اجرایی باشد، سازمان در کنار این حرکت قرار دارد تا تربیت دینی در مدارس کشور به شکلی عمیق، مؤثر و متناسب با نیاز نسل جدید محقق شود