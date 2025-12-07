https://mehrnews.com/x39NpT ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ کد خبر 6680507 استانها البرز استانها البرز ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ ادای احترام دانشجویان دانشگاه آزاد کرج به شهدای جنگ دوازدهروزه البرز-یکهزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به یاد و نام شهدای جنگ دوازدهروزه ادای احترام کردند. دریافت 4 MB کد خبر 6680507 کپی شد مطالب مرتبط روایت خبرنگار مهر از مردم کرج و موضوع حجاب و عفاف ۱۰ درصد کودکان ایرانی دچار اضطراب هستند؛ کارشناسان هشدار دادند اهل تهران بود، اما «ده شلمرود» را به همه معرفی کرد ماجرای کتاب ربطی به فیلم «اخراجیها» ندارد/ نگاه به اسارت از زاویه طنز رشیدی: فرهنگ بزرگداشت شهدا بین نسل جوان جامعه ترویج یابد برچسبها دانشگاه آزاد اسلامی یادواره شهدا جنگ دوازده روزه استان البرز
