دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دوره منطقه‌ای آموزشی «تعمیر، تجهیز و نگهداری تجهیزات پزشکی» با حضور اعضای تیم‌های درمان اضطراری و مهندسین پزشکی حوزه درمان و توانبخشی، به میزبانی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر بوشهر تصریح کرد: در این دوره، مباحث تخصصی مربوط به بررسی فنی، عیب‌یابی، سرویس استاندارد و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی، بیمارستانی و پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر آموزش داده شد و شرکت‌کنندگان در بخش عملی نیز با نحوه رفع نقص و استانداردسازی تجهیزات آشنا شدند.

ایزدپناه با اشاره به نقش مهم تجهیزات پزشکی در عملیات امدادی و درمانی اظهار داشت: توانمندسازی نیروهای درمانی در حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی، یک ضرورت در ارائه خدمات تخصصی در مأموریت‌های هلال‌احمر است و اجرای این دوره‌ها باعث افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای سطح خدمات درمانی در حوادث می‌شود.

وی بیان کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای درمانی در حوزه پشتیبانی فنی تجهیزات پزشکی برگزار شد.