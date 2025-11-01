به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران و مؤسسان برخی مراکز علمی و مجموعه‌های مختلف مدارس کشور با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست صمیمی، مدیران مدارس از مجموعه‌هایی همچون سازمان مدارس صدرا، مدارس سما متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه تعلیمات اسلامی، مجموعه علمی راه ایمان وابسته به دفتر آیت‌الله سیستانی، مدارس استعدادهای درخشان، مدارس مسجد محور، کانون مدارس اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدارس مطهری و سازمان دارالقرآن حضور داشتند.

هدف از این گردهمایی، هم‌افزایی، تبادل تجربه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشترک مدارس در زمینه‌های تربیتی و آموزشی بود.

در بخش اصلی برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین قمی بر محور «زندگی با آیه‌ها» به عنوان رویکردی کلیدی در نظام تربیتی تأکید کرد و انس نسل نوجوان با مفاهیم قرآن کریم را لازمه رشد معنوی و اجتماعی آنان دانست.

همچنین برنامه‌های مربوط به هفته نوجوان، اعتکاف دانش‌آموزی و طرح «هیس طوری» با محوریت کتاب‌های سرگذشت استعمار، به عنوان سه رویداد مؤثر در تقویت هویت و معنویت نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

این گردهمایی گامی ارزشمند در جهت هماهنگی و ترسیم نقشه‌راه مشترک میان مدارس مختلف برای ارتقای کیفی فعالیت‌های پرورشی و آموزشی محسوب می‌شود.