۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

ادای احترام دانشجویان دانشگاه آزاد کرج به شهدای جنگ دوازده‌روزه

ادای احترام دانشجویان دانشگاه آزاد کرج به شهدای جنگ دوازده‌روزه

البرز-یک‌هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به یاد و نام شهدای جنگ دوازده‌روزه ادای احترام کردند.

