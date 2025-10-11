مسیر درمان بیماران کلیوی در دشتستان هموارتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح شنبه در نشست با مسئولان علوم پزشکی بوشهر از راهاندازی مرکز دیالیز هلالاحمر در شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران کلیوی و کاهش فشار مراکز درمانی موجود، راه اندازی مرکز دیالیز در دستور کار جمعیت هلالاحمر قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با همکاری شرکت سها هلال و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اجرا میشود و تجهیزات مورد نیاز که از بروزترین و پیشرفتهترین دستگاه های حال حاضر این صنعت پزشکی به شمار می آید توسط سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر تأمین خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با بیان اینکه این اقدام حاصل همکاری سازنده و هدفمند میان نهادهای درمانی و امدادی است، اظهار داشت: در نشست مشترک با دکتر اخلاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نیازهای درمانی شهرستان دشتستان بررسی و بر لزوم همافزایی دستگاهها برای تسریع در راهاندازی این مرکز تأکید شد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آغاز اجرای این طرح نگاه حمایتی و همدلانهای داشتهاند که جای قدردانی دارد.
دکتر ایزدپناه در پایان ضمن قدردانی از دکتر سبحانی، رئیس محترم شرکت سها هلال و دکتر چرخساز بهدلیل حمایتها و نقش کلیدی در تأمین تجهیزات این مرکز گفت: راهاندازی مرکز دیالیز دشتستان گامی مهم در توسعه خدمات درمانی و حمایتی جمعیت هلالاحمر در سطح استان است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط، در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از این مرکز باشیم.
