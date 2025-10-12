به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عصر امروز در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

حجت‌الاسلام لطیفی با بیان اینکه از سالهای گذشته اقداماتی برای تغییر در برنامه‌های درسی شروع شده بود؛ گفت: امسال برخی از مصوبات به شکل آزمایشی در برخی مناطق اجرا شد، این تغییرات از کتب درسی در مقطع ابتدایی شروع شده و حتی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای هم تغییراتی داشته ایم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به رونمایی از کتب جدید در مدارس گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه کلان تحولی (طرح واره تحول در برنامه درسی) سه سال زمان برد و امسال برای اولین بار در برخی مدارس به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک نقشه راه با هشت گام توسط سازمان پژوهش طراحی شده است؛ گفت: پیش نیازهای اجرایی این هشت گام امسال تکمیل شد.

وی با بیان اینکه طرحواره تحول در برنامه درسی، سه نقطه تمرکز برای خدمت دارد؛ گفت: اولین خدمت؛ ارائه راهنمای عملی برنامه درسی به مدارس است. ما تا پیش از این نقشه یکپارچه‌ای برای برنامه درسی در مدرسه نداشتیم اما اکنون یک نقشه داریم که دامنه اختیار مدرسه را برای طراحی برنامه درسی مشخص می‌کند و در حال حاضر این راهنمای عملی برنامه درسی برای دوره ابتدایی انجام شده است.

حجت‌الاسلام لطیفی دومین خدمت سازمان پژوهش را ارائه کتابهای نونگاشت و بسته‌های یادگیری جدید دانست و گفت: با توجه به برنامه‌های جدیدی که به مدارس اعلام شده باید گفت، چرخش از کتاب محوری با سمت برنامه محوری یکی از برنامه‌های مهم ماست. خدمت سوم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ارائه خدمات پشتیبانی نظام علمی و عملی برای اجرای همین برنامه‌ها در مدارس است. اگر می‌خواهیم نتیجه کار خود را ببینیم باید کارهای مدرسه را رصد کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره تغییر در محتوای درسی کتاب‌های رشته فنی و حرفه‌ای گفت: در سال گذشته ۳۰ رشته از رشته‌های فنی و حرفه‌ای ارزیابی شدند، که این ارزیابی‌ها امسال با تغییر درکتابهای درسی اعمال شد. امسال از پایه دهم ۵ کتاب درسی نونگاشت و ۵۵ کتاب با تغییر محتوای درسی خواهیم داشت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: تعدادی از کتاب‌های نونگاشت و بسته‌های جدید را داریم که اولین آن کتاب کار خط تحریری است و در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم تدریس می‌شود. اقدام بعدی در متوسطه اول رونمایی از کتاب کار و فناوری است که در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم به شکل آزمایشی اجرا می‌شود. همچنین فصل هوش مصنوعی هم به کتاب پایه نهم افزوده شده است.

در پایان این نشست خبری از کتاب نقشه گنج ویژه نوآوری در اجرای طرحواره برنامه درسی مدرسه‌ای، کتاب مسئله فلسطین و رژیم غاصب صهیونیستی و ۱۵ جلد کتاب نو نگاشت پایه دهم رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش رونمایی شد.